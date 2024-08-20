Lokanta/berber kadar kâr edemeyen fabrika…
10 masalı, “küçük” denilebilecek bir lokanta…
7 kişi çalışıyor…
Geçtiğimiz yılki cirosu 12 milyon TL civarında…
Sahibi:
“Fabrika gibiyiz. 2023’te 1.1 milyon TL kârımız vardı” dedi gururla…
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Bu yıl, 7 aylık dönemde, geçtiğimiz yılın cirosuna yaklaşmış…
“7 ayda 600 bin TL civarında kâr var” diye ekledi, kârdaki düşüş vurgusuyla…
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Berbere de sordum…
“Aylık 300 bin TL ciro var ortalama…
Yaklaşık 130-140 bin TL’de kira, vergi/ prim, yemek gibi masraflar…
3 kişi çalışıyoruz…”
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İkinci çeyrek bilançoları açıklandı…
Bazı teknolojik fabrikalarımızın, berber/lokanta kadar kâr, hatta zarar açıklamasının nedeni ne olabilir?
Yıllardır zarar eden fabrikalar da var; buna nasıl dayanabilir?(!)
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Ekosistem yatırımı desteklemeyebilir…
Doğru yatırımdır ama sonradan yüklenen maliyetler nedeniyle, rekabet edebilirliğini kaybetmiş olabilir…
Haksız rekabete maruz kalmış olabilir…
Verimsizlik olabilir…
VELHASIL
Sorunun/sorunların belirlenmesi için, bu veriden de gidilebilir…
Teknoloji geliştirme, yan sanayi oluşturma, istihdam sağlama, istihdamı eğitme/teknik yönden geliştirme, ihracat ile döviz girdisi sağlama gibi ekonomiye katma değer sağlayan fabrikalarımızın temsilcileriyle, düşük kâr veya zararın nedeni konuşulabilir…
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Yanlış ama yüzdürülen yatırımlar da olabilir…
Veya...
Burada dillendirilemeyecek, ahlaki sorunları da olabilir…
Kaynak israfına, haksız rekabete, ekosistemi bozmaya neden olan bu gibi “bulaşıcı vakalar” da, ekosistemden ayrıştırılabilir…