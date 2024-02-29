Kripto paralarda yükseliş sürecek mi?

Ödül yarılanması yaklaşan Bitcoin tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bu yıl yüzde 40 değer kazanarak 60 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin’de teknik anlamda temkinli olunması gereken seviyelere gelindi.

Ancak olası düzeltmelere rağmen yön yukarı Kripto para piyasalarında yüzler gülüyor. Piyasanın amiral gemisi olan Bitcoin’de madencilik ödülünün yarılanması anlamına gelen halvingin yaklaşması fiyatları yukarı taşıyor. Bitcoin ağındaki ilk ödül yarılanması 2012 yılında gerçekleşmişti. İkinci halving 2016, üçüncü halving ise 2020 yılında oldu. Bitcoin’de dördüncü halvingin bu yıl nisan ayında olması bekleniyor.

Bir taraftan halving diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecinin sonuna gelmesi kripto paraların uzun zamandır üzerlerinde olan ‘ölü toprağı’nı atmalarını sağladı. 2023 yılı başında 19 bin dolar seviyelerinden başlayan yükseliş hareketi Bitcoin’i 60 bin dolar sınırına kadar taşıdı. Böylece Bitcoin, 10 Kasım 2021 tarihinde gördüğü 69 bin dolardaki tarihi zirvesinin sadece yüzde 13 altında.

Alt coinler sırasını bekliyor

Bitcoin her ne kadar tarihi zirvesine yaklaşsa da alt coinler henüz tarihi zirvelerinden oldukça uzakta. Örneğin alt coinlerin lideri Ethereum 10 Kasım 2021’de 4 bin 869 dolar ile zirve yapmıştı. Yani Ethereum’un mevcut seviyelerden zirvesine ulaşması için yüzde 45 daha yükselmesi gerekiyor. Diğer birçok alt coinde uzaklık daha da fazla.

Genel beklenti Bitcoin’in yüzde 54 olan toplam piyasa değerindeki payının bir miktar daha yükseleceği ve ardından alt coinlere girişlerin olabileceği yönünde. Bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaman gösterecek.

Bitcoin’de önemli seviyeler

Bitcoin’de teknik görünüme bakıldığında 25 bin dolar seviyelerinden başlayan yükseliş hareketi 60 bin dolar sınırına kadar ulaştı. Bu yükselişle dikkat çeken toplam pazar büyüklüğünün yani dominansının da ciddi oranda artması. Bu piyasaya taze para girişinin olduğunu gösteriyor. Bu sebeple Bitcoin’de inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa şu anda ana trendin yukarı olduğu söylenebilir. Şu an için en kritik direnç noktası 59 bin – 59 bin 500 dolar bandında.

Bitcoin bu bandı en son 2021 Kasım ayında test etmişti. Aşılması durumunda kısa vadeli hedefin 62 bin -64 bin dolar bandı olduğu söylenebilir. Ancak hem pazar büyüklüğünün 2.16 trilyon doları test etmesi hem de Bitcoin'in 59 bin-59 bin 500 dolar bandına gelmesi olası Bitcoin boğası düzeltmesine karşı temkinli olunmasını gerektiğini gösteriyor. Yani hem teknik anlamda hem de temel anlamda şu an için en kritik nokta 59 bin – 59 bin 500 dolar bandı. Olası bir düzeltme hareketinde 55 bin 500 ve 53 bin dolar seviyeleri artık önemli destek noktaları konumunda.

Ethereum’da 3 bin 500 dolar kritik

Ethereum şubat ayı içerisinde 8 Kasım 2021 haftasından beri etkisinde olduğu düşüş trendinin üzerine çıktı. Bu durum teknik açıdan son derece olumlu. Bunun yanında 2 bin 900 dolar seviyesinde bulunan direnç noktasının hacimli bir şekilde kırılması bu partide yukarı yönlü isteğin net bir şekilde ortaya koyuyor. Şu an için en önemli direnç noktası 3 bin 500 – 3 bin 600 dolar bandında. Bu bant oldukça kritik.

Zira kırılması durumunda kısa vadeli hedefin 4 bin -4 bin 400 dolar bandında olduğu söylenebilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilmesi gereken nokta paritenin 16 Ekim 2023 haftasında başlattığı yükseliş trendinin destek noktası olacak. Bu trendin destek noktası ise bu hafta için 2 bin 400 – 2 bin 500 dolar bandına denk geliyor. Bunun yanında daha önce direnç noktası olarak çalışan 2 bin 900 dolar seviyesi de yine olası geri çekilmelerde artık destek seviyesi olarak çalışacak. Kısaca paritede bu trend çizgisinin üzerinde kalındığı sürece inişli çıkışlı bir fiyat seyri de görülse yönün yukarı olduğu söylenebilir.