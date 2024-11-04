LED ekranlı “Kaçakçı” tabelası eksik!

Kayıtdışı üretmek/ pazarlamak, ya­ni “vergi kaçırmak”, birçok ülkede “en ağır suç”…

“Kaçakçılık”, “bir markanın ismini kul­lanmak” gibi hırsızlık­lar da öyle…

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Bir kesim için, bu gi­bi sıfatlarla anılma­nın, bir önemi kalmadığını biliyoruz…

Buna rağmen, bazı dönem­lerde, “hiç olmaması gere­ken” ancak “kendisini ola­ğanlaştırmış” bu kesimle mücadeleyi hızlandırıyoruz…

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Ama…

Birimler arası entegrasyo­nu sağlayamayınca ve diğer politikalarla desteklemeyin­ce, mücadelede başarısız olu­yoruz…

Sonuçta:

Onları daha da cesaretlen­dirirken; kayıt altındakini de kayıtdışına kaçırıyoruz…

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Örneğin:

Birçok ilimizde, bazı vitrin­leri, Türkiye’de üretilmesi ve satılması yasak tütün mamul­leri süslüyor…

Bu girişimciler, LED tabela­sına “kaçakçı” yazdırsa dahi, çoğunluk tarafından umur­sanmıyor…

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Örneğin:

Bir girişimci…

Mevcut markaları sıralı­yor ve birini seçiyor…

Başına ve/veya sonuna “küçük puntolarla” bir ke­lime ekliyor…

Yeni marka yaratmış olu­yor!...

Bu hırsızlığı yapan, günü­müz Türkiye’sinde, “saygın­lık” dahi görebiliyor…

VELHASIL

Gerçekçi olmak gerekiyor:

Hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüş, “denetim­le görevlileri” dahi, “kayıt­dışı, kaçak ürünlerin tüketi­mine” yönlendirebiliyor…

Yüksek vergiler, “kaçak üretime/pazarlamaya” yön­lendirebiliyor…

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Kaçakçılığı/kopyacılığı “göz önünde yapanlara” mü­dahale edilmemesi ise, tüm kaynaklarıyla yatırım yapa­nın/geliştirenin/vergisini tam-zamanında verenin de, “haksız rekabetin olumsuz etkisi” nedeniyle, “kayıtdışı, kaçak üretimi/pazarlamayı” düşünmesini sağlıyor…

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Mücadelenin önünü, LED ekranlı “kaçakçı” tabelası dahi aydınlatıp, açamıyor!..