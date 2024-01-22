Kurumların en yüksek getiri beklediği hisseler

Aracı kurumlar 2024 yılına ilişkin stratejilerini belirledi. BIST 100 Endeksi’ne yönelik bu yılki beklentiler 11 bin 500 puan civarında şekilleniyor. Bu da yüzde 44 civarı bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Bu beklenti paralelinde kurumların model portföylerinde en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseleri belirledik…

Yeni yılla beraber aracı kurumlar da 2024’e ilişkin hedeflerini açıkladıkları strateji raporlarını peş peşe açıklıyor. Kurumlar geçen yıla kıyasla daha sakin bir yıl bekliyor. 2023 yılı gerçekten de oldukça hareketli geçti. Borsada yılın ilk yarısı satış ağırlıklı ikinci yarı ise seçimlerin atlatılması ve yeni ekonomi yönetiminin politikalarının etkisiyle yukarı yönlü bir gördük. Yılın son 3 ayına ise yatay seyir damga vurdu.

BIST 100 Endeksi yılı yüzde 36’lık TL bazlı bir getiri ile tamamlarken dolar bazlı yüzde 14’lük negatif bir getiri ile kapattı. Bankalar 2023’te yüzde 73’lük artışla pozitif ayrışmaya devam ederken, sanayi endeksi ise yüzde 30’luk kazanç kaydetti. Yeni yıla ilişkin genel beklenti yine ilk ve ikinci yarının birbirinden farklılaşabileceği yönünde. Küresel tarafta, ilk yarı yavaşlamanın ve enflasyonda katılık riskinin ön planda olduğu; ikinci yarı ise olası faiz indirimlerinin risk iştahını desteklediği süreçler gerçekleşebilir.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşeme döngüsüne geçme konusunda beklenenden daha sabırlı bir tutum sergilemeleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin seçici seyretmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye özelinde ise beklenen dezenflasyon süreci başlayana kadar belirsizlikler ön planda kalabilir. Ancak, ekonomi yönetiminin mevcut duruşunu sabır ve kararlıklıkla sürdürmesi durumunda Türkiye’nin dipten dönüş hikayesiyle emsal ülkeler arasında en pozitif ayrışanlardan biri olabileceği belirtiliyor.

Yine bu süreçte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artıracağına yönelik beklentiler iyice kuvvetlenmiş durumda. Kısa vadede yüksek faiz ortamını şirket karları üzerine baskı yaratmaya devam edebileceği vurgulanıyor. Kurumların 2024 yılı için açıkladıkları BIST 100 Endeksi’ne yönelik tahminleri 11 bin 500 puan civarında yoğunlaşıyor.

Bu da endekste yaklaşık yüzde 44’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor. BIST 100 Endeksi için Oyak Yatırım’In bu yılki beklentisi 10 bin 757, Şeker Yatırım’ın 11 bin 700, Gedik Yatırım’ın 10 bin 300, Garanti Yatırım’ın 11 bin 500, Yatırım Finansman’ın 11 bin 400, Tera Yatırım’ın ise 11 bin 900 puan seviyesinde. Yapı Kredi Yatırım teknik olarak uzun vadede endeksi 20 bin puanı hedefleyebileceğine dikkat çekiyor.

Öne çıkacak sektörler

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bankacılık hisselerinin ön planda olabileceği görüşü hakim. Özellikle yabancı girişinin hızlanması ve yabancıların likiditesi yüksek bankacılık hisselerini tercih ediyor olmasının da bu beklentiyi destekliyor. Bankalar dışında bu yıl sektör ve şirket seçiminin önem kazanacağı, temel göstergeleri sağlam şirketlerin olumlu ayrışacağı bir dönem olabilir.

Azalan yurt içi talep koşullarını daha iyi yöneten ve pazar çeşitliliğini sağlamış sektörlerin ayrışacağı bir dönem yaşanabilir. Özellikle ticari kredi faizlerinin yüzde 50’nin üzerinde seyrettiği bir dönemde net borçluluğu düşük ya da operasyonel karlılığına göre yönetilebilir seviyede olan şirketler ön planda olabilir.

Aracı kurumların hazırladıkları model portföylerde ağırlığı BIST 30 endeksine dahil olan hisselerin oluşturduğu görülüyor. Havacılık, perakende, otomotiv, bankacılık sektörü hisseleri en çok tercih edilen hisseler olarak dikkat çekiyor