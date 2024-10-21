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Maaşınızın emekli aylığınıza katkısı kaç TL!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Çalışanlar adına her ay SGK’ya işçi ve işveren primi olarak ödenen sigorta primlerinin emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları­na katkısı merak edilir.

Bugün ülkemizde Asgari Ücret Brüt 20.002,50TL’dir. Bu tutarın 7.5 katına kadar prime esas kazançlar, en yüksek tavan aylık 150.018 TL’ye kadar SGK’ya işverenler tarafın­dan brüt maaşlara göre bildirilir. Brüt tutar üze­rinden işçi ve işveren kesintileri yapılır bu ke­siniler karşılığında bu tutarlar dikkate alınarak, emekli aylığı hesaplama sistemine göre emekli olunduğunda emekli aylığı hak edilir.

Asgari ücretle çalışanların emekli oldukla­rında alacakları emekli aylıkları (kök aylık) her ay prim ödendikçe 25-30 TL düşer.

Asgari ücretin 7.5 katına kadar brüt ücrete isti­naden bildirimlerde ise emekli olunduğunda alı­nacak emekli aylığı artar.

Asgari Ücretle değil de asgari ücretin 7.5 katıy­la çalışan kişinin emekli aylığı her ay 400-450 TL arasında artar.

Aylık maaşlara göre ödenen sigorta primle­rinin emekli aylığına katkısı;

Asgari Ücretle çalışan için; Emekli aylığını her ay 25-30 TL düşürür.

Asgari ücretin 2 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 80-100 TL arttırır.

Asgari Ücretin 3 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 150-160 TL arttırır.

Asgari Ücretin 4 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 200-220 TL arttırır.

Asgari Ücretin 5 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 260-280 TL arttırır.

Asgari Ücretin 6 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 300-320 TL arttırır.

Asgari Ücretin 7 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 350-375 TL arttırır.

Asgari Ücretin 7,5 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 10 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 15 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 20 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Emekli olmak için eksik günü olanlar ne yapmalı!

Emekli olmak için ilk işe başlama tarihine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kadınlar ve erkekler prim gün sayısını tamamlamak zorunda­dırlar.

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı aranmadan tüm kollara tabi ilk sigorta pri­minin ödendiği tarih baz alınarak SSK’dan 5000- 5975 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kadın­lardan 7200, erkeklerden 9000 günün tamamlan­ması gerekir.

Emekli olmak için eksik günü olanlar, hiç ça­lışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir­ler. İsteğe bağlı sigorta primi Bağ-Kur’a sayılır. Eksik gününü isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli du­rum emeklilikte son 2520 güne bakılarak hangi statüden emekli olacakları belirlenir. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin ödedikleri primler Bağ-Kur’a sayılacağından son 2520 gün içinde 1260 güne dikkat ederek bu ödemeleri ya­parak eksik günlerini tamamlayabilirler.

İsteğe bağlı sigorta primi Bağ-Kur’a sayılır an­cak bu primleri ödeyenler son 2520 gün kuralına dikkat ederler ise SSK’dan emekli olabilirler.

Örneğin,

1974 doğumlu bir kadın 25/05/1994 senesin­de sigortalı olarak çalışmaya başlamış, EYT’li yaşa tabi olmadan 5750 günle emeklik hakkı ol­masına rağmen toplam prim gün sayısı olarak 5000 günü ve bu kişi çalışmıyorsa, emekli olmak için 750 gün eksiğini tamamlayarak ya da 58 ya­şını bekleyerek emekli olabilir, 58 yaşını bekle­mek istemiyorsa prim gün sayısını 5750 güne ta­mamlaması gerekiyor, bu kişi iş bulamıyor ya da artık çalışmak istemiyorsa eksik günlerini çalış­madan aylık isteğe bağlı Bağ-Kur primi şeklinde ödeyebilir, bu durumda SSK’dan emekli olabilir.

İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin brüt tutarının %32’sidir. 31/12/2024’e kadar As­gari ücretin brüt tutarı 20.002,50TL’dir, bu­nun %32’si 6400TL’dir. İsteğe bağlı sigorta pri­mi 7.5 kata kadar ödenebilir. Aylık 6400 TL ile 48.000TL arasında istediği tutar kadar ödeme yapma hakkı vardır.

Ayrıca emekli olmak için prim eksiği olan kişiler,

-Bağ-Kur ihya,

-Doğum borçlanması

-Askerlik borçlanması

-Yurtdışı borçlanması

-Kod:6 Eksik gün borçlanması

-Doktora eğitiminde geçen süreler için borç­lanma

-Aylıksız izinde geçen süreler için borçlanma

-Halk Eğitiminde Usta Öğretici olarak ge­çen sürelerde ve 5510 sayılı yasanın 41. Mad­desinde belirlenen borçlanma haklarından yararlanarak (böyle bir hakkı varsa) SGK’ya prim borçlanması için müracaatta buluna­rak parasını ödeyerek gün satın almış olabi­lirler, eksik günlerini tamamlayabilirler.

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