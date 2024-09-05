Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (1)
Madenlerimizi işlemek için, Çin ile işbirliği düşünülüyor…
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Bu girişim:
Atıl bıraktığımız hammaddeleri, ekonomiye kazandırabileceğimiz anlamına da geliyor…
Nadir toprak elementleri rezervlerimizi kendimizin işleyemediği, işletemediği, geliştiremediğini de gösteriyor…
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Oysa…
Maden Mühendisliği bölümlerimiz her yıl 400’ün üzerinde mezun veriyor…
25 bine yakın maden mühendisimiz bulunuyor…
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Dahası…
Jeoloji Mühendisliği bölümlerimiz her yıl 350’nin üzerinde mezun veriyor…
25 bine yakın jeoloji mühendisimiz bulunuyor…
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Üstüne petrol mühendislerimiz…
Üstüne jeofizik mühendislerimiz…
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Toplamda:
“Madencilik alanında” yıllarca eğitim almış, 60 bine yakın mühendisimiz var…
VELHASIL
Krom, bakır, bor gibi onlarca madende rezervlerimiz var...
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Örneğin krom: Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz... Ekonomide 24 kat daha fazla katma değer sağlayabilecekken, kolay yolu seçiyoruz...
Bu rezervleri işleyerek, istihdamdan enflasyona/cari açıktan bütçe açığına tüm makro verileri düzeltebilecekken…
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Eğitimden teşviklere birçok alanda tribünlere oynuyor; sonuçta, yabancının teknolojisine muhtaç oluyoruz… (İkinci yazıda madencilikte dümya ülkelerini karşılaştıracağım)