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Maliyeden 40 bin şirkete mektup var

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM [email protected]

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu hafta başından itibaren mükellefle­re ‘Beyanname Gözetim Çalışması’ ko­nulu yazılar tebliğ etmeye başladı.

Yazı­lar mükelleflere tebliğ edilmeden önce söz konusu çalışmanın sinyalleri geçti­ğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Ba­kanlığı tarafından verilmiş ve Vergi De­netim Kurulu tarafından 2024 yılına iliş­kin 500 bin mükellefin tarandığı ve 40 bin riskli mükellef tespit edildiği belir­tilerek bunlara bildirim yapılacağı açık­lanmıştı.

Söz konusu yazılar ‘Beyanna­me Gözetim Çalışması” konulu yazılar olup ilk defa böyle bir yazı ile karşılaşan çok sayıda mükellef, vergi incelemesine alındığı veya vergi incelemesine alınaca­ğı endişesine kapılmış bulunmaktadır.

Mükelleflere uyarı var

Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından ilk kez uygulama­ya alınan Beyanname Gözetim Progra­mı riskli ancak gönüllü uyum potansi­yeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükellefler­le temasa geçilerek risk durumları ko­nusunda bilgilendirme yapılıyor ve mü­kelleflerin beyanlarını daha dikkatli ver­mesi amaçlanıyor. Söz konusu yazılara mükellefler tarafından her hangi bir ce­vap verilmesi gerekmemektedir.

Denetim değil bilgilendirme

Yapılan çalışma bir bilgilendirme ça­lışmasıdır. Bu kapsamda mükelleflere riskli konuların neler olduğu konusunda bir bilgilendirme yazısı tebliğ edilerek söz konusu yazıda 2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilirken riskli ko­nulara dikkat edilmesi gerektiği belirti­liyor. Beyanname gözetim programı kap­samında belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada yürütülüyor.

Beyanname sonrası yapılan değerlen­dirmeler ve müfettişler tarafından alı­nan geri bildirimler doğrultusunda riskli görülen grup yeniden gözden geçirilerek, gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çı­karılarak denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açılacak. Böy­lece hem vergiye gönüllü uyum artırıla­cak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek.

Mükelleflerin dikkat etmesi gereken riskler

Vergi Müfettişleri tarafından mükellef­lere tebliğ edilmekte olan “Beyanname Gö­zetim Çalışması” konulu yazılarda belirti­len riskli konular aşağıdaki gibidir. Ken­disine yazı tebliğ edilsin edilmesin, bütün mükellefler tarafından beyannameler ve­rilirken söz konusu risklerin göz önünde bulundurulması, vergi incelemesi ve ceza­lı vergi tarhiyatı riskini azaltacaktır.

Dönem içerisindeki gerek nakit kaynak­lı gerekse banka ve finans kurumları ara­cılığıyla yapılan tahsilatların brüt satış hasılatına intikal ettirilip ettirilmediği,

-Dönem içerisinde maliyetlere dahil edilen tutarların doğruluğu,

-Kurumlar Vergisi Kanununa göre ku­rum kazancının doğru hesaplanıp hesap­lanmadığı,

-Kurumlar Vergisi Kanununa göre geçmiş yıllar zararının mahsubunun doğ­ru yapılıp yapılmadığı,

-Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan indirimlerin doğruluğu,

-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderle­rin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,

-Vergi güvenlik müesseselerinin doğ­ru uygulanıp uygulanmadığı,

-İstisna uygulamalarında gerekli şart­ların sağlanıp sağlanmadığı,

-Kurumlar vergisi matrahının ve ku­rumlar vergisinin hesaplanmasına yöne­lik işlemlerin kontrolü,

-Vergi Usul Kanununda yer alan de­ğerlemeye ilişkin işlemlerin kontrolü,

-Vergi Usul Kanununda yer alan enf­lasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin kontrolü,

-Vergilendirmeye esas teşkil eden di­ğer hususların kontrolü yapılarak beyan­name verilmelidir.

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