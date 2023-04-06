Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 hesap döneminde elde edilen gelirler için beyanname verme dönemi başlamış bulunmaktadır. 2022 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 1 Nisan 2023 - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında gib. gov.tr aracılığı ile ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

2022 kurumlar vergisi oranı bazı kurumlar için farklı oranlar uygulanmakla beraber genel olarak %23 olup, beyan edilen kurumlar vergisinin vadesi 2 Mayıs 2023’tür.

İhracat ve imalat yapan kurumlara indirim

İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Üretimden elde edilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmaz.

Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, vergiye uyumlu olma koşullarını sağlayan mükellefler 2022 yılı kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirebileceklerdir.

Deprem bölgesinde Kurumlar Vergisi beyanları

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini 15 Ağustos 2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergilerini ise 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödeyebilecekleridir.

Zarar mahsubuna dikkat

Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir. Bir hesap döneminde oluşan zararın, 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilmemesi halinde mahsup imkânı ortadan kalkmaktadır.

2018 ve sonraki yılar için kurumlar vergisi yönünden matrah artırımından yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

2022 için ek vergi geldi

2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi mükelleflerine tanınan iştirak kazançları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi ödenecektir. Bir başka güncel ve önemli konuya daha dikkati çekmek isterim.

Denetim elemanlarının sesine kulak verilmeli

Geçtiğimiz günlerde, Vergi Müfettişleri Derneği’nin de içinde bulunduğu müfettiş, kontrolör ve iç denetçi olarak görev yapan denetim elemanlarını temsil eden 15 dernek, maaşlar ve özlük haklarında iyileştirmeye dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi.

Benim de mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum Vergi Müfettişleri Derneği yöneticilerinden aldığım bilgiler, aynı ünvanlı denetim elemanlarının maaşları arsında büyük farklar olduğu ve ‘Denetim Hizmetleri Sınıfı’nın ihdas edilmesi halinde sorunların büyük ölçüde giderileceği yönünde. Denetim elemanlarının bu haklı talepleri dikkate alınmalıdır.