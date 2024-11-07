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Kutuplaşmanın getirisi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

 

Kamala Harris’in “başarısız”, “vasıfsız” olduğu 4 yıldır görülüyordu…

Bu nedenle, “ ‘mecburi’ Trump tarafta­rı” olan dindarlardan/muhafazakar beyaz­lardan/milliyetçilerden oy çeviremeyeceği de biliniyordu…

(Ayrıca, “göçmen girişi” gibi uygulama­larla, ‘oy aldığı seçmeni’ de küstürüyordu…)

***

Buna rağmen…

Farklı bir aday çıkarmadı demokratlar…

(Bazı ülkelerde de olduğu gibi “yeni dü­zene” uyup, rakibe çalıştılar…)

***

O düzen:

337 milyon nüfuslu;

244 milyon seçmenli ABD’de;

Aralarında kendini geliştirmiş gençlerin de olduğu 100’er milyonun üzerinde des­tekçisi olan Demokratların da/Cumhuri­yetçilerin de farklı bir aday çıkaramaması­na da vesile oldu…

***

Ve…

“Yeni düzen” sayesinde filizlenip/güçle­nen:

“Karşı taraf kazanmasında, kim kazanır­sa kazansın…” düşüncesindekiler;

“Bizim taraf kazansında, kim başkan olursa fark etmez” düşüncesindekiler;

“Karşı taraf düşman” düşüncesindekiler;

Ve “En iyisini bizim taraftakiler bilir” düşüncesindekilerin de katkısı ile bir baş­kan seçildi…

 VELHASIL

 Oysa…

1789’dan bu yana, 240 yıla yakın sü­rede, 46 başkan seçmişti ABD seçme­ni…

Ve ABD, krallığını ilan edebilecek­ken, tek dönemde bırakan başkanla­rın olduğu, demokrasi adına kıskanı­lan bir sisteme sahipti…

Ve o sayede, ekonomide de “süper güç” konumuna erişmiş/ koruyabil­mişti…

***

Son 30 yılda hızlanan “kutuplaştı­rılma politikası” ne sağladı:

337 milyon ABD vatandaşı, (ve ABD’nin finansal/teknolojik gücü ne­deniyle dolaylı olarak 8.2 milyar kişi) “sağlıklı sayılamayacak” birkaç kişi sayesinde, bugüne dünden daha sı­kıntılı uyandı…

***

Yeni başkan, dünyaya huzur gelme­si için çalışır mı?

Dileğim, “Yaptıklarım yapacakları­mın teminatıdır” sözünün doğru çık­maması!

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