Küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye’ye etkileri
Küresel ekonomi, ABD’nin korumacı ticaret politikaları, jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar nedeniyle belirsizliklerle dolu bir süreçten geçiyor. ABD’de Trump yönetiminin ithalat tarifelerini artırması, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarındaki belirsizlikler, BRICS ülkelerindeki ekonomik dalgalanmalar ve Ukrayna krizi gibi faktörler, gelişmekte olan ülkeler üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Türkiye de bu gelişmelerin gölgesinde, enflasyon, faiz politikası ve büyüme beklentileri gibi konularda yön arayışında.
Bu haftaki yazımda, küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini analiz ederken, Türkiye ekonomisinin güncel durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri detaylandıracağız.
1-Küresel ekonomi: Belirsizlikler ve riskler
ABD’nin korumacı ticaret politikaları ve enflasyon riski ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikası çerçevesinde Meksika ve Kanada’dan gelen ithalat ürünlerine yönelik ek gümrük tarifeleri 4 Mart’ta yürürlüğe giriyor. Ayrıca, Çin’e %10 ek gümrük tarifesi uygulanacağı duyuruldu. Bu durum, küresel ticaret akışlarını bozarak ABD’de maliyet enflasyonunu artırabilir.
Artan enflasyonist baskılar, Fed’in faiz politikası üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratıyor. Fed, yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimi konusundaki adımlarını dikkatle atmak zorunda. Bu da gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye girişlerini yavaşlatabilir ve küresel fon akışlarını ABD’ye yönlendirebilir. Türkiye gibi dış finansmana bağımlı ülkeler için bu, döviz kurunda oynaklık yaratabilecek bir risk unsuru.
Trump-Zelenskiy gerilimi ve jeopolitik belirsizlikler
ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki Oval Ofis görüşmesinin ardından planlanan basın toplantısının iptal edilmesi, Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime işaret ediyor. Trump’ın, Ukrayna ile ekonomik anlaşmaların ancak barış sürecine bağlı olacağını vurgulaması, Ukrayna krizinin küresel piyasalardaki etkisinin devam edeceğini gösteriyor.
Özellikle Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik askeri destek konusunda yeni kararlar alırken, Almanya’daki hükümet koalisyon görüşmeleri ve ECB’nin faiz politikaları da küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Bu gelişmeler, Avrupa ekonomisinin kırılgan yapısını ve enerji krizine yönelik riskleri gündemde tutuyor.
2-Küresel ticaret gerilimleri ve BRICS ülkelerinin ekonomik performansı
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, BRICS ülkelerinin ekonomik performanslarını doğrudan etkiliyor:
-Çin: %4,7 büyüme oranı ile küresel ekonomide güçlü duruşunu sürdürüyor, ancak ABD ile olan ticaret gerilimleri ihracat baskısını artırabilir.
-Hindistan: %5,1 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen BRICS ülkesi konumunda. Ancak küresel ticaretteki yavaşlama Hindistan ekonomisini de olumsuz etkileyebilir.
-Brezilya: %2,3 büyüme ile görece düşük bir performans sergiliyor.
-Rusya: %1 büyüme oranıyla yaptırımlara rağmen ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor.
-Güney Afrika: %0,3 büyüme ile en düşük büyümeye sahip BRICS ülkesi.
Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, küresel ticaret savaşları ve BRICS ülkelerinin performansı, Türkiye’nin alternatif ticaret partnerleriyle daha güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle Çin’in ABD ile ticaret savaşında yeni tedarikçiler arayışı, Türkiye için önemli fırsatlar yaratabilir.
3-Türkiye Ekonomisinin Güncel Durumu ve Küresel Risklere Karşı Konumu
Türkiye, 2024 yılında %3,2 büyüme oranı ile BRICS ülkeleri arasında orta sıralarda yer aldı. Ancak yüksek enflasyon ve cari açık, ekonomi yönetiminin önündeki en büyük zorluklar arasında.
Enflasyon: Türkiye’de Şubat ayı enflasyonu %2,27 artarken, yıllık enflasyon %39,05 seviyesine geriledi. Ancak, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon hala %53,83 seviyesinde.
-Büyüme Performansı: Türkiye, BRICS ülkeleriyle kıyaslandığında ortalama bir büyüme performansı sergiliyor. Ancak Hindistan (%5,1) ve Çin (%4,7) daha hızlı büyürken, Türkiye’nin yüksek enflasyonu büyümenin kalitesini düşürüyor.
-İşsizlik Oranı: Türkiye’nin işsizlik oranı (%8,4), BRICS ortalamasına (%11,1) kıyasla daha düşük olsa da, genç işsizlik ve istihdam yaratma sorunları devam ediyor.
-Cari Açık: Türkiye’nin cari açığı %3,5, bu da dış finansman ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor. Fed’in faiz politikasındaki belirsizlik, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini artırabilir.
4 Türkiye piyasaları ve para politikası Borsa İstanbul ve döviz piyasası
-BIST 100 endeksi 9500- 10000 bandında yön arayışına devam ederken
-Dolar/TL kuru haftalık %0,15 yükselerek 36,50 seviyesinde
TL üzerindeki baskı devam ederken, küresel faiz politikaları ve Türkiye’de enflasyon dinamikleri dikkatle takip ediliyor.
TCMB faiz kararı beklentisi
-TCMB’nin 6 Mart’ta politika faizini 250 baz puan indirerek %42,5 seviyesine çekmesi bekleniyor.
-Ancak, ABD faiz politikası belirsizliği ve doların güçlenmesi, TL üzerinde baskı yaratabilir.
-Enflasyonun düşüş trendine rağmen kalıcı fiyat istikrarı sağlanamayabilir.
5-Türkiye için riskler ve fırsatlar
Riskler:
1-ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye’nin ihracatını etkilemesi
2- ABD faiz politikası nedeniyle gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışı riski
3-Enflasyonun düşüşe rağmen kalıcı istikrar kazanamaması
4-Jeopolitik risklerin TL üzerinde oynaklık yaratması
Fırsatlar:
1-Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde stratejik bir üretim merkezi olma potansiyeli
2-AB ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
3-Doğrudan yabancı yatırımları artırmak için yapısal reformların hızlandırılması
Sonuç ve değerlendirme
Türkiye, yüksek enflasyon, faiz politikaları ve küresel belirsizlikler arasında dengeli bir ekonomi yönetimi sürdürmek zorunda. Küresel gelişmeleri fırsata çevirmek için, yapısal reformlara odaklanarak uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlaması kritik önem taşıyor.