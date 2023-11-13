Kripto paralarda boğanın ayak sesleri

Bitcoin’de son 1 ayda yaşanan yüzde 40’lık yukarı yönlü sıçrayış uzun zamandır bekleme modundaki alt coinleri de hareketlendirdi. Solano son 1 ayda 3 kat değer kazanırken yaşanan bu hareketler beklenen boğa rallisinin sinyali olabileceği söyleniyor.

Kripto para yatırımcısının uzun zamandır beklediği hareketler yaşanmaya başlandı. Kriptoların amiral gemisi olan Bitcoin’in son 1 ayda 26 bin 800 dolar seviyelerinden yüzde 40 değer kazanarak 38 bin dolar sınırına yükselmesi moralleri artırdı.

Aslında Bitcoin yılbaşından bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyordu. Fakat Bitcoin’deki bu hareket alt coinlere bir türlü yansımıyordu. Son günlerde alt coinlerde de hareketlilik dikkat çekiyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda büyük bir düşüşün yaşandığı ve 1 ay önce 19 dolardan işlem gören Solano (SOL) 60 doların üzerine çıktı. Yine AVAX 1 haftada yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.

Rallinin altındaki beklentiler

Kripto paralarda yaşanan bu hareketler boğa rallisinin habercisi olduğuna yönelik görüşler ağırlıkta. ABD’de faiz artırım sürecinin sonuna gelinmesi, 2024 yılında Bitcoin’de yaşanacak halving, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vereceği beklentisi ralli beklentisinin temelindeki gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede özellikle SEC’in Bitcoin ETF’lerine yönelik vereceği olumlu bir karar fiyatlarda sert hareketlere neden olabilir. Bu izin ABD’de trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten fonların kripto paralara yatırımının önüne açabilir. Dolayısıyla piyasada yaşanacak yüklü para girişi alımları destekleyecektir. Kripto paralara yönelik beklentiler her ne kadar olumluya dönse de bu piyasada regülasyonun olmaması ve riskin çok yüksek olduğu unutulmamalı.

Yani ihtiyacınızın olmayacağı, birikimlerinizin küçük bir kısmını bu piyasada değerlendirmek önemli. Ayrıca olası bir rallide tüm coinler aynı performansı göstermeyeceği unutulmamalı. Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme… Bitcoin’de haftalık bazdaki grafikte son derecek kritik bir bölge olan 29 bin 800 – 32 bin 500 dolar bandının geçtiğimiz haftalarda kırılması yükselişi teknik anlamda hızlandırdı.

Özellikle 32 bin 500 dolar seviyesi üzerinde kalınması teknik görüntünün devamı açısından son derece olumlu. Bu hafta için takip edilmesi gereken nokta ise 36 bin 600 – 36 bin 700 dolar bandı. Bu bandın kuvvetli destek bölgesi haline gelmesi durumunda teknik anlamda paritenin önünde 40 bin 100 – 40 bin 200 dolar bandına kadar çok önemli bir direnç noktası görünmüyor.

Bitcoin 40 bin doları aşar mı?

Dolayısıyla 36 bin 600 – 700 dolar bandının üzerindeki kapanışlarda kademeli de olsa 40 bin 200 dolarlı seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önümüzdeki hafta 36 bin dolar seviyesine dikkat edilmeli. Bu nokta şu an paritenin zerinde bulunduğu agresif yükseliş trendinin haftalık bazdaki destek noktası... Bu seviyenin altına inilmesi durumunda düzeltme hareketi olarak adlandırabileceğimiz geri çekilmede 35 bin 400 ve 34 bin 300 dolar seviyeleri yatay destek noktaları görevi görecek. Ancak en önemli destek noktasının 32 bin 500 dolar seviyesinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım…

Ethereum’da 2.143 dolar seviyesi önemli!

Ethereum’da 16 Ekim 2023 haftasında ana trendin destek noktası olan 1.540 dolar seviyesinden başlayan yükseliş hareketi sürüyor. Şu an için 1.710– 1.810 dolar bandının tekrar geri kazanılması olumlu. Paritede yükseliş hareketinin devamı için bu bölgenin korunması önemli. Şu an için 2 bin 143 dolar seviyesi ilk önemli direnç noktası konumunda. Bu direnç noktasının kırılması durumunda haftalık bazdaki grafikte 2 bin 420 dolar seviyesine kadar çok önemli bir direnç noktası yok. Bu sebeple 2 bin 143 dolar direncinin kırılması pariteyi ilk aşamada 2 bin 420 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Olası geri çekilmelerde ise 2 bin 40 seviyesi ara destek noktası konumunda. Altında 1.810 dolar destek seviyesi mevcut.