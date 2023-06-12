Kripto paralarda kırmızı alarm!

Kripto para yatırımcıları bir türlü rahat nefes alamıyor. Son yıllarda peş peşe gelen olumsuz haber bombardımanına geçtiğimiz hafta bir yenisi daha eklendi. Bu kez merkezde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance var. ABD’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’ e açtığı dava kripto paralarda sert düşüşler neden oldu. Bitcoin ve Ethereum’da cumartesi günü yüzde 5 civarı kayıplar yaşanırken diğer alt coinlerde kayıplar yüzde 20’lere ulaştı. SEC, hafta başında ABD’nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase aleyhine de dava açmıştı.

Davanın temelinde ne var?

SEC’in Binance ve sahibi CZ’ye açtığı davalarından temelinde müşterilerin paralarının yanlış kullanılması, yatırımcıları ve düzenleyici kurumları yanıltmaları yatıyor. SEC, Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunurken Binance US, SEC’in davasının ardından ABD Doları cinsinden para yatırılmasını durdurma kararı aldı. SEC ayrıca Binance’e karşı açtığı davada aralarında BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM gibi pazarın önde gelen alt coinlerini menkul kıymet sınıflandırmasına soktu. Binance, davaya yönelik iddiaları çözmek için yetkili kurumlarla iyi niyetli müzakerelerde bulunduklarını açıkladı. Bu iddiaların doğruluğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

Hong Kong öne çıkabilir

Peki bundan sonra ne olacak? Geçmişte Çin’de kripto paralara yönelik sert kararlar almıştı. Bu karar sonrası özellikle kripto para madencileri başka ülkelere yönelmişti. ABD’nin kripto paralara yönelik sert tutumu önümüzdeki dönemde başka ülkelerin öne çıkmasına neden olabilir. Bu lokasyonların başında gelen Hong Kong, kripto şirket ve borsalarının 1 Haziran'dan itibaren lisans başvurusunda bulunmasına izin verdi. Yönetim, ayrıca yatırımcıların Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun güvencesi altında Bitcoin ve Ethereum gibi en iyi kripto para birimlerini alıp satmalarının önünü açtı. Hem ABD’nin hem de diğer ülkeler kripto paralara yönelik alacağı kararlar fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam edecek.

Bitcoin’de kritik seviye: 25.200 dolar

ABD merkezli sarsıntının ardından Bitcoin, haftalık bazdaki grafikte yükseliş kanalının dışına çıktı. Bitcoin, 25 bin 200 bin dolardaki ana desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu nokta hem yatay hem de psikolojik destek seviyesi. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Altına gelinmesi durumunda ise 26 Aralık 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin destek noktasına kadar geri çekilme riski ortaya çıkabilir. Bu hafta için ise bu trendin destek noktası 23 bin 850 dolar seviyesine denk geliyor. Bu noktaya kadar olan geri çekilmeler tolere edilebilir. Ancak bu seviyenin altına gelinmesi ve daha da önemlisi altında kapanış yapılması oluşan iyimser teknik görünümün iyice bozulmasına neden olabilir. Bunun yanında 10 Nisan 2023 haftasında başlayan trend, Bitcoin üzerinde kısa vadeli bir baskı kuruyor. Bu baskıdan kurtulması için ise 27 bin 900 – 28 bin dolar seviyesinin hacimli kırılarak bu bölgenin destek noktası haline gelmesi şart.

Ethereum direniyor!

Ethereum yaşanan düşüşlere rağmen hala 21 Kasım 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendinin üzerinde. Bu trendin destek noktası bu hafta için 1662 dolar seviyesine denk geliyor. Yani bu nokta üzerinde kaldığı sürece bu paritede ana trendin yukarı olduğu söylenebilir. Ancak daha kısa vadeli bakılacak olunursa 10 Nisan 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin parite üzerinde baskı kurduğu gözleniyor. Bu baskıdan çıkabilmesi için ise 1850 trend direncinin üzerine çıkılmalı. Ancak bu trendin kırılmasının teyidi 1931 dolar seviyesinin kırılmasıyla alınabilir.