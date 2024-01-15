‘Maliyetleri çarpmayan elektrik!’ mümkün mü?

Elektrik iletimimizde: Kimine göre yüzde 10 verimsizlik/israf var…

Kimine göre yüzde 20… Hatta… İletim hatlarının eskiliği/yetersizliğinden kaynaklanan elektrik israfının yüzde 30’u aştığını iddia edenler de var…

Yanlış veri ve verimsizlik öncelik belirleyememeye ve yapılması şart olan yatırımlarda gecikmeye ve israf/sorun büyütmeye neden oluyor…

Örneğin: ‘Elektrik üretimi’… 2023 Yılı Aralık ayında toplam 27 bin 93 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmişiz…

Bunun yüzde 2.5’i güneşten… Yüzde 11.2’si rüzgardan… Yüzde 3.5’i jeotermalden…

Yüzde 25.1’i HES barajlarımızdan… Yani… Allahın bize sunduğu doğal kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjinin, elektrik üretimimiz içindeki payı yüzde 42.3…

Yatırım iklimindeki sıkıntılara rağmen yaptığımız bu üretim, en azından, “İstersek doğal kaynaklarımızla elektrik tüketimimizin tamamını karşılayabiliriz” dedirtiyor… Sadece elektriğimizi üretmek için, her ay yaklaşık 1 milyar dolarlık doğalgaz ve kömür ithalatı yapıyoruz…

Toplam enerji ithalatımız içinde elektrik üretiminin payı yüzde 18… Yani, yerli/yenilenebilir enerji potansiyelimizi atıl bıraktığımız için, aylık 5 milyar doların üzerinde.

VELHASIL

Üretim ve ihracat artışı da, enflasyon ve döviz fiyatları düşüşü de rekabet edebilirliğe, verimliliğe dolayısıyla üretimdeki maliyet/kazanç yapısına bağlı… Maliyetlerdeki en etkin kalem ise enerji fiyatları…

Tüketimde, yüzde 100 yenilenebilir/ yerli enerji hedefine ulaşmak mümkün mü? Uzmanlara ve yatırımcılara göre mümkün…

Yüzde 100 yenilenebilir/yerli enerji, elektrik fiyatlarını düşürür mü? Uzmanlara ve yatırımcılara göre yüzde 20-30 arasında fiyatları düşürür…

Yani reel sektörümüzü değil, yabancı rakiplerini çarpan bir elektrik fiyatına sahip olunur…

Dahası mı? İthalat için savurduğumuz aylık 5 milyar doların, en az 2 milyar doları yurtiçinde kalır… Ama…

Yenilenebilir enerji potansiyelimiz ve iletimin ağının yenilenmesi için hala bir eylem planımız yok…