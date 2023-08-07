Kripto yatırımcısı yükselişi unuttu!

Dövizin, hisse senetlerinin rekor kırdığı bir süreci kripto para yatırımcıları imrenerek izliyor. Son 2 yılda başına gelmedik kalmayan kripto para yatırımcıları dört gözle boğa rallisini bekliyor.

Kriptoların amiral gemisi Bitcoin ise bir türlü 29.800-32.500 dolar bandını geçemiyor. Buranın hacimli geçilmesi yükselişi hızlandırabilir. Yatırım araçlarının son yıllardaki performansına bakarsak en talihsiz kesim hiç şüphesiz kripto para yatırımcıları.

Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında altın, döviz ve mevduat geliyor. Yüksek enflasyonist ortamda alternatif getirilerin görece düşük olması son zamanlarda hisse senedine olan ilgiyi de artırmış durumda. Hisse senedine yatırım yapanların sayısı 5 milyonu aştı. Geleneksel yatırım araçlarının dışında Türkiye’de kripto paralara ilgi gösteren ciddi bir kesim de var. Son 2-3 yıla bakıldığında bu kitle içerisinde bırakın kazanç elde etmeyi birçok yatırımcının anaparalarında ciddi erimeler yaşandı.

Umutlar 2024’e kaldı

ABD’de pandemi sonrası parasal genişlemede frene basılması ve faiz artırım sürecine başlanması, kripto dünyasında hem proje bazında hem de borsalar bazında iflasların yaşanması, regülasyonlar, davalar derken kripto paralarda ciddi kayıpların olduğu bir ‘ayı sezonu’ izledik. Türkiye’de dolarda yaşanan artış, borsada TL bazında her gün yeni zirvelerin görülmesini kripto para yatırımcıları imrenerek izlerken gelecek boğa rallisini bekliyor.

Geçen hafta 467 Bitcoin daha satın aldığını açıklayan ve bilançosundaki toplam Bitcoin miktarını 152 bin 800’e çıkaran MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, “Bitcoin önümüzdeki 12 ay içinde her zamankinden daha heyecan verici olacak. 2022’de zor bir yıl geçirdik ama 2023’te coşkuyu tekrar yakaladık ve 2024 harika olacak” dedi.

Başına gelmedik kalmadı!

Kripto para piyasasında genel olarak teknik analiz gelecek için bir ipucu verebiliyor. Çünkü herhangi bir düzenlemenin olmadığı bu piyasalar, doğru ya da yanlış çok sayıda haber akışına maruz kalıyor. Dolayısıyla bu piyasaya yatırım yaparken birikimlerinizin küçük bir bölümünü ayırmanız ciddi kayıpların önüne geçecektir. Gelelim Bitcoin’deki teknik görünüme…

Bitcoin haftalık bazdaki grafikte çok kritik bir bölge olan 29 bin 800 - 32 bin 500 dolar bandını gerçek anlamda bir türlü kırılamıyor. Bu görüntü şu an için yukarı hareketleri sınırlandıran en temel teknik etken. Bu sebeple öncelikle söylemekte fayda var; bu paritede sağlıklı bir yükseliş için kesinlikle bu bandın hacimli kırılması ve bu bölgenin kuvvetli destek bandı haline gelmesi şart.

Bitcoin için kritik seviye

Bitcoin eğer 29 bin 800-32 bin 500 bandını yüksek hacimli geçerse öncelikli olarak 36 bin - 36 bin 500, sonrasında ise 41 bin - 42 bin dolar bandı kademeli olarak da olsa hedeflenebilecek bölgeler olarak duruyor. Bu hafta için ise olası geri çekilmelere 28 bin 400 - 28 bin 500 dolar bölgesi önemli destek bandı konumumda. Bitcoin şu an için 2023 Ocak ayından beri bir yükseliş trendi üzerinde. Bu trendin destek noktası ise bu hafta için 27 bin 750 dolar seviyesine denk geliyor. Yani paritede destek noktası bu hafta bu seviyeye denk gelen trendin üzerinde kalındığı sürece ana yönün yukarı olduğu söylenebilir.

Ethereum’da 2 bin dolara dikkat!

Alt coinlerin lideri olan ve Bitcoin’den sonra en değerli kripto para birimi olan Ethereum’da 1700 – 1800 dolar bandının üzerinde fiyatlar gerçekleşiyor. Bu teknik açıdan olumlu. Şu an için kısa vadeli olarak bu destek bölgesinin üzerinde kalınması bu paritede yukarı yönlü beklentileri her zaman için gündemde tutacak.

Ancak asıl önemli destek noktası bu hafta için 1.460 dolar seviyesinde. Çünkü burası 9 Mart 2020 haftasında başlayan uzun vadeli yükseliş trendinin destek noktası konumunda. Orta ve uzun vadeli olarak bu trendin altına gelinmediği sürece şu an için ana yön yukarı. Olası yukarı hareketlerde ise 2 bin 50 ve 2 bin 143 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları konumunda. Bu seviyelerin üzerinde ise 2 bin 457 dolar seviyesine dikkat etmekte fayda var.