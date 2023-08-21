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Kullanmadığın otomobilin vergisi

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Ekonomimiz şahane! Akaryakıt fiyatları 40 TL oldu bile. Vergi desen her gün yenisi, tazesi, günceli ekleniyor.

Yıllar boyu 0,5 TL’ye aldığım pet şişe suyu, otoyoldaki istasyonda 7,5 TL’ye alınca ağzıma tokat yemiş gibi oldum. Hani şunu hiç demiyorum; “biz niye çeşmelerimizden su içemiyoruz, niye suyumuz temiz değil?” Peki otomotiv tarafı?

Hükümetin ikinci eli baskılama, fiyatları normalleştirme çabaları ya da bir nevi işi bir yerinden toparlama gayreti devam ediyor. Ancak bir tüketici, temmuz ayında otomobilini satmak istediğinde önce ağustosu onun üzerine de kullanmadığı otomobilin yıl sonu vergisini ödemeden bu satışı gerçekleştiremiyor.

Havadan, sudan, gökten zaten vergi ödüyoruz, üstüne bir de kullanmadığın dönemdeki vergiyi ödemezsen otomobilini satamıyorsun. İşin biraz suyu çıktı sanki. Zaten 3 kat vergiyle otomobil alıyoruz, MTV, ÖTV, kasko derken otomobil mi kullanıyoruz özel okulda çocuk mu okutuyoruz belli değil.

Bunu da sadece işten eve evden işe arada da tatile gitmek için yapıyoruz. Pek yazık oluyor! Alt matrah dilimindeki otomobiller bir elin parmakları kadar, dolayısıyla yeni bir ÖTV zammı yapılacak otomobil zaten kalmadı gibi.

Kredi muslukları penseyle sıkılmış, nakit desen nakdi olan zaten bir dolu otomobil aldı bile. Eee peki hayali otomobil olan vatandaş, posterlerine iç çekip otomobil sayıklayan üniversite öğrencisi, emekliliğinde konforlu bir otomobile binmek isteyen emektarlarımız…Otomobil almak bu kadar mı zor olmalıydı? Sarmala girdik çıkamıyoruz. Otomobilini alanların büyük kısmı kasko yaptırmıyor. Vah benim otomobil seven okurlarıma, dostlarıma vah bize.

 

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