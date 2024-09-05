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Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (1)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Madenlerimizi işlemek için, Çin ile iş­birliği düşünülüyor…

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Bu girişim:

Atıl bıraktığımız hammaddeleri, ekono­miye kazandırabileceğimiz anlamına da geliyor…

Nadir toprak elementleri rezervlerimizi kendimizin işleyemediği, işletemediği, ge­liştiremediğini de gösteriyor…

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Oysa…

Maden Mühendisliği bölümlerimiz her yıl 400’ün üzerinde mezun veriyor…

25 bine yakın maden mühendisimiz bu­lunuyor…

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Dahası…

Jeoloji Mühendisliği bölümlerimiz her yıl 350’nin üzerinde mezun veriyor…

25 bine yakın jeoloji mühendisimiz bulu­nuyor…

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Üstüne petrol mühendislerimiz…

Üstüne jeofizik mühendislerimiz…

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Toplamda:

“Madencilik alanında” yıllarca eğitim al­mış, 60 bine yakın mühendisimiz var…

VELHASIL

Krom, bakır, bor gibi onlarca madende rezervlerimiz var...

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Örneğin krom: Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz... Ekonomide 24 kat daha fazla katma değer sağlayabilecekken, kolay yolu seçiyoruz...

Bu rezervleri işleyerek, istihdamdan enflasyona/cari açıktan bütçe açığına tüm makro verileri düzeltebilecekken…

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Eğitimden teşviklere birçok alanda tribünlere oynuyor; sonuçta, yabancının teknolojisine muhtaç oluyoruz… (İkinci yazıda madencilikte dümya ülkelerini karşılaştıracağım)

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