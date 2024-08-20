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Lokanta/berber kadar kâr edemeyen fabrika…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

10 masalı, “küçük” denilebilecek bir lokanta…

7 kişi çalışıyor…

Geçtiğimiz yılki cirosu 12 milyon TL civarında…

Sahibi:

“Fabrika gibiyiz. 2023’te 1.1 milyon TL kârımız vardı” dedi gururla…

***

Bu yıl, 7 aylık dönemde, geçtiğimiz yılın cirosuna yaklaşmış…

“7 ayda 600 bin TL civarında kâr var” diye ekledi, kârdaki düşüş vurgusuyla…

***

Berbere de sordum…

“Aylık 300 bin TL ciro var ortalama…

Yaklaşık 130-140 bin TL’de kira, vergi/ prim, yemek gibi masraflar…

3 kişi çalışıyoruz…”

***

İkinci çeyrek bilançoları açıklandı…

Bazı teknolojik fabrikalarımızın, berber/lokanta kadar kâr, hatta zarar açıklamasının nedeni ne olabilir?

Yıllardır zarar eden fabrikalar da var; buna nasıl dayanabilir?(!)

***

Ekosistem yatırımı desteklemeyebilir…

Doğru yatırımdır ama sonradan yüklenen maliyetler nedeniyle, rekabet edebilirliğini kaybetmiş olabilir…

Haksız rekabete maruz kalmış olabilir…

Verimsizlik olabilir…

 VELHASIL

Sorunun/sorunların belirlenmesi için, bu veriden de gidilebilir…

Teknoloji geliştirme, yan sanayi oluşturma, istihdam sağlama, istihdamı eğitme/teknik yönden geliştirme, ihracat ile döviz girdisi sağlama gibi ekonomiye katma değer sağlayan fabrikalarımızın temsilcileriyle, düşük kâr veya zararın nedeni konuşulabilir…

***

Yanlış ama yüzdürülen yatırımlar da olabilir…

Veya...

Burada dillendirilemeyecek, ahlaki sorunları da olabilir…

Kaynak israfına, haksız rekabete, ekosistemi bozmaya neden olan bu gibi “bulaşıcı vakalar” da, ekosistemden ayrıştırılabilir…

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