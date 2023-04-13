Kurumlar vergisi mükellefleri 2022 yılı için hangi oranda vergilendirilecek?

Değerli okurlar, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 kurum kazançları için beyanname verme süresinin son günü 2 Mayıs Salı olup, kurumlar vergisi genel oranı ise %20’dir.

Ancak kurumlar vergisinde yıllar ve sektörler itibariyle farklı oranlar uygulanmaktadır. Kurumlar vergisi kanununun geçici 13. maddesine göre 2022 yılı kazançları için kurumlar vergisi oranı %23 olarak uygulanacaktır. Bazı sektörlerin teşviki amacıyla kurumlar vergisi oranında indirimler yapılmış olmakla birlikte bankalar ve finans kurumları için herhangi bir indirim yapılmamıştır.

Bankalar ile Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda kurumlar vergisi oranı %25’tir. Kurumlar vergisi kanununun geçici 13. maddesine göre bu şirketler 2022 ilk geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında vergilendirilmektedirler.

İhracatçı kurumlara 1 puan indirim

Kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu durumda kurumların 2022 yılında ihracattan elde ettikleri kazançlarına %22, diğer kazançlarına ise %23 oranında kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Mükelleflerin ihracat gelirleri yanında diğer kazançlarının da bulunması halinde indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço kârına oranlanmasıyla tespit edilecektir. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

Üretimden elde edilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmaz. Ancak mükellefin ihraç ettiği ürünler kendi imalatı değilse ihracat için ayrı, üretim için ayrı indirim uygulanabilir. Bu durumda 2022 yılı için kurumların imalat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına %22, diğer kazançlarına ise %23 oranında kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Borsaya açılan şirketlere 2 puan indirim

Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.

Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, vergiye uyum koşullarını sağlayan mükellefler kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirebileceklerdir.

Kurumlar vergisi kanunun 32/A maddesine göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.