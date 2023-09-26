Küresel piyasalar sıkı duruşu, BIST yabancı beklentisini fiyatlıyor

Küresel piyasaların odağında yer alan ve geçen hafta çarşamba günü sona eren Fed toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında bir değişime gidilmedi.

Fed, politika faizini %5,25 - %5,50 olarak korudu. FOMC üyelerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafikler şahin bir görünüm ortaya koydu.

19 üyenin tahminlerini içeren noktasal grafiklerde, 12 üye bu yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngörürken, 7 üye ise faizlerin mevcut seviyede korunacağına işaret etti. Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutacaklarını vurguladı.

Toplantı öncesinde piyasalardaki genel kanı Fed’in faiz artış döngüsünün sona erdiği yönünde şekillenirken, ekonomik projeksiyonların Fed üyelerinin bu yıl bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı öngördüklerine ve faizlerin uzun bir süre yüksek seyrini sürdüreceğine işaret etmesi ile Fed Başkanı Powell’ın genel olarak şahin duruşunu koruması Fed’e ilişkin faiz artış endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Fed’e ilişkin artan bu endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. ABD 2 yıllık tahvil faizleri Fed sonrasında %5,20’li seviyeleri, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2007 yılından bu yana ki en yüksek seviyeler olan %4,50’leri test etti. Özellikle ABD 10 yıllık faizlerindeki yüksek seyir risk alma iştahı ve ABD borsalarına yönelik değerlemeler üzerinde baskı oluşturuyor.

TCMB, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısından uzun bir aradan sonra piyasa beklentileri ile uyumlu bir şekilde politika faizini 500 puanlık artışla %30 seviyesine çekti. Böylece 4 toplantının ardından politika faizi %8,5’ten %30’a çıkmış oldu. Yıl sonu beklentisi ise ağırlıklı bir şekilde politika faizinin %40’a ulaşması yönünde.

Artan faizlerin ekonomide bir yavaşlamaya neden olacağı neredeyse kesin. Buna karşın piyasaların faiz artışına pozitif tepki vermesinin ardında normalleşmenin uzun vadede getireceği faydalar yatıyor. Bu faydalar arasında özellikle yabancı yatırımcının ve kredi derecelendirme kuruluşları dahil yabancı kurumların Türkiye’ye yönelik bakış açısı ve söylemlerinin pozitife dönmesi geliyor. Yakın zaman kadar piyasalarımız içeriden gelen talep ile pozitif trendini korudu.

Şu an kısa vadede ekonomide yavaşlama beklentileri bir miktar yukarı yönlü marjı sınırlasa da yabancı yatırımcı orta ve uzun vade Türkiye hikayesine güvenecek ve piyasalarımıza giriş yapacak olur ise kısa vadede oluşabilecek bu zorlanmalar göz ardı edilebilir ve tıpkı iki binli yılların başındaki gibi yeni güçlü bir trend başlayabilir. Bu olasılığı da çok fazla dışlamamak gerektiğini düşünüyoruz.