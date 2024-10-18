Kuşakların etkisinde tüketici davranışlarında hızlı değişim
Kuşakların etkisinde tüketici davranışları son yirmi yılda önemli değişiklikler gösterdi. Tüketici davranışları hızla değişip gelişirken, bunu yönlendiren temel etkileri ele alıp, geleceği planlamak, yönetmek şirketler açısından daha da önemli hale geldi.
Teknolojinin yükselişi ve dijitalleşme, kuşaklar kadar önemli
Son 20 yılda, dünyada en derin etki teknoloji olurken, dijital araçlar ve platformlar ile iletişim yöntemlerindeki bu değişime ek olarak küreselleşen şirketler ürünlerini yurt içinden dünyanın her yerine ulaştırmaya başladı. Daha geniş bir coğrafyaya, farklı çalışan yelpazesine ve elbette müşteri kitlesine, sınırların ötesinde etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerektiği sonucunu da beraberinde getirdi. İşletmeler hem coğrafi alanlarda hem de endüstrilerde giderek daha fazla yeni pazarlara açıldı.
Z kuşağı yeniçağda nerede konumlanıyor?
Z kuşağının tüketim alışkanlıklarını inceleyen araştırmalar, yavaş yavaş tüketim modellerini oluştururken, teknolojiye olan ilgileri güçlü olsa da toplumdaki sosyal olaylara bakışları, inançları ve güçlü bireysellik çizgilerinin de öne çıktığını görüyoruz.
Z kuşağının tüketici özellikleri, önceki kuşaklarla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir ekonomik bağımsızlık seviyeleriyle alışveriş alışkanlıklarına yansırken, genel olarak her adımlarında pragmatik yaklaşımlarını yansıtma eğiliminde olduklarını gösteriyor.
Genel olarak Z kuşağının tüketici davranışları farklılaşıyor
Bilgili tüketiciler olma eğiliminde olan ve satın alma kararı vermeden önce genellikle seçenekleri araştıran Z kuşağı belirli markalara daha az bağlı. Kendileri açısından en iyi teklifi bulmak için araştırıyorlar ve kurumsal sorumluluğa Y kuşağından çok daha fazla önem veriyorlar. Z kuşağı fiyat bilincine sahip olsa da önceki nesiller kadar fiyata odaklanmadan, etik ilkelerle kaliteli üretimi daha fazla önemsiyor.
Pazarlamada Z kuşağını hedeflemek
En büyük harcama yapan grup olan Z’lerin 2030 yılına kadar diğer kuşaklardan üç kat daha hızlı şekilde alışverişlerini artırması bekleniyor. Z kuşağı çok yakında en yüksek kazanç yıllarına girecek ve bu da onları önemli bir pazar haline getirecek.
Z kuşağının harcama anlamında pazara etkisi gösterdiklerinden çok daha fazla. Bunun nedeni, ebeveynlerinin satın alma kararları üzerinde ve daha geniş ürün segmentlerinde büyük etkiye sahip olmaları. Perakendeciler Z kuşağı için birçok farklı kanala (sosyal medya dahil) ve kişiselleştirilmiş deneyimlere/mesajlara göre yeni dönemde stratejiler benimsiyor.
Z kuşağını hedeflemenin en iyi yolu nedir sorusuna cevap, eski nesilde olduğu kadar basit olmayabilir. Yapılan araştırmalar, Z kuşağının öncelikle kişiselleştirilmiş ödüllere ve deneyimlere odaklandığını gösteriyor. Kişiselleştirilmiş mesajlara iyi yanıt veriyor ve ödedikleri şeyin değerini görmek istiyorlar. Sosyal medyaya ilgileri ve markalara sadık olmadığı görülen Z kuşağının sürekli yeni teklifler, ürünler ile ilgisini canlı tutmak gerekiyor. Geleceğin tüketimini şekillendiren Z kuşağı pragmatik ve bilgili tüketicilerdir, gerçek değeri olan ürünlere ve promosyonlara ilgi duyarlar. Sosyal açıdan bilinçli olan bu kuşak, çok kanallı bir alışveriş benimsiyor.
Z kuşağının beklentileri ve dinamikleri hızlı değişiyor
Z kuşağı, tüketici davranışlarına yönelik farklı beklentileri de beraberinde getirdi. Farklı yaşam tarzlarına ve bakışlarına ilgi gösterirken, hızlı değişen trendlerden de tüketim bakışı ile hızlı etkileniyorlar. Teknoloji ilerledikçe şirketlerin tüketicilerle etkileşim kurma yolları gelişiyor. Günümüzde çoğu şirketin yaptığı gibi gelecekte de sosyal medyayı tüketicilerine ulaşmanın ve satın alma kararları vermelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak kullanmaya devam edecekler.