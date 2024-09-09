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Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Perşembe günkü yazımda…

Maden, petrol, jeofizik, jeoloji da­hil:

“Madencilik alanında” yıllarca eğitim almış, 60 bine yakın mühendisimiz oldu­ğunu yazmıştım…

***

Cenk K. isimli okuyucum yazmış; özet­le:

“…KTÜ’de okudum…

Okulu 5.5 yılda bitirebildim…

Sonraki 4 yıl, söylediğiniz gibi…

Başvurmadığım kurum, şirket kalma­dı…

Sınıf arkadaşlarımın da durumu aynı…

3 aydır, maden kullanılarak yapılan ürünlerin satıldığı bir züccaciye mağaza­sında çalışıyorum!!!...”

***

Madencilik…

Irak’ın milli hasılasının yüzde 78.5’ini oluşturuyor...

Bu oran Suudi Arabistan’da yüzde 58.7...

Kazakistan’da yüzde 38.2...

İran’da yüzde 30...

***

Bizde mi?

Yüzde 1’de kalması düşündürücü...

***

“Saydığın ülkeler yüksek rezerve sahip ülkeler” diyebilirsiniz…

***

Düşük rezerve sahip ülkelere bakalım:

Polonya’da yüzde 2.6...

Arnavutluk’ta yüzde 5.6...

Bulgaristan’da yüzde 3.9…

VELHASIL

 Daha fazla “düşünmemiz gere­ken” ise:

Kanada örneği...

***

Maden kralı olarak bilinen Kana­da’da bu oran sadece yüzde 5.1...

Çünkü...

Hammaddeyi nihai ürüne dönüş­türen beşeri sermaye sayesinde, “1’e satacağını 50’ye satınca”, ma­den hammaddeli sanayi üretiminin payını yüzde 40’lara çıkarabiliyor.

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