Kuşakların etkisinde tüketici davranışlarında hızlı değişim

Kuşakların etkisinde tüketici davranış­ları son yirmi yılda önemli değişiklikler gösterdi. Tüketici davranışları hızla değişip gelişirken, bunu yönlendiren temel etkileri ele alıp, geleceği planlamak, yönetmek şir­ketler açısından daha da önemli hale geldi.

Teknolojinin yükselişi ve dijitalleşme, kuşaklar kadar önemli

Son 20 yılda, dünyada en derin etki tek­noloji olurken, dijital araçlar ve platformlar ile iletişim yöntemlerindeki bu değişime ek olarak küreselleşen şirketler ürünleri­ni yurt içinden dünyanın her yerine ulaş­tırmaya başladı. Daha geniş bir coğrafyaya, farklı çalışan yelpazesine ve elbette müş­teri kitlesine, sınırların ötesinde etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerektiği so­nucunu da beraberinde getirdi. İşletmeler hem coğrafi alanlarda hem de endüstriler­de giderek daha fazla yeni pazarlara açıldı.

Z kuşağı yeniçağda nerede konumlanıyor?

Z kuşağının tüketim alışkanlıklarını ince­leyen araştırmalar, yavaş yavaş tüketim mo­dellerini oluştururken, teknolojiye olan il­gileri güçlü olsa da toplumdaki sosyal olay­lara bakışları, inançları ve güçlü bireysellik çizgilerinin de öne çıktığını görüyoruz.

Z kuşağının tüketici özellikleri, önceki kuşaklarla kıyaslanamayacak kadar yük­sek bir ekonomik bağımsızlık seviyeleriyle alışveriş alışkanlıklarına yansırken, genel olarak her adımlarında pragmatik yakla­şımlarını yansıtma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Genel olarak Z kuşağının tüketici davranışları farklılaşıyor

Bilgili tüketiciler olma eğiliminde olan ve satın alma kararı vermeden önce genel­likle seçenekleri araştıran Z kuşağı belirli markalara daha az bağlı. Kendileri açısın­dan en iyi teklifi bulmak için araştırıyor­lar ve kurumsal sorumluluğa Y kuşağından çok daha fazla önem veriyorlar. Z kuşağı fi­yat bilincine sahip olsa da önceki nesiller kadar fiyata odaklanmadan, etik ilkelerle kaliteli üretimi daha fazla önemsiyor.

Pazarlamada Z kuşağını hedeflemek

En büyük harcama yapan grup olan Z’le­rin 2030 yılına kadar diğer kuşaklardan üç kat daha hızlı şekilde alışverişlerini artır­ması bekleniyor. Z kuşağı çok yakında en yüksek kazanç yıllarına girecek ve bu da onları önemli bir pazar haline getirecek.

Z kuşağının harcama anlamında paza­ra etkisi gösterdiklerinden çok daha fazla. Bunun nedeni, ebeveynlerinin satın alma kararları üzerinde ve daha geniş ürün seg­mentlerinde büyük etkiye sahip olmaları. Perakendeciler Z kuşağı için birçok farklı kanala (sosyal medya dahil) ve kişiselleş­tirilmiş deneyimlere/mesajlara göre yeni dönemde stratejiler benimsiyor.

Z kuşağını hedeflemenin en iyi yolu ne­dir sorusuna cevap, eski nesilde olduğu ka­dar basit olmayabilir. Yapılan araştırma­lar, Z kuşağının öncelikle kişiselleştirilmiş ödüllere ve deneyimlere odaklandığını gösteriyor. Kişiselleştirilmiş mesajlara iyi yanıt veriyor ve ödedikleri şeyin değeri­ni görmek istiyorlar. Sosyal medyaya ilgi­leri ve markalara sadık olmadığı görülen Z kuşağının sürekli yeni teklifler, ürün­ler ile ilgisini canlı tutmak gerekiyor. Ge­leceğin tüketimini şekillendiren Z kuşağı pragmatik ve bilgili tüketicilerdir, gerçek değeri olan ürünlere ve promosyonlara il­gi duyarlar. Sosyal açıdan bilinçli olan bu kuşak, çok kanallı bir alışveriş benimsiyor.

Z kuşağının beklentileri ve dinamikleri hızlı değişiyor

Z kuşağı, tüketici davranışlarına yönelik farklı beklentileri de beraberinde getirdi. Farklı yaşam tarzlarına ve bakışlarına ilgi gösterirken, hızlı değişen trendlerden de tüketim bakışı ile hızlı etkileniyorlar. Tek­noloji ilerledikçe şirketlerin tüketiciler­le etkileşim kurma yolları gelişiyor. Günü­müzde çoğu şirketin yaptığı gibi gelecekte de sosyal medyayı tüketicilerine ulaşma­nın ve satın alma kararları vermelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak kullan­maya devam edecekler.