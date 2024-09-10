  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (3)

Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (3)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Ba­kanı Berat Albayrak…

2017 yılındaki sohbetimizde, krom ve bakırdan örnekler vermişti:

“Krom rezervlerimiz var...

Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz...

Bakır rezervlerimiz var...

Hammadde olarak satıyoruz…

Ekonomiye 24 kat daha fazla katkı su­nabilecekken, kolay yolu seçiyoruz…

Bu dönemi kapatacağız.

Hammaddeyi işleyeceğimiz modeller geliştirmeye başlayacağız.”

***

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Ba­kanı Fatih Dönmez…

2018 yılındaki sohbetimizde, bor örneğiyle dikkat çekmişti:

“Mesela, savunma sanayisinde zırh malzemesinin hammaddesi bor.

Boru borkarbüre çevirmemiz lazım...

Ama çevirmeyip, ithal ediyoruz...

Tonunu 400-500 dolara sattığımız boru akıllandıracağız ve tonunu 40 bin dolara çıkarmış olacağız.”

***

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar…

Geçtiğimiz hafta OVP toplantısında altını çizdi:

“Enerji ve maden ithalatı, cari açığın ciddi bir boyutunu oluşturuyor…

Madenlerimizi katma değeri yüksek bir şekilde ekonomimize kazandırma­mız gerekiyor…”

VELHASIL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz  OVP’yi açıklarken: “Enerji ve işlenmiş maden ithalatı 70 milyar dolar civarında…” dedi…

***

“Maden bulduk/bulacağız…” diye sevinmemiz/umutlanmamız doğal... Ancak...

Mevcudu geliştirdiğimizde, (dün verdiğim Kanada örneği gibi) zaten 25/100 kat daha fazla gelir elde edebileceğimiz, ithalatı düşüreceğimiz/önleyeceğimiz de biliniyor…

***

Eksiklerimiz de biliniyor… Ama, bazen bilmek yetmiyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (2) 09 Eylül 2024
Kısa Vadeli Program 06 Eylül 2024
Madenlerimiz ve 60 bin mühendisimiz (1) 05 Eylül 2024
“Düşük enflasyon”u getirecek kalemlerin fiyatı artıyorsa… 04 Eylül 2024
Enflasyon “eksi” çıksa n’olur? 03 Eylül 2024
Her safhayı düşünürsen… 02 Eylül 2024
Uygulamada kolaylık “tamam”; enflasyon muhasebesi “devam”… 30 Ağustos 2024
Karşı tarafın eksilerine değil artılarına odaklandığında… 29 Ağustos 2024
60 yıldır okutulan teori… 28 Ağustos 2024
Refleks (2) 27 Ağustos 2024