LC Waikiki’ye Körfez ilgisi

60 bin çalışanı, 66 milyar TL cirosu bulunan Türk perakendesinin en önemli şirketlerinden biri olan LC Waikiki’ye Körfez Bölgesi’nden yoğun ilgi var. Bölgedeki bir şirketin, Türk markasına teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği, aralarında iş insanlarının da olduğu Türk heyeti Körfez Bölgesi’nde önemli anlaşmalar imzaladı, iş birliği görüşmeleri yaptı.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bu kapsamlı tur ile birçok proje masaya yatırıldı. 3 ülkenin liderleri ile yapılan görüşmelerde savunmadan enerjiye, turizmden sağlığa birçok proje masaya yatırıldı, sonuçlandırıldı.

Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma için imza atıldı. 2 ülkeyi kapsayan 3 günlük tur, yakın zamanda özellikle kamuya ait şirketlerin de olduğu bazı satışların da geleceğinin sinyalini veriyor. Özellikle Telekom, ulaşım ve finans öne çıkacak gibi görünüyor.

Körfez ülkeleri turu önemli fırsatlara kapı açtı

19 Temmuz’da sona eren Körfez Turu yeni iş birlikleri adına önemli fırsatların orta vadede hayata geçirileceğini gösteriyor. Körfez Turu’nun yansımaları merakla beklenirken, hem bölgeyi hem de Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir gelişme konusunda önemli bir bilgi edindim. Edindiğim bilgilere göre Türkiye’nin perakendede en önemli markalarından biri olan LC Waikiki’nin Körfez Bölgesi’nden ortaklık teklifi almış.

Paris’te kuruldu, İstanbul’da büyüdü

Teklifte bulunan şirketin Katarlı olduğu konuşuluyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşamadım. Körfez Bölgesi’ndeki şirketin LC Waikiki için yüzde 51’i aşan bir hisse talebi var.

Yani Türk şirkette büyük hissedar olmak istiyor. Yakın zamanda bu görüşmenin nasıl sonuçlanacağı kamuoyunda geniş yer bulur diye düşünüyorum. 1988 yılında Fransız asıllı üç ortak tarafından Paris’te kurulan LC Waikiki, ilk etapta t-shirt ve sweatshirt tasarımları ile dikkat çekti.

Zaman içerisinde markanın kurucu iki ortağının ayrılmasıyla birlikte LC Waikiki, tek hissedar olarak George Amouyal’a geçti. LC Waikiki’nin üreticisi ve aynı zamanda Türkiye lisansörü olan Taha Grubu’na bağlı Tema Tekstil ise 1997 yılında LC Waikiki markasının tüm dünyadaki haklarını satın aldı.

2025 vizyonunu Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olarak hedefleyen Türk şirket, 2019 yılında 20.1 milyar TL, 2020’de 16.615 milyar TL, 2021 yılında 36 milyar TL, 2022 yıl sonu itibarıyla da 66 milyar TL net satış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan LC Waikiki, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. 550’den fazlası yurtdışında olmak üzere toplamda 1200 mağazası bulunan şirketin yüzde 47.3’ü Küçük Ailesi’nde, yüzde 35.4’ü Dizdar Ailesi’nde, yüzde 7.2’si Kısacık Ailesi’nde, yüzde 6.5’i ise markanın kurucularından olan Fransız Amouyal Ailesi’nde bulunuyor.

Angola’dan Ukrayna’ya, Uganda’dan Katar’a yaklaşık 60 ülkede mağazası bulunan LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Avrasya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 274 bin metrekarelik yeni lojistik merkezini hizmete açtıklarını dile getirmişti.

Yeni merkez ile birlikte tüm lojistik merkezlerinin alanı 785 bin metrekareyi bulmuştu. Şirket geçen yıl ürünlerini hiçbir e-ticaret sitesi ve pazaryerine vermeme kararı alarak, aracıyı ortadan kaldırma projesini hayata geçirmişti.