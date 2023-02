Kripto paralarda kafa karıştıran hareketler

Kripto varlıklar yeni yıla Bitcoin önderliğinde yükselişle başlamıştı. Ancak Bitcoin’in 25 bin doları geçmekte zorlanmasıyla aşağı doğru bir hareket yaşandı. Bu geri çekilmede bazı alt coinlerin pozitif ayrıştığı dikkat çekti. Bitcoin dominansında tahminlerden önce yaşanan bu geri çekilme kafaları karıştırdı.

Saat 01.50. Depremin 141’inci saati. Kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Herkesin aklında, gönlünde, dilindi aynı kelimeler: İnşallah sağ olarak çıkacak… Gözlerde yaş, kalplerde umut. Her sağ çıkan bir can için sevinç çığlıkları. Ama uzun sürmüyor. Bir an film şeridi gibi geçiyor gözlerinin önünden yerle bir olmuş binlerce bina. Ya giden hayatlar? Ya yalnız kalan çocuklar, eksik kalan aileler? Çok değil 1 hafta önce bambaşka hayaller kuran binlerce insanın şimdi tek hayali sevdikleriyle sıcak bir yuva… Elbet yaralar sarılacak, tam kapanmasa da. Bugünler de geride kalacak aynı 17 Ağustos gibi. Umarım bundan sonra benzer acılar yaşanmaz, ders alınır yaşanılanlardan…

Anlamsız gelebilir ama…

İşte böyle bir ruh haliyle klavyenin başında basıyorum tuşlara tek tek… 25 yıllık gazetecilik hayatımın en zor yazılarından birini yazmaya çabalıyorum. Borsaymış, dolarmış, faizmiş, kriptoymuş… Anlamsız geliyor piyasalardaki rakamlar, depremle ilgili rakamlarla yan yana gelince. Ama işimiz bu. Mesleğe ilk adım attığımda bir büyüğüm şöyle derdi: “Bu gazete ne olursa olsun her gün çıkacak. Okuyucumuza her gün bir borcumuz var…” Evet işte böyle. Okuyucularımıza karşı sorumluluğumuz gereği birçok kişi için şu an anlamsız gelen piyasa rakamlarından bahsedeceğim…

Borsa kapalı, kripto açık

Borsa İstanbul’da işlemler deprem felaketinden 2.5 gün sonra durdurulmuştu. Çarşamba günü yarım gün olarak gerçekleştirilen işlemler de iptal edilmişti. Borsada işlemler bu hafta Çarşamba günü başlayacak. İşlemlerin depremin ardından neden durdurulmadığı ya da 2.5 gün sonra neden durdurulduğuna yönelik tartışmalar önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek gibi. Bu süreçte açık olan kripto para piyasalarında oldukça hareketli günler yaşandı. Ocak ayına Bitcoin öncülüğünde yükselişle başlayan kripto paralar, yatırımcılarına geçen yılın kötü izlerini silme umudu vermişti. Yeni yıla 16.500 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, 2 Şubat’ta 22.258 dolara kadar çıktı. Ancak bu seviyenin ardından yükseliş hız kesti ve dün 21.454 dolara kadar geri çekilme yaşandı. Bitcoin’de bu hareketler yaşanırken birçok alt coinde alımların güçlü olduğu ve Bitcoin’deki geri çekilmenin tam olarak yansımadığı görüldü. Kripto para piyasasında Bitcoin’in 25 Ocak’ta yüzde 45 olan piyasa ağırlığı 2 puan azalarak yüzde 43’e geriledi. Aslında bu hareket Bitcoin’in hem fiyatının hem de ağırlığının biraz daha artmasının ardından bekleniyordu. Alt coinlerde alımlar beklenenden önce gelmiş durumda. Geçmiş yıllardaki hareketlere bakıldığında biraz erken gerçekleşen bu durumun piyasayı nereye götüreceğini söylemek biraz zor. Ama son yıllarda yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan kripto varlıklara bir miktar para girişinin olduğu söylenebilir.

Bitcoin’de 25 bin dolar önemli

Bitcoin haftalık grafikte yaşanan düşüşle birlikte 21 bin 500 dolar destek noktasına kadar geriledi. Şimdi bu seviyenin üzerinde kalmaya çalışacak. Kalması durumunda tekrar 22 bin 800 – 23 bin dolar bandında bulunan direnç bölgesine doğru hareketlenme yaşanabilir. Ancak paritede bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için 25 bin – 25 bin 500 dolar bandının hacimli kırılmasını beklemek gerekiyor. Bu bölge ayna zamanda 50 haftalık hareketli ortalamanın da geçtiği nokta. Yükselişler ağırlıklı olarak 50 haftalık HO’nun üzerinde gerçekleşiyor. Bu sebeple hem önemli haftalık hareketli ortalama seviyesine, hem de kuvvetli direnç bölgesine denk gelmesi açısından 25 bin – 25 bin 500 dolar bandına kadar olan yükselişleri tepki hareketi şeklinde yorumlamak gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 21 bin 500 dolar bandının altında 20 bin 500 dolar desteği var. Ancak paritede yakalanan olumlu havanın devamı açısından 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 19 bin 700 – 19 bin 800 dolar bandı en önemli destek noktası konumunda.

Ethereum’da 1420 dolara dikkat!

Ethereum’da yaşanan düşüş haftalık grafikte 2 Ocak 2023 haftasında başlayan yükseliş trendinin altına gelinmesine neden oldu. Bu agresif yükseliş hareketinin sekteye uğraması anlamına geliyor. Bunun yanında 1700 – 1800 dolar bandının yükselişlerde geçilememesi bu bölgenin önemini bir kez daha gösterdi. Şu an için kritik nokta 1540 dolar seviyesi… Paritenin bu destek seviyesinin tekrar kuvvetlendirmesi gerekiyor. Aksi taktirde 1420 ve 1350 dolar desteklerinin test edilme riski var. Özellikle 1420 – 1440 dolar destek bölgesine dikkat! Olumlu teknik görünümün devamı açısından 200 günlük hareketli ortalaya denk gelen bu bölge korunmalı. Aksi tekdirde 1255 dolar trend desteğine kadar gerileme riski var. Olası yukarı hareketlerin bir anlam kazanabilmesi ve yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi için ise 1700 – 1800 dolar bandının hacimli kırılması gerekiyor.