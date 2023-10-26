Kripto yatırımcısının umutları yeşerdi!

ABD sermaye piyasası kuruluşu SEC’in kripto para birimine yatırım yapan Borsa Yatırım Fonu’na (SEC) izin vereceği söylentileriyle Bitcoin, 7 Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 35 bin doları aştı.

Kısa vadede yön SEC’in kararına bağlı. Teknik olarak Bitcoin’de yükselişin devamı için ise 32 bin 500 doların üzerinde kalınmalı. Kripto para yatırımcıları son yıllarda diğer piyasalardaki fiyat hareketlerini imrenerek izliyor. Hisse senetleri ve altın tarihi zirvelerine çıkarken kripto paralar için son 2 yıl tam bir kabus oldu. Borsa iflaslar mı dersiniz, batan projeler mi dersiniz, regülasyonlar mı dersiniz bir sürü olumsuzluk yaşandı.

Piyasanın kendi ekosisteminin dışında dünyada savaşlar, pandemi, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan faiz artışları da cabası… Yani bundan iki yıl önce önümüzdeki dönemde tüm bunlar olacak denilse pek inananı çıkmazdı herhalde. Ama son günlerde kirpto paraların amiral gemisi olan Bitcoin’de yaşanan yukarı yönlü hareket, kripto para yatırımcılarına şu soruyu sordurdu: ‘Kötü günler geri de mi kalıyor?’

Alt coinler yerinde saydı

ABD sermaye piyasaları kuruluşu SEC’in doğrudan kripto para birimine yatırım yapan Borsa Yatırım Fonu’nu (ETF) onaylayacağına yönelik spekülasyonla Bitcoin, 7 Mayıs 2022 tarihinden bu yana ilk kez 35 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Haziran ayında dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, iştiraki iShares Bitcoin Trust’un spot Bitcoin ETF çıkarması için SEC’e başvuru yapmıştı.

Bu başvurunun onaylanıp onaylanmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bitcoin’de yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde artış olsa da bu hareket alt coinlere henüz yansımış değil. Hatta bir çok alt coin Bitcoin’in 16 bin dolar seviyelerindeki fiyatlarından işlem görüyor. Dolayısıyla kripto paraların toplam piyasa değeri içerisinde Bitcoin’in payını gösteren dominans oranı da yüzde 54.20’ye ulaştı.

özler SEC’in açıklamalarında

SEC’in ETF izni verip vermeyeceği piyasanın önündeki en önemli gündem maddesi. Bu konuyla ilgili gelecek haber akışı fiyatlamalar üzerinde ciddi etkisi olacak. Gelelim teknik görünüme… Bitcoin’de haftalık bazdaki grafikte son derecek kritik bir bölge olan 29 bin 800 – 32 bin 500 dolar bandı üzerinde fiyatlar oluşuyor. Özellikle 32 bin 500 dolar seviyesi önemli. Çünkü bu nokta en son 9 Mayıs 2022 haftasında test edilmişti.

Bu seviye o dönem yaşanan boğa rallinin bir nevi destek seviyesi olarak çalışmıştı. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması Bitcoin’in teknik anlamda kuvvetlenmesini sağlayabilir. Böyle bir durumda yani 32 bin 500 dolar seviyesinin kuvvetli destek noktası olmasında ise Bitcoin için bir sonraki hedef noktası kademeli olarak da olsa 36 bin 700 dolar seviyeleri olabilir.

40.100 dolar güçlü direnç

Yine haftalık bazdaki grafikte sonraki direnç notası ise 40 bin 100 dolar seviyesinde. 32 bin 500 dolar noktasının üzerinde kalınamaması durumunda ise iki önemli nokta var. Bunlardan ilki günlük grafikte 15 Ekim 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendinin destek noktası olan 30 bin 500 dolar seviyesi. Bir sonraki önemli nokta ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 28 bin 130 dolar noktası. Kısaca, teknik açıdan 32 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde kalınması yukarı hareket ihtimalini ciddi anlamda artıracak Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz 28 bin 130 ve 30 bin 500 dolar seviyelerinin üzerinde kalınması ise en azından olumlu teknik görünümün devamını sağlayacak.

Ethereum’da 1.710-1.810 dolara dikkat!

Ethereum haftalık bazdaki grafikte 9 Mart 2020 haftasında başlayan ana yükseliş trendi üzerindeki seyir devam ediyor. Yaklaşık 3 haf önce Ethereum o hafta için bu trendin destek noktası olan 1.520 dolar desteğini milimetrik olarak test etti. Ve bu seviyeden verdiği tepkiyle tekrar 1.710 – 1.810 dolar bandına geldi. Ethereum şimdi bu bandı tekrar kazanma çabası içerisinde. Bunda başarılı olur ve bu bölgeyi destek bandı haline getirebilirse sırasıyla 2 bin 36 – 2 bin 143 ve 2 bin 457 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 1.620 dolar seviyesi ilk destek noktası konumunda. Bu seviyenin altında ise hem 3.5 senelik yükseliş trendinin hem de yatay trendin destek noktası olması açısında 1.530 – 1.540 dolar bandı son derece kritik. Negatif senaryoda bu bandın test edilmesi durumunda yukarı yönlü bir tepki beklenebilir.