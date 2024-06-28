Kuşak değişiminin tüketici finansmanına etkisi
Çoğu şirket yapay zekâdan (AI) yararlanmaya başladı ve tüm sektörlere önemli faydalar sunduğunu görüyoruz. Ancak uygulamada tüketici finansmanı ürünleri için iş hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olacağı, tartışmaya açık bir konu...
Z ve Y kuşağı ile tüketici finansmanı yolculuğu değişiyor
Kuşakların farklılaşmasıyla özellikle de Y kuşağıyla tüketici finansmanı yolculuğu değişiyor. Tüketicilere ihtiyaçlarına uygun ve rahatlıkla ulaşabildikleri dijital ürün ve hizmetler sunulurken, tüketici finansmanı ihtiyaçları ve ürünleri de bu kapsamda gelişiyor. Artık dünyada tüketici finansman şirketleri ve bankalar, geleneksel veri tabanlarıyla tüketicilerin finansmanı ve kredi davranışlarına uygun ürünler sunuyor.
Yakın zamanda araba almayı düşünen bir müşteriye, başvuruda bulunmadan, daha hızlı, daha ayrıntılı analiz için yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanarak öneriler sunan tüketici finansmanı, müşterinin ödeme davranışına ve bütçesine uygun ihtiyaçları pro-aktif bir şekilde karşılayabilmeyi hedefliyor.
Finansal danışmanlık ve tavsiyeyi satış noktasında sunacak
Yapay zekâ ile finans kurumları, tüketici finansmanında tahmine dayalı modeller doluşturabiliyor. Markaların ve finans kuruluşlarının, yapay zekâyla veri ve analizlerden yararlanarak, daha iyi tahminler yaparak ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceği bir döneme doğru ilerliyoruz.
Bu dönem geçişinde özellikle hibrit ve müşteriye dokunan, ihtiyacını anlayan, yönlendiren yapıların olması kaçınılmaz. Örneğin elektrikli araç almak isteyen müşteriye, satış noktasında satış uzmanının ve banka yetkilisinin sunacağı finans imkanlarıyla ödeme planı ve alternatiflerin şekillenmesiyle son satın alım aşamasına kadar geçen süreç kolaylıkla akacak.
Dünyada özellikle otomotivde veya farklı bir ürün alımında, üreticiler ve finans kurumları rakiplerinden farklılaşmak için tüketici özelinde yapay zekâdan yararlanarak finansal danışmanlığı ve tavsiyeyi de satış noktasında sunacak. Yapay zekâ sayesinde finans kurumlarının satış noktasında finansman sunmasıyla da oluşan maliyeti önemli ölçüde azaltabilecekler. Bu bakımdan yapay zekâ, müşterilere finansal hizmetler sağlamaktan, onların finansal iyileşmesini kolaylaştırmaya doğru ilerlemeye yardımcı olabilir.
Müşteri deneyimini geliştirmek kritik olacak
Tüketici finansmanı açısından müşteri deneyimini geliştirmek kritik önem taşıyor. Artık otomotiv sektöründe özellikle elektrikli otonom araçlarda müşteri bağlılığının yeni noktası olan araçta finans, tüketiciler için finans kurumlarının yapay zeka destekli teknolojilerle son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sunabileceği yeni alanlar oluşturacak.
Yapay zekâ otomotivde dönüştürücü bir teknoloji…
Yapay zekâ makinelerdeki insan zekâsının simülasyonunu ifade ederken, tipik olarak insan gerektiren görevleri yerine getirmelerini sağlar. Yapay zekâyı geliştirmek ve bu teknolojiyi yönetmek için ülkeler birçok sektörü uygulamada öncü seçiyor ve strateji adımları arasına koyuyor.
Yapay zekâ otomotiv ile beraber çeşitli endüstrilerde dönüştürücü bir teknoloji olarak hızla öne çıkan, günümüzde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.
AI algoritmaları, makine öğrenimi ve derin sinir ağlarındaki gelişmelerle birlikte araçlar daha akıllı ve geleneksel olarak sürücülere düşen görevleri yerine getirme konusunda da daha yetenekli hâle geliyor. Güvenlikten sürücü deneyiminin iyileştirilmesine kadar yapay zekâ, otomobillerde yeni ekosistemin gelişmesinde önemli roller üstlenirken, sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.
Otomotiv endüstrisinde yapay zekâ, araçların çalışma biçiminde devrim yaratarak onları daha otonom, verimli ve bağlantılı hale getirirken yapay zekâ, otomobilleri gelişmiş yeteneklerle güçlendirip sürüş deneyimini dönüştürerek otomotiv endüstrisinde devrim yaratıyor. Emniyet ve güvenliğin artırılmasından, yakıt verimliliği ve kişiselleştirmenin iyileştirilmesine kadar otomobillerin geleceğine yön veriyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe olanaklar sınırsız hâle geliyor ve yollarımızda daha güvenli, daha verimli ve akıllı araçların yolculuğunun önünü açıyor.