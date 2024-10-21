Maaşınızın emekli aylığınıza katkısı kaç TL!
Çalışanlar adına her ay SGK’ya işçi ve işveren primi olarak ödenen sigorta primlerinin emekli olduklarında alacakları emekli aylıklarına katkısı merak edilir.
Bugün ülkemizde Asgari Ücret Brüt 20.002,50TL’dir. Bu tutarın 7.5 katına kadar prime esas kazançlar, en yüksek tavan aylık 150.018 TL’ye kadar SGK’ya işverenler tarafından brüt maaşlara göre bildirilir. Brüt tutar üzerinden işçi ve işveren kesintileri yapılır bu kesiniler karşılığında bu tutarlar dikkate alınarak, emekli aylığı hesaplama sistemine göre emekli olunduğunda emekli aylığı hak edilir.
Asgari ücretle çalışanların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları (kök aylık) her ay prim ödendikçe 25-30 TL düşer.
Asgari ücretin 7.5 katına kadar brüt ücrete istinaden bildirimlerde ise emekli olunduğunda alınacak emekli aylığı artar.
Asgari Ücretle değil de asgari ücretin 7.5 katıyla çalışan kişinin emekli aylığı her ay 400-450 TL arasında artar.
Aylık maaşlara göre ödenen sigorta primlerinin emekli aylığına katkısı;
Asgari Ücretle çalışan için; Emekli aylığını her ay 25-30 TL düşürür.
Asgari ücretin 2 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 80-100 TL arttırır.
Asgari Ücretin 3 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 150-160 TL arttırır.
Asgari Ücretin 4 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 200-220 TL arttırır.
Asgari Ücretin 5 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 260-280 TL arttırır.
Asgari Ücretin 6 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 300-320 TL arttırır.
Asgari Ücretin 7 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 350-375 TL arttırır.
Asgari Ücretin 7,5 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.
Asgari Ücretin 10 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.
Asgari Ücretin 15 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.
Asgari Ücretin 20 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.
Emekli olmak için eksik günü olanlar ne yapmalı!
Emekli olmak için ilk işe başlama tarihine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kadınlar ve erkekler prim gün sayısını tamamlamak zorundadırlar.
8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı aranmadan tüm kollara tabi ilk sigorta priminin ödendiği tarih baz alınarak SSK’dan 5000- 5975 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 günün tamamlanması gerekir.
Emekli olmak için eksik günü olanlar, hiç çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler. İsteğe bağlı sigorta primi Bağ-Kur’a sayılır. Eksik gününü isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli durum emeklilikte son 2520 güne bakılarak hangi statüden emekli olacakları belirlenir. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin ödedikleri primler Bağ-Kur’a sayılacağından son 2520 gün içinde 1260 güne dikkat ederek bu ödemeleri yaparak eksik günlerini tamamlayabilirler.
İsteğe bağlı sigorta primi Bağ-Kur’a sayılır ancak bu primleri ödeyenler son 2520 gün kuralına dikkat ederler ise SSK’dan emekli olabilirler.
Örneğin,
1974 doğumlu bir kadın 25/05/1994 senesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, EYT’li yaşa tabi olmadan 5750 günle emeklik hakkı olmasına rağmen toplam prim gün sayısı olarak 5000 günü ve bu kişi çalışmıyorsa, emekli olmak için 750 gün eksiğini tamamlayarak ya da 58 yaşını bekleyerek emekli olabilir, 58 yaşını beklemek istemiyorsa prim gün sayısını 5750 güne tamamlaması gerekiyor, bu kişi iş bulamıyor ya da artık çalışmak istemiyorsa eksik günlerini çalışmadan aylık isteğe bağlı Bağ-Kur primi şeklinde ödeyebilir, bu durumda SSK’dan emekli olabilir.
İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin brüt tutarının %32’sidir. 31/12/2024’e kadar Asgari ücretin brüt tutarı 20.002,50TL’dir, bunun %32’si 6400TL’dir. İsteğe bağlı sigorta primi 7.5 kata kadar ödenebilir. Aylık 6400 TL ile 48.000TL arasında istediği tutar kadar ödeme yapma hakkı vardır.
Ayrıca emekli olmak için prim eksiği olan kişiler,
-Bağ-Kur ihya,
-Doğum borçlanması
-Askerlik borçlanması
-Yurtdışı borçlanması
-Kod:6 Eksik gün borçlanması
-Doktora eğitiminde geçen süreler için borçlanma
-Aylıksız izinde geçen süreler için borçlanma
-Halk Eğitiminde Usta Öğretici olarak geçen sürelerde ve 5510 sayılı yasanın 41. Maddesinde belirlenen borçlanma haklarından yararlanarak (böyle bir hakkı varsa) SGK’ya prim borçlanması için müracaatta bulunarak parasını ödeyerek gün satın almış olabilirler, eksik günlerini tamamlayabilirler.