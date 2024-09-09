Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (2)
Perşembe günkü yazımda…
Maden, petrol, jeofizik, jeoloji dahil:
“Madencilik alanında” yıllarca eğitim almış, 60 bine yakın mühendisimiz olduğunu yazmıştım…
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Cenk K. isimli okuyucum yazmış; özetle:
“…KTÜ’de okudum…
Okulu 5.5 yılda bitirebildim…
Sonraki 4 yıl, söylediğiniz gibi…
Başvurmadığım kurum, şirket kalmadı…
Sınıf arkadaşlarımın da durumu aynı…
3 aydır, maden kullanılarak yapılan ürünlerin satıldığı bir züccaciye mağazasında çalışıyorum!!!...”
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Madencilik…
Irak’ın milli hasılasının yüzde 78.5’ini oluşturuyor...
Bu oran Suudi Arabistan’da yüzde 58.7...
Kazakistan’da yüzde 38.2...
İran’da yüzde 30...
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Bizde mi?
Yüzde 1’de kalması düşündürücü...
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“Saydığın ülkeler yüksek rezerve sahip ülkeler” diyebilirsiniz…
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Düşük rezerve sahip ülkelere bakalım:
Polonya’da yüzde 2.6...
Arnavutluk’ta yüzde 5.6...
Bulgaristan’da yüzde 3.9…
VELHASIL
Daha fazla “düşünmemiz gereken” ise:
Kanada örneği...
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Maden kralı olarak bilinen Kanada’da bu oran sadece yüzde 5.1...
Çünkü...
Hammaddeyi nihai ürüne dönüştüren beşeri sermaye sayesinde, “1’e satacağını 50’ye satınca”, maden hammaddeli sanayi üretiminin payını yüzde 40’lara çıkarabiliyor.