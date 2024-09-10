Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (3)
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak…
2017 yılındaki sohbetimizde, krom ve bakırdan örnekler vermişti:
“Krom rezervlerimiz var...
Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz...
Bakır rezervlerimiz var...
Hammadde olarak satıyoruz…
Ekonomiye 24 kat daha fazla katkı sunabilecekken, kolay yolu seçiyoruz…
Bu dönemi kapatacağız.
Hammaddeyi işleyeceğimiz modeller geliştirmeye başlayacağız.”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez…
2018 yılındaki sohbetimizde, bor örneğiyle dikkat çekmişti:
“Mesela, savunma sanayisinde zırh malzemesinin hammaddesi bor.
Boru borkarbüre çevirmemiz lazım...
Ama çevirmeyip, ithal ediyoruz...
Tonunu 400-500 dolara sattığımız boru akıllandıracağız ve tonunu 40 bin dolara çıkarmış olacağız.”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar…
Geçtiğimiz hafta OVP toplantısında altını çizdi:
“Enerji ve maden ithalatı, cari açığın ciddi bir boyutunu oluşturuyor…
Madenlerimizi katma değeri yüksek bir şekilde ekonomimize kazandırmamız gerekiyor…”
VELHASIL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’yi açıklarken: “Enerji ve işlenmiş maden ithalatı 70 milyar dolar civarında…” dedi…
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“Maden bulduk/bulacağız…” diye sevinmemiz/umutlanmamız doğal... Ancak...
Mevcudu geliştirdiğimizde, (dün verdiğim Kanada örneği gibi) zaten 25/100 kat daha fazla gelir elde edebileceğimiz, ithalatı düşüreceğimiz/önleyeceğimiz de biliniyor…
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Eksiklerimiz de biliniyor… Ama, bazen bilmek yetmiyor…