MB tamam, kamuyu beklemeye devam…

Merkez Bankası faizi sabit tut­tu…

“Talebi kısarak” enflasyonu dü­şürme yolunda, yine, gerekeni yaptı…

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Ama…

Navlun fiyatı, (dün de yazdım de­miryolu ihtiyacını) bazı ürünlerde, ürün fiyatının 2-3 katına çıkmış­sa… Lojistik maliyetleri, bazı ürün­lerde, ürün fiyatının birkaç katını aşmışsa…

Ürünü koyacak/koruya­cak depo bulunamıyorsa; bulunan fahiş fiyatlıysa… Ve bu hastalıklar kronikleşme boyutundaysa…

Enf­lasyon nasıl sağlıklı/sürdürülebilir bir orana düşecek?

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Sadece “para politikası” yeter mi?

Sadece talebi kısarak enflasyonu düşürmek, “günü kurtarmak” anla­mına gelmez mi?

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Üreticiyi soğutmamak, ayakta tutmak da gerekmiyor mu?

Dünya talebine göre arzı artırır­ken; israfı ve piyasalarda dengesiz­lik oluşturan unsurları önleyip; ve­rimliliği/kaliteyi artırmak ve faz­layı yabancıya pazarlayabilmek de gerekmiyor mu?

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Tamam “kaynaklar kıt”…

Ama,

Küçük adımlarla da yapılabilir bu…

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Örneğin:

Lojistik ve depolama maliyetle­rini düşürmek adına kamu devreye giremez mi?

VELHASIL

Örneğin: Tarım ürünleri tedarik zinciri…

Ürünlerin temini, taşın-ması, depolanması ve dağıtımı için atılacak küçük adımlar; sade-ce enflasyonu düşürmekle kalma-yacak, (sayısı gün geçtikçe aza-lan) üreticiyi de oyunda tutacak…

Küçük adıma örnek mi? 81 il ve 100’e yakın ilçede kurula-cak soğuk hava depoları için…

Ka-munun 1 yıllık yol, toplantı, ko-naklama harcamalarının yüzde 20’sine denk gelen bir bütçe ye-tiyor…