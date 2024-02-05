Lastiği takamadan kış geçti

Son dönemde en çok duyduğum şeylerden biri bu. İstanbul’da malum havalar bir türlü çok soğumadı. Yağmur sorunu baraj sorunu aşıldı gibi gözüküyor, fakat kar yok.

Biz de her zaman +7 C’nin altında kış lastiği kullanımı konusunda izleyenleri, okuyanları, dinleyenlerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Fakat haklı olarak özellikle İstanbul’da yaşayan sürücülerden, arkadaşlarımdan bu sözü çok duyuyorum. Belki sadece İstanbul’da araç kullanıyor, şehir dışına çıkmıyorsanız kış mevsiminde dört mevsim lastik ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Fakat özellikle şehir dışına seyahat ediyorsanız bu riski almamak gerek. Nerede kar yağacağı belli olmaz. Yine dediğim gibi kış lastiklerinin performansını görmek için kar yağmasına da ihtiyaç yok zaten, lastik hamuru, deseni +7 derecenin altında güvenle sürmeye destek olacaktır. Bir anda şubat sert geçerse lastikçilerde kuyruk beklemeyin diye uyarasım geldi.

Öte yandan ocak ayı rakamlardan da görüleceği gibi iyi geçti sektör açısından. Şimdiden nisan ayına kadar neredeyse her hafta bir yurtdışı yurtiçi lansman var. Yeni modeller gelmeye devam edecek. Bu yıl çok yeni modeller göreceğiz. Önce Cenevre Fuarı’ndan ardından da Çin’den size yenilikleri gösteriyor olacağız. Tabi en temel soru şu “krediler ucuzlayacak mı” onu hiç sanmıyorum. Nakit ve indirim dönemi, cebinde parası olan indirimi almaya devam edecek.

Hasar tespit süreleri hızlanacak

Sigorta, otomotiv ve finans olmak üzere pek çok sektörde milyonlarca müşteriye acil yardım hizmetleri sağlayan Tur Assist, Solera Audatex ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, yapay zeka destekli hasar odaklı asistans projesi, Audatex’in hasar hesaplama alt yapısı ile maliyet avantajı ve kontrolünde daha güçlü olacak.

Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “Hasar tespiti süreçlerini kolaylaştırarak, araç sahiplerine ve eksperlere zamandan tasarruf sağlamak adına hayata geçirdiğimiz hasar odaklı asistans projemiz, Audatex iş birliğimiz ile daha efektif hale geliyor. İnovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap veriliyor

1996 yılından bu yana asistans sektöründe faaliyet gösteren Tur Assist, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına çalışmalarına hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve sigortacılık sektöründe büyük yankı uyandıran ‘hasar odaklı asistans’ projesi, Solera Audatex ile yapılan yeni iş birliğiyle daha da gelişiyor. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, Solera Audatex Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve Azerbaycan (MENAT Bölgesi) Bölge Direktörü Maher El Ghailani, Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan ve Türkiye Genel Müdürü Haydar Aydın yapılan iş birliği imza törenine katılım gösterirken, Turan önemli açıklamalarda bulundu.

Maliyet ve zamandan tasarruf sağlayarak sürücülerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Turan “Uygulama sayesinde eksperlerin gerçekleştireceği hasar tespiti hızlanırken yedek parça tedarik süreci olağan akışa göre oldukça kısalıyor. İhtiyaçları doğru tespit edip, değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek adına müşteri memnuniyetini odak noktası haline getiriyoruz. Audatex ile hayata geçirdiğimiz iş birliği ile hasar hesaplama alt yapımız, maliyet avantajı ve kontrolü konularında daha güçlü hale geliyor” diye konuştu.