  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cenk AKYOLDAŞ
  4. Küresel resesyon ve stagflasyon riski: ABD’den Avrupa’ya, Türkiye’nin ekonomik yol ayrımı

Küresel resesyon ve stagflasyon riski: ABD’den Avrupa’ya, Türkiye’nin ekonomik yol ayrımı

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

 ABD: Resesyon eşiğin­de bir süper güç

2025’in ilk çeyreğinde ABD ekonomisinde resesyon ihti­mali giderek güçleniyor. Do­nald Trump’ın ikinci döne­minde korumacı ticaret po­litikalarını sertleştirmesi, kamu harcamalarında plan­lanan kesintiler ve artan enf­lasyon baskısı, Amerikan eko­nomisini daralma riskine sok­muş durumda.

-JPMorgan: Resesyon ihti­mali yüzde 31

-Goldman Sachs: Yüzde 23

-Tüketici güveni, 2021’den bu yana en düşük seviyede

-Getiri eğrisinin terse dön­mesi, tahvil piyasalarında re­sesyon fiyatlamasını hızlan­dırdı.

Trump’ın tarifeleri, Kana­da, Meksika ve Çin başta ol­mak üzere birçok ülkeye yö­nelik ticari baskıyı artırırken, şirketler üretim maliyetlerin­deki artış nedeniyle yatırım­larını erteliyor. Aynı zaman­da sosyal güvenlik ve kamu re­formları nedeniyle iç talebin de baskılanma ihtimali yük­sek. Bu görünüm, ABD ekono­misinde resesyon-stagflasyon arasında bir denge kaybı riski yaratıyor. Enflasyonun yük­selmeye devam etmesi, Fed’in faiz indirimlerini geciktirme­sine yol açabilir. Ancak bu da büyümeyi daha fazla yavaşla­tabilir.

2 Avrupa Birliği: Teşvik odaklı farklı bir yol

ABD’nin aksine, Avrupa Birliği daha ge­nişlemeci ve des­tekleyici bir eko­nomik yol ha­ritası izliyor. Almanya, Fransa ve İtalya başta ol­mak üzere birçok ülke, kamu har­camalarını artı­rarak büyüme­yi canlandırmayı hedefliyor.

-Almanya altyapı ve savun­ma harcamalarını yüzde 20 artırmayı planlıyor.

-Yeşil enerji ve dijital dö­nüşüme yönelik büyük teşvik paketleri devrede.

-Avrupa Merkez Banka­sı parasal genişlemeye devam ediyor.

Bu politikalar sonucu Av­rupa borsaları yükseliş tren­dinde, özellikle Alman DAX ve Stoxx 600 güçlü performans gösteriyor. Avrupa, sermayeyi ABD’den çekmek ve Çin-Orta Doğu ile daha yakın ticari iliş­kiler kurmak istiyor.

Ancak enerji arz güvenliği, siyasi birlik sorunları ve göç­men politikaları gibi yapısal riskler, Avrupa’nın sürdürüle­bilir büyümesini test edecek.

3 Türkiye: ABD ve Av­rupa arasında denge arayışı

1.A) ABD resesyonunun Tür­kiye’ye olası etkileri

lDolar endeksinin zayıfla­ması, TL’ye geçici rahatlama getirebilir. Ancak artan küre­sel risk algısı, iç siyasette ya­şanan gelişmeler doların TL karşısında yeniden güçlendi­rebilir.

-ABD’nin korumacı poli­tikaları, Türkiye’nin özellikle savunma ve teknoloji alanın­daki ihracatını zorlaştırabilir. “Bu noktada istisnalar olabilir mi” sorusu akıllara gelmekte.

-Fed’in olası faiz indirimi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye girişini hız­landırabilir. Ancak bunun için iç siyasi gerilimin tekrar nor­malleşmesi gerekli.

1.B) Avrupa kalkınma hamle­si Türkiye için fırsat

lTürkiye’nin AB ile ticaret hacmi genişleyebilir, özellik­le otomotiv, beyaz eşya ve sa­vunma sanayi sektörlerinde yeni ihracat kanalları açılabi­lir.

-Avrupa teşvikleri, Türki­ye’ye doğrudan yatırım akışı­nı artırabilir. Burada da son dönemde yaşanan iç siyasi ge­lişmeler ana süreci belirleye­cek.

-AB büyümesinin ivmelen­mesi, Türkiye’nin cari den­gesine ve turizm gelirlerine olumlu yansıyabilir.

4 Finansal piyasalar: Güvenli liman arayışı hızlandı

Altın piyasası parlıyor

-Çin Merkez Bankası’nın üst üste 4 ay altın alması, fi­yatları destekliyor.

-ETF girişleri yeniden ar­tışta, bu da yatırımcıların enf­lasyondan korunma refleksi gösterdiğini teyit ediyor.

-ABD dolarındaki görece zayıflık, altının cazibesini ar­tırıyor.

Hisse senetleri: Teknoloji coşkusu tehlikeli olabilir

AI (Yapay Zekâ) kaynaklı borsa rallisi, dot-com balonu­na benzer bir yapı göstermeye başladı. Nasdaq 100’deki yüz­de 10’un üzerindeki düşüş, düzeltme bölgesine girildiği­ni gösteriyor. Ancak bugünkü teknoloji devleri (Microsoft, Apple, Nvidia, Meta) sağlam temellere sahip olsa da piyasa psikolojisindeki açgözlülük ve gerçeklikten kopma eğili­mi tekrar sorgulanıyor.

5 Siyaset ve güven den­gesi: Türkiye’de iç dal­galanmalar

Yurt içi piyasalarda yaşa­nan görevden almalar, tutuk­lamalar ve kısa vadeli siyasi belirsizlikler, TL varlıkların küresel piyasalarla bağlan­tısını zayıflatmış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu’nun açığa satış yasağı, Borsa İs­tanbul’daki oynaklığı sınır­lamaya çalışsa da yatırımcı algısında ciddi bir bozulma mevcut. Bunun tesisi zaman alacak duruyor.

6 Dış politika dönüşü: F-35 geri mi geliyor?

Trump yönetiminin, Türki­ye’nin S-400 sistemini devre dışı bırakması hâlinde F-35 savaş uçaklarının satışını ye­niden değerlendirdiği belirti­liyor. Bu, CAATSA yaptırım­larının kaldırılması yönünde bir sinyal olabilir. Böyle bir gelişme, savunma sanayi yatı­rımlarını ve kurumsal güveni artırabilir.

7 Sonuç: Risklerle dolu bir denklemde Türki­ye’nin stratejik konumu

-ABD kaynaklı resesyon ve stagflasyon riski global piya­saları baskı altında tutuyor.

-Avrupa’nın teşvik odaklı büyüme stratejisi, Türkiye’ye yönelen sermaye ve ticaret akışında avantaj sağlama fır­satı görülürken iç siyasi tan­siyon yüksekliği bu girişleri sınırlandırabilir.

-İç politik stabilitenin ko­runması şart, dış kaynaklı fır­satların değerlendirilebilme­si için kritik.

Türkiye’nin 3 kritik önceliği:

1.Avrupa ile ticari ve diji­tal entegrasyonun derinleşti­rilmesi,

2.Makro-finansal istikrarın korunması ve para politika­sında güven tesisinin devamı,

3.Küresel dalgalanmalara karşı içeride son gelişmeler­den sonra kırılan kurumsal güvenin yeniden inşası önem­li olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Musk’ın NATO’dan çıkış çağrısı: Küresel etkileri, Türkiye’nin stratejik konumu 11 Mart 2025
Küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye’ye etkileri 04 Mart 2025
Ve TCMB Enflasyon Raporu’nun piyasalar üzerinde etkileri 11 Şubat 2025
Trump ekonomisi ve küresel etkileri 22 Ocak 2025
Enflasyon, piyasa dinamikleri ve öngörüler 14 Ocak 2025
Küresel ekonominin çalkantılı dönemi: Türkiye ve piyasalardaki belirsizlik 31 Aralık 2024
Federal Reserve’in faiz politikası, getiri eğrisi ve S&P 500 performansı: Birleşik analiz 17 Aralık 2024
Son piyasa gelişmeleri ABD ekonomisi: Fed ve faiz beklentileri 10 Aralık 2024
Türkiye Ekonomisi: Teknik resesyon, faiz politikaları ve büyüme üzerine detaylı değerlendirme 03 Aralık 2024
ABD’nin ticaret politikalarının küresel etkileri 27 Kasım 2024