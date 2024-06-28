Kuşak değişiminin tüketici finansmanına etkisi

Çoğu şirket yapay zekâdan (AI) yararlan­maya başladı ve tüm sektörlere önemli faydalar sunduğunu görüyoruz. Ancak uygu­lamada tüketici finansmanı ürünleri için iş hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olacağı, tartışmaya açık bir konu...

Z ve Y kuşağı ile tüketici finansmanı yolculuğu değişiyor

Kuşakların farklılaşmasıyla özellikle de Y kuşağıyla tüketici finansmanı yolculuğu deği­şiyor. Tüketicilere ihtiyaçlarına uygun ve ra­hatlıkla ulaşabildikleri dijital ürün ve hizmet­ler sunulurken, tüketici finansmanı ihtiyaçla­rı ve ürünleri de bu kapsamda gelişiyor. Artık dünyada tüketici finansman şirketleri ve ban­kalar, geleneksel veri tabanlarıyla tüketicile­rin finansmanı ve kredi davranışlarına uygun ürünler sunuyor.

Yakın zamanda araba almayı düşünen bir müşteriye, başvuruda bulunmadan, daha hızlı, daha ayrıntılı analiz için yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanarak öneriler sunan tüketici finansmanı, müşterinin ödeme davranışına ve bütçesine uygun ihtiyaçları pro-aktif bir şekil­de karşılayabilmeyi hedefliyor.

Finansal danışmanlık ve tavsiyeyi satış noktasında sunacak

Yapay zekâ ile finans kurumları, tüketici fi­nansmanında tahmine dayalı modeller doluş­turabiliyor. Markaların ve finans kuruluşları­nın, yapay zekâyla veri ve analizlerden yarar­lanarak, daha iyi tahminler yaparak ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceği bir döneme doğru ilerliyoruz.

Bu dönem geçişinde özellikle hibrit ve müş­teriye dokunan, ihtiyacını anlayan, yönlendiren yapıların olması kaçınılmaz. Örneğin elektrikli araç almak isteyen müşteriye, satış noktasında satış uzmanının ve banka yetkilisinin sunaca­ğı finans imkanlarıyla ödeme planı ve alterna­tiflerin şekillenmesiyle son satın alım aşama­sına kadar geçen süreç kolaylıkla akacak.

Dün­yada özellikle otomotivde veya farklı bir ürün alımında, üreticiler ve finans kurumları rakip­lerinden farklılaşmak için tüketici özelinde ya­pay zekâdan yararlanarak finansal danışmanlığı ve tavsiyeyi de satış noktasında sunacak. Yapay zekâ sayesinde finans kurumlarının satış nokta­sında finansman sunmasıyla da oluşan maliye­ti önemli ölçüde azaltabilecekler. Bu bakımdan yapay zekâ, müşterilere finansal hizmetler sağ­lamaktan, onların finansal iyileşmesini kolay­laştırmaya doğru ilerlemeye yardımcı olabilir.

Müşteri deneyimini geliştirmek kritik olacak

Tüketici finansmanı açısından müşteri de­neyimini geliştirmek kritik önem taşıyor. Artık otomotiv sektöründe özellikle elektrikli oto­nom araçlarda müşteri bağlılığının yeni nok­tası olan araçta finans, tüketiciler için finans kurumlarının yapay zeka destekli teknolojiler­le son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı dene­yimleri sunabileceği yeni alanlar oluşturacak.

Yapay zekâ otomotivde dönüştürücü bir teknoloji…

Yapay zekâ makinelerdeki insan zekâsının simülasyonunu ifade ederken, tipik olarak in­san gerektiren görevleri yerine getirmeleri­ni sağlar. Yapay zekâyı geliştirmek ve bu tek­nolojiyi yönetmek için ülkeler birçok sektörü uygulamada öncü seçiyor ve strateji adımları arasına koyuyor.

Yapay zekâ otomotiv ile beraber çeşitli en­düstrilerde dönüştürücü bir teknoloji olarak hızla öne çıkan, günümüzde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

AI algoritmaları, makine öğrenimi ve derin sinir ağlarındaki gelişmelerle birlikte araç­lar daha akıllı ve geleneksel olarak sürücülere düşen görevleri yerine getirme konusunda da daha yetenekli hâle geliyor. Güvenlikten sürü­cü deneyiminin iyileştirilmesine kadar yapay zekâ, otomobillerde yeni ekosistemin gelişme­sinde önemli roller üstlenirken, sürdürülebi­lirliğe de katkı sağlıyor.

Otomotiv endüstrisinde yapay zekâ, araçla­rın çalışma biçiminde devrim yaratarak onları daha otonom, verimli ve bağlantılı hale getirir­ken yapay zekâ, otomobilleri gelişmiş yetenek­lerle güçlendirip sürüş deneyimini dönüştüre­rek otomotiv endüstrisinde devrim yaratıyor. Emniyet ve güvenliğin artırılmasından, yakıt verimliliği ve kişiselleştirmenin iyileştirilme­sine kadar otomobillerin geleceğine yön veri­yor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe olanak­lar sınırsız hâle geliyor ve yollarımızda daha güvenli, daha verimli ve akıllı araçların yolcu­luğunun önünü açıyor.