Maliyeden 40 bin şirkete mektup var
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu hafta başından itibaren mükelleflere ‘Beyanname Gözetim Çalışması’ konulu yazılar tebliğ etmeye başladı.
Yazılar mükelleflere tebliğ edilmeden önce söz konusu çalışmanın sinyalleri geçtiğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş ve Vergi Denetim Kurulu tarafından 2024 yılına ilişkin 500 bin mükellefin tarandığı ve 40 bin riskli mükellef tespit edildiği belirtilerek bunlara bildirim yapılacağı açıklanmıştı.
Söz konusu yazılar ‘Beyanname Gözetim Çalışması” konulu yazılar olup ilk defa böyle bir yazı ile karşılaşan çok sayıda mükellef, vergi incelemesine alındığı veya vergi incelemesine alınacağı endişesine kapılmış bulunmaktadır.
Mükelleflere uyarı var
Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından ilk kez uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor ve mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor. Söz konusu yazılara mükellefler tarafından her hangi bir cevap verilmesi gerekmemektedir.
Denetim değil bilgilendirme
Yapılan çalışma bir bilgilendirme çalışmasıdır. Bu kapsamda mükelleflere riskli konuların neler olduğu konusunda bir bilgilendirme yazısı tebliğ edilerek söz konusu yazıda 2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilirken riskli konulara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Beyanname gözetim programı kapsamında belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada yürütülüyor.
Beyanname sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler doğrultusunda riskli görülen grup yeniden gözden geçirilerek, gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılarak denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açılacak. Böylece hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek.
Mükelleflerin dikkat etmesi gereken riskler
Vergi Müfettişleri tarafından mükelleflere tebliğ edilmekte olan “Beyanname Gözetim Çalışması” konulu yazılarda belirtilen riskli konular aşağıdaki gibidir. Kendisine yazı tebliğ edilsin edilmesin, bütün mükellefler tarafından beyannameler verilirken söz konusu risklerin göz önünde bulundurulması, vergi incelemesi ve cezalı vergi tarhiyatı riskini azaltacaktır.
Dönem içerisindeki gerek nakit kaynaklı gerekse banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılan tahsilatların brüt satış hasılatına intikal ettirilip ettirilmediği,
-Dönem içerisinde maliyetlere dahil edilen tutarların doğruluğu,
-Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum kazancının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
-Kurumlar Vergisi Kanununa göre geçmiş yıllar zararının mahsubunun doğru yapılıp yapılmadığı,
-Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan indirimlerin doğruluğu,
-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
-Vergi güvenlik müesseselerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı,
-İstisna uygulamalarında gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı,
-Kurumlar vergisi matrahının ve kurumlar vergisinin hesaplanmasına yönelik işlemlerin kontrolü,
-Vergi Usul Kanununda yer alan değerlemeye ilişkin işlemlerin kontrolü,
-Vergi Usul Kanununda yer alan enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin kontrolü,
-Vergilendirmeye esas teşkil eden diğer hususların kontrolü yapılarak beyanname verilmelidir.