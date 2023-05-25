Kripto paralarda ön satış furyasının ayak sesleri

Kripto paralarda yaşanan çöküşle uykuya dalan ön satışlar, Bitcoin’de yılbaşından bu yana yaşanan artışla yeniden hareketlendi. İlk 5 ayda yapılan 73 ön satış ile blockchain projeleri 850 milyon dolarlık finansman sağladı. Bitcoin’de olumlu havanın sürmesi halinde ön satışların hızlanması bekleniyor.

Türkiye’de yatırımcılar hem hisse senedi hem de kripto paralarda yapılan halka arz/ön satışları sevdi. Borsa İstanbul’da hisse senedine yatırım yapanların sayısı 5 milyonu aşarken bu artışta halka arzlara katılmak isteyenlerin büyük katkısı var.

Özellikle arzlarda eşit dağıtıma gidilmesi daha fazla hisse almak isteyenlerin tanıdıkları adına hesap açmaları yatırımcı sayısını yukarı taşıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen halka arzlar sonrasında hisse fiyatının soluksuz yükselmesi doğal olarak buraya olan ilgiyi artırdı. Ancak son yapılan arzlarda bu ‘büyü’ bozulmuşa benziyor. Bunda aylardır piyasanın genelinde yaşanan satış baskısını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Bitcoin artışıyla yeniden hızlandı

Hisse senedi tarafında durum böyleyken boğa dönemlerinde Türkiye’deki yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği kripto para piyasalarındaki ön satışlar yeniden canlanmaya başladı.

Kripto paraların amiral gemisi olan Bitcoin’in yeni yılla beraber yönünü yukarıya çevirmesi ön satışların yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Yeni yıla 16 bin 565 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, 14 Nisan’da 31 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Yani Bitcoin’in değeri yaklaşık 4.5 ayda yüzde 85’in üzerinde yükseldi. Kasım 2021 tarihinde görülen tarihi zirvenin ardından kriptolarda tam bir fırtına başlamıştı ve birçok alt coinde kayıp zirvelerine göre yüzde 95’i aşmıştı.

Bitcoin’de yaşanan toparlanma eğilimi ve bu gelecek aylara yönelik yeşeren umutlarla kripto paralarda yapılan ön satışlar yeniden gündeme geldi. Icodrops’un verilerine göre mayıs ayında yapılan 15 ön satıştan projeler 181.5 milyon dolarlık finansman sağlandı.

Nisan ayında da yine 15 ön satış yapılırken yılın en fazla ön satışı 24 işlem ile mart ayında gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yapılan 73 ön satış ile kripto projeleri toplam 850 milyon dolarlık finansman elde etti. Tabi bu ön satışların tamamı bireysel yatırımcılara yapılmıyor. Bu tutarın içerisinde büyük fonların projelere sağladıkları kaynak da var. Yılın en büyük finansmanını ocak ayında tamamlanan ön satışta 5ire aldı.

5ire yaklaşık 1 ay süren satış sürecinde 221 milyon dolar finansman aldı. 123.7 milyon dolarlık yatırım alan Arbitrum ise bu yılın en çok konuşulan coinleri arasında yer aldı. 52 milyon dolarlık finansman alan SUI bir diğer en çok konuşulan coin. Borsalarda 0.1 dolardan satılan SUI, 1.72 dolara kadar çıktı ve son olarak 1 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ön satıştan nasıl coin alırsınız?

Icodrops’a göre yaklaşık 1000 proje ön satış için sıraya girmiş durumda. Ancak bu projelerin büyük bölümünün ne zaman ön satış yapacağı netleşmedi. Ön satışların yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin temelinde geçmişte ön satıştan alınan Solana gibi bazı coinlerin 50, 100 katı değerlenmesi yatıyor.

Projeler ön satış için farklı yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri Coinlist gibi ön satışlarla adını duyuran kripto para borsaları. Bu borsalarda sınırlı sayıda coin satılırken ‘çekiliş’ benzeri yöntem uygulanıyor. Binance, Huobi, Kucoin, Gate gibi borsalarda da ön satışlar düzenleniyor.

Bir diğer yöntem ise ön satışların yapıldığı ‘launchpad’ler. Bu platformalarda genellikle bu platformlara ait coinlere sahip olunması isteniyor. Bazı projeler ise coinlerini testnetlerine katılan yatırımcılara bedelsiz olarak ‘airdrop’ şeklinde veriyor