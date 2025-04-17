Kurumlar vergisinde enflasyon düzeltmesine dikkat
Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri için 2024 yılına ait beyanname verme dönemi 1 Nisan itibariyle başlamış bulunmaktadır. Gerek kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannameleri ile diğer beyannameler ve beyanname ekleri finansal tablolar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zekâ yazılımları kullanılarak elektronik ortamda denetime ve analize tabi tutulmaktadır. Bakanlık tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan açıklamaya göre Vergi Denetim Kurulu tarafından Enflasyon Düzeltmesi denetimleri başlamış bulunmaktadır. Bu noktada kurumlar vergisi beyannamesine ve ödenecek vergiye etki edecek olan enflasyon düzeltmesine ilişkin hususların bazılarını hatırlatmakta fayda var.
Düzeltmeye esas değer ve taşıma katsayısı
2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapan mükellefler, 30.09.2024 tarihinden gelen ve 31.12.2024 tarihli mizanda yer alan enflasyon düzeltmesine tabi olan parasal olmayan kıymetlerin düzeltmeye esas alınacak değeri 30.09.2024 tarihli düzeltilmiş değeri, taşıma katsayısı olarak ta 1.02368 dikkate alınmalıdır.
Brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL’nin altında olan ve 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayan mükelleflerin 31.12.2024 tarihli mizanlarında yer alan enflasyon düzeltmesine tabi olacak olan bilanço kalemi; 01.01.2023 tarihinden devir geliyor ise, düzeltmeye esas değer 31.12.2023 tarihli düzeltilmiş değer, taşıma katsayısı olarak ise 1,28525 dikkate alınmalıdır.
Stoklar ve maliyet hesabı
2024 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olan stoklar, 31.12.2024 tarihinde maliyet kayıtları yapılırken, 30.09.2024 tarihinde düzeltilmiş değerleri dikkate alınarak maliyet kayıtları yapılacak, maliyet kayıtları yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden stoklar düzeltmeye tabi tutulacaktır.
Geçmiş yıl zararı
31.12.2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan düzeltme zararı 2024 yılı geçici vergi beyannameleri ile 2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilemez. Mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararı 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde her yıl için ayrı ayrı gösterilmiş olan zarar tutarıdır. Ayrıca 2019, 2020 ve 2021 takvim yılları için matrah artırımında bulunulması durumunda söz konusu yıllara ait zararların % 50’si izleyen yılların kârlarından mahsup edilemeyecektir. 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunulması durumunda ise bu yıla ait zararın tamamı 2023 ve izleyen yılların kârlarından mahsup edilemez.
Yıllara yaygın inşaat işleri
Yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin maliyetler ile Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri hesabının hakediş bedellerine enflasyon düzeltmesi uygulanması sonrasında ortaya çıkan düzeltme farklarının "697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı"nda takip edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hesabın alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre "178- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" veya "358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı"na devredilerek bu hesap kapatılacaktır. Düzeltme hesabının kalan bakiyelerinin takip edildiği "178- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" veya "358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı"nda yer alan bakiyeler, ayrıca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
Finansman gider kısıtlaması
Finansman Gider Kısıtlamasının, 1/1/2024 tarihinden sonraki geçici vergi dönemleri dâhil, dönem sonlarında düzeltilmiş bilançolardaki tutarlar dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.