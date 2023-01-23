Kriptoda ralli başladı mı?

Bitcoin önderliğinde başlayan yükseliş hareketiyle kripto paralarda uzun zamandır özlenen ‘yeşil’ renkler geri geldi. Kısa sürede 16 bin dolarlı seviyelerden 23 bin doların üzerini gören Bitcoin, piyasadaki yükselişe liderlik ediyor. Peki Bitcoin’de kritik seviyeler nerede? Hangi seviyeden sonra boğa piyasasından bahsebiliriz? Kripto para yatırımcısının umutları son günlerde yeniden ‘yeşerdi’. Büyük beklentilerle bu piyasaya son 1 yılda adım atanların başına gelmedik kalmamıştı. Çöküşler, iflaslar, savaş, yasaklar…

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, Kasım 2021 tarihinde tarihi zirvesi olan 69 bin dolar seviyelerini görmüştü. O tarihlerde 100 bin dolar tahminleri havalarda uçuşuyordu. İşte böyle bir ortamda ‘fırsatları’ kaçırmak istemeyen çok sayıda kişi kripto para piyasasına adım attı. Film de bundan sonra koptu. Bırakın 100 bin doları öyle bir çöküş başladı ki Bitcoin, 15 bin 500 doların altına kadar indi. Yani zirveden dibe tam yüzde 77.5 değer kaybetti. Bu süreçte çok sayıda alt coinin fiyatı yüzde 95-99 arası eridi.

Korkutan iki haber

Kasım 2022’den bu yana yaklaşık 2.5 aydır 16-17 bin dolar aralığında sıkışıp kalan Bitcoin’de son günlerde yukarı doğru bir hareket başladı. Hatta geride bıraktığımız hafta DÜNYA’da yer alan ‘Kripto paralarda boğa rallisi geliyor mu?’ başlıklı yazımızda, yükseliş hareketinin ayak seslerinden bahsetmiştik. Bitcoin’in 21 bin 500 dolardaki seviyesinin üzerine geçmesi halinde yükselişin hızlanabileceğine dikkat çekmiştik. Bitcoin dediğimiz gibi 21 bin 500 puandaki direncini geçince 23 bin 500 dolara doğru atak yaptı. Bu süreçte iki önemli gelişme oldu. Biri kripto kredi platformu Genesis’in iflas başvurusu diğeri ise ABD’nin kripto para borsası Bitzlato’yu çeşitli yasadışı eylemlerle suçlaması.

Bu iki gelişme kripto paralar üzerinde kısa süreli dalgalanmalar yaratsa da yukarı yönlü hareketi durdurmadı. Çünkü Genesis olayı aslında piyasalarda uzun süredir konuşuluyordu ve sürpriz bir gelişme olmadı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklaması ise ilk aşamada bir panik yarattı. İlk başta gelen açıklamanın kriptolarla ilgili genel bir açıklama olabileceği şeklinde yorumlanınca sert satışlar geldi fakat suçlamaların Bitzlato özelinde olduğu anlaşılınca verilen kayıplar geri alındı. Piyasada bir diğer önemli gelişme ise Bitcoin dominance’ında yaşanan yükseliş. Basit bir anlatımda Bitcoin’in piyasa değerinin toplam kripto para piyasası içindeki ağırlı artıyor. Yani Bitcoin’de yukarı yönlü hareket alt coinlerden daha hızlı gerçekleşiyor. Bu durumu alt coinlerde olası yükselişi hızlandırabileceğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Bitcoin’de kazanılan paraların daha sonra alt coinlere geleceği ve alt coinlerde daha sert yükselişlere neden olacağı bu görüşünü destekleyenlerin savı. Geçmişte yaşanan rallilere bakıldığında bu görüşün gerçekleştiği görülüyor. Benzer sürecin yaşanıp yaşanmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz…

Ayıdan boğaya geçiş için bu seviye kritik

Bitcoin’de başlayan yükseliş kısa bir sürede 21 bin 500 dolar seviyesinde bulunan son derece kritik direnç noktasının geçilmesini sağladı. Bu teknik açıdan oldukça olumlu… Zira bu seviyenin kırılması FTX olayının neden olduğu olumsuz teknik görünümün bir miktar zayıflamasını sağladı. Şimdi dikkatler 22 bin 800 dolar seviyesinde. Paritede artık ayı – boğa değişiminden bahsedebilmemiz için öncelikle bu nokta üzerinde kalınması ve 25 bin - 25 bin 500 dolar bandının hacimli geçilerek bu bandın kuvvetli destek bölgesi haline gelmesi şart. Aksi taktirde yükselişleri bir tepki alımı olarak nitelendirmekte fayda var. Olası geri çekilmelerde ise 21 bin 900 ve 21 bin 500 dolar seviyeleri şu an için önemli destek noktaları haline geldi. Paritede yakalana olumlu havanın devamı için özellikle 21 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde kalınması oldukça önemli. Yaşanan sert yükseliş sonrası indikatörlerde dikkat çeken bir miktar yorulma belirtileri olası kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Ethereum’da Şangay güncellemesi bekleniyor

Bitcoin’den sonra piyasanın ikinci devi olan Ethereum’da eylül ayında bir güncelleme olmuştu. Ethereum ağının iş kanıtı (PoW) denilen konsensüs mekanizmasından hisse kanıtı (PoS) denilen konsensüs mekanizmasına geçilmişti. Ancak geçiş sonrası bazı sorunlar yaşanmıştı. Şimdi ise Ethereum yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. ‘Şangay’ adı verilen bu yeni güncellemenin mart ayında hayata geçirileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bu beklenti Ethereum’a olan ilgiyi önümüzdeki süreçte canlı tutabilir ve bu da genel piyasa algısına olumlu katkı sağlayabilir.