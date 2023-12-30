İş hayatının içinde hepimiz farklı liderlerle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bazılarımız hali hazırda kendi ekiplerine liderlik ediyor. Hem liderlik edilen hem de eden taraf olarak anlamamız gereken çok şey var diye düşünüyorum. Hal böyle olunca, Fast Company’nin yayınladığı “Popüler Kültürün En Kötü Patronları” içeriği ilgimi çekti. İzlediğim bu TV yapımlarını tekrar düşündüm ve dizi/filmlerdeki kurgusal yöneticilerin liderlik hatalarını bir kez daha görüp dersler çıkardım. Dizi deyip geçmemek lazım liderlik dersleri hayatın her yerinde. Buyurun dizi ve film karakterlerinin hataları ve çıkarabileceğimiz liderlik dersleri hakkındaki düşüncelerim:

1- Office: Michael Scott

Hatalı liderlik davranışı: Scott, 7 sezon bo[1]yunca Scranton şirketinin lideriydi ve en göze çarpan özelliği, başkalarının onayı, dikkati ve sevgisine çaresizce duyduğu ihtiyaç ve muhtaçlıktı. Bu durum, onun defalarca kötü kararlar al[1]masına ve uygunsuz davranışlarına yol açmasına neden oldu.

Liderlik dersi: Tüm enerjisini insanları memnun etme yolu ile onay ve sevgi arayışına adamak bir yöneticinin en iyi kararları verme yeteneğini gölgeler. Çalışanlarınıza güvenmedi[1]ğinizde ve onay/ilgi arayışı nedeniyle sözler verip sözünüze sadık kalmadığınızda liderliğin en önemli unsurlarından birini geliştirmek zordur: Güven!

2- The Devil Wears Prada: Miranda Priestly

Hatalı liderlik davranışı: Priestly, kaba, küçümseyici ve moral bozucu özellikleriyle dikkat çekiyordu. Çalışanların 7/24 görev başın[1]da olması beklentisindeydi ve onun dünyasında iş-yaşam dengesi yoktu. Sonunda çok yetenekli asistanını kaybetti.

Liderlik dersi: Çalışanlarınıza saygılı davranmaz ve onlara iş-yaşam dengesi sağlamazsanız, en iyi çalışanlarınızı kaybedersiniz

3- Succession: Logan Roy

Hatalı liderlik davranışı: Logan Roy karakteri hem aile reisi hem aile şirketinin lideriydi. Hiç kimseye, hatta ailesinin en yakın üyelerine bile sadık ve bağlı değildi. Herkesi sırtından bıçaklaması ve zulmü, sınır hiç sınır tanımıyordu.

Liderlik dersi: Aile ile işi bir arada yürütmek ve bu ikisinin karışımını dengede tutmak zor olabilir ve açıkça tanımlanmış roller gerektirir. Birlikte çalıştığın insanlara güvenmemek ve onları zor duruma düşürecek eylemlerde bulunmak liderlik değil gücü kötüye kullanmaktır ve sonunda hem yöneticiye, hem işe hem de aileye zarar verir

4- Working Girl: Katharine Parker

Hatalı liderlik davranışı: Parker, lideri olduğu şirkette asistanı olan karaktere şirket basamaklarını tırmanmasına yardım edeceğine dair söz vermesine rağmen, onun yaptığı işleri kendisine mal etmeye çalışan fırsatçı bir yöneticiydi ve sonunda işini kaybetti.

Liderlik dersi: Lider olarak kendinizi iyi insanlarla çevrelediğinizde, onların fikirlerini ve başarılarını tanıyın. Fikirleri çalmak, yalan söylemek ve başkalarının çalışmaları için kredi almak, liderin itibarını sandığınızdan çabucak mahveder

5- Office Space: ILL Lumbergh

Hatalı liderlik davranışı: Lumbergh, çalışanların formları nasıl doldurduklarından, sahip olmalarına izin verilen ofis malzemelerine kadar her şeye burnunu sokan bir yöneticiydi. Sonuçlara odaklanmak yerine, çalışanlarını izinli oldukları zamanlarda kontrol etme eğilimindeydi.

Liderlik dersi: Böylesi mikro konulara meraklı ve odaklı bir liderlik anlayışı, çalışanların organizasyonu ileriye taşıma arzusunu yok eder. Çalışanlarının uzmanlık alanlarında kendi yolla[1]rını da bulmasına hiç fırsat vermeyen ve onların nasıl bulduklarını anlamayan liderler, çalışanla[1]rın o şirkete katabileceği en az faydayı alırlar.

6- Matilda: Ana Trunchbull

Hatalı liderlik davranışı: Korkutucu müdür Trunchbull karakterinin en ürkütücü özelliklerinden biri, çok sert cezalara odaklı yönetme tarzıydı. Ödül ile teşvik etmek yerine hep ceza ile terbiye etme yolunu seçen bir liderdi.

Liderlik dersi: Çok sert cezalandırmalar üzerine kurulu bir liderlik anlayışı günümüz çalışanlarını motive etmek ve pozitif bir kurumsal kültür taratmanın önünde ciddi engeller çıkarır ve çalışanları kurumdan ayrılmaya zorlar, yetenekli iş gücünün elde tutulmasını imkânsız hale getirir. Cezalar yerine çalışanları pozitif motivasyon odaklı yönetim anlayışı, yeni dönem liderliğinin önemli başarı anahtarıdır.

7- Mad Man: Don Draper

Hatalı liderlik davranışı: İzleyiciler, Don Draper karakterini romantikleştirme eğiliminde olsa da o, cinsiyetçi bir yöneticiydi. Başkalarının fikirlerini çalıyor ve ardından gelen övgülerin tadını çıkarıyordu.

Liderlik dersi: İyi liderler, çalışanlarının başarılarıyla gurur duyar ve olumlu katkılarda bulunduklarında hak ettikleri değeri görmelerine izin verirler. Ve cinsiyetçi eylem ve söylemler iyi liderlik karmasının baltalayıcısıdır. Lider, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık anlamında olumlu rol model olarak bunun kurumda paylaşılan bir değer haline gelmesi için öncülük etmelidir.