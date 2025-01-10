Küresel dengeler ve elektrikli araçlar batarya yatırımlarını yönlendiriyor
Elektrikli araç ekosistemi için batarya Ar-Ge yatırımları ve teknoloji geliştirme çalışmaları, giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Bu durum, otomotiv sektörü, batarya ve emtia üreticileri için yeni yatırım fırsatları yaratıyor. Pandemi sonrası ve Ukrayna’daki savaş, Avrupa’nın Rus petrolü ve gazına olan bağımlılığını azaltmak için yeni bir enerji sistemine olan ihtiyacını hızlandırdı.
Yakın dönemde yaşanan gaz kesintileri, yenilenebilir enerjiden enerji depolamaya, elektrik şebekelerinin genişletilmesine ve enerji verimliliği iyileştirmelerine kadar birçok alanda yoğun yatırımları gündeme getirdi. Ayrıca, elektriklendirme sürecinde kullanılan tüm metallere olan talebi artırdı. Enerji kriziyle bağımsızlık hedefleyen kıtalar ve ülkeler, pandemi döneminde olduğu gibi geçiş sürecinde petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmaya yönelik planlarını uyguluyor.
Bir süredir yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü, doğal kaynaklar ve akıllı malzemelere yönelen ülkeler, daha da akılda kalıcı politika ve stratejilerle batarya yatırımlarını sıcak bir yatırım alanı olarak öne çıkarıyor. Yüksek emtia ve malzeme fiyatları ile hızlanan enerji dönüşümü, girişimlerin artmasını muhtemel hale getiriyor ve bu segmenti daha da ilginç kılıyor.
Batarya yatırım fırsatları
Araç filosunun elektrikli hale gelmesi, sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak için çok önemli. İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan emisyon eğilimini tersine çevirmeyi amaçlayan sektör, büyük yatırımlar gerektiren tarihi bir geçişin ortasında bulunuyor.
Batarya gücü, hidrojen gibi alternatiflere kıyasla büyük bir liderlik kazanıyor. Ülkeler, batarya üretiminin büyük ölçüde genişletilmesi için planlarını yerel yatırımlarla çekmeye çalışırken, malzeme tedarikinin benzer bir hızda ölçeklenmesi, en çok tartışılan ve çözülmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bataryalar, ağır araçlar ve sabit enerji depolaması dahil olmak üzere diğer birçok kullanım durumu için de çekici hale gelmeye başlarken, araçlar, özellikle binek otomobiller, şu anda batarya pazarını yönlendiren en büyük kullanım alanı olarak öne çıkıyor.
Bataryayla çalışan elektrikli araçlar, en azından otomobil üreticilerinin ve finans piyasasının sürdürülebilirlik adımlarında odaklandığı alanı işaret ediyor. Elektrikli araçlar, otomotiv pazarındaki payını artırarak tüm pazarı ele geçirme potansiyeline sahip. Önde gelen geleneksel otomobil üreticileri, segmentte önemli oyuncular olmasalar bile elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapıyor. İçten yanmalı motorların geliştirilmesi ise aşamalı olarak durduruluyor.
Küresel elektrikli araç pazarının payı artmaya devam ediyor
2023’ün ilk çeyreğinde, analiz edilen pazarlarda satılan araçların %28’i, akülü elektrikli araçlar (BEV), plug-in hibritler (PHEV) ve hibritler dahil olmak üzere elektrikli araçlardan (EV) oluşuyordu. 2024’ün üçüncü çeyreğine gelindiğinde bu oran %41’e yükseldi.
Farklı pazarlardaki ilerleme hızları değişiklik gösterse de, elektrikli araç pazarının genel büyümesi cesaret verici. Elektrikli araçların büyümesindeki önemli bir faktör, 2023’ün başından bu yana üç katından fazla büyüyen Çin elektrikli araç pazarının hızla genişlemesi olarak gösterilebilir. Çin’in ihracatı, 2024’ün ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre iki katından fazla artarken, Avrupa Birliği, bu büyümeyi Çinli üreticilere haksız bir maliyet avantajı sağladığını düşündüğü devlet sübvansiyonlarına bağladı. Bu nedenle ek gümrük vergileri getiriyor. Bazı Çinli üreticiler ise bu tarifelerden kaçınmak için Avrupa’da üretim tesisleri kurmayı planlıyor.
Avrupa’da elektrikli araçlar büyüyor
İngiltere, %20’lik elektrikli araç pazar payıyla Avrupa’nın ilk beşinde başta yer alırken, ABD’nin toplam elektrikli araç pazar payının 2024’ün 3. çeyreğinde ilk kez %20’yi aştığını görebiliyoruz. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de elektrikli araçlar pazara liderlik ederken, 2024’ün üçüncü çeyreğinde %56’lık bir pazar payı elde etti. Hibritler, bu payın %35’ini tek başına oluşturdu. Ancak, Almanya’da elektrikli araç satışlarındaki düşüş, esas olarak üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %45’lik gerilemeden kaynaklanıyor.
Almanya’daki bu eğilim, 2023’ün sonunda elektrikli sübvansiyon programının ani bir şekilde sona ermesinin ardından ortaya çıktı.İspanya ve İngiltere’de elektrikli araç satışları, 2024’ün 3. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20’lik bir artış gösterdi. Sıfır Emisyonlu Araç zorunluluğuyla desteklenen İngiltere’nin elektrikli araç pazar payı, eylül ayında %20’ye ulaşarak ilk 5 Avrupa pazarı arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkemizde ise elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı %10 seviyesine geldi. Özellikle yerli elektrikli aracımızdaki büyüme hızıyla bu oranın daha hızlı bir şekilde artması artık kesin görünüyor.