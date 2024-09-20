MB tamam, kamuyu beklemeye devam…
Merkez Bankası faizi sabit tuttu…
“Talebi kısarak” enflasyonu düşürme yolunda, yine, gerekeni yaptı…
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Ama…
Navlun fiyatı, (dün de yazdım demiryolu ihtiyacını) bazı ürünlerde, ürün fiyatının 2-3 katına çıkmışsa… Lojistik maliyetleri, bazı ürünlerde, ürün fiyatının birkaç katını aşmışsa…
Ürünü koyacak/koruyacak depo bulunamıyorsa; bulunan fahiş fiyatlıysa… Ve bu hastalıklar kronikleşme boyutundaysa…
Enflasyon nasıl sağlıklı/sürdürülebilir bir orana düşecek?
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Sadece “para politikası” yeter mi?
Sadece talebi kısarak enflasyonu düşürmek, “günü kurtarmak” anlamına gelmez mi?
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Üreticiyi soğutmamak, ayakta tutmak da gerekmiyor mu?
Dünya talebine göre arzı artırırken; israfı ve piyasalarda dengesizlik oluşturan unsurları önleyip; verimliliği/kaliteyi artırmak ve fazlayı yabancıya pazarlayabilmek de gerekmiyor mu?
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Tamam “kaynaklar kıt”…
Ama,
Küçük adımlarla da yapılabilir bu…
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Örneğin:
Lojistik ve depolama maliyetlerini düşürmek adına kamu devreye giremez mi?
VELHASIL
Örneğin: Tarım ürünleri tedarik zinciri…
Ürünlerin temini, taşın-ması, depolanması ve dağıtımı için atılacak küçük adımlar; sade-ce enflasyonu düşürmekle kalma-yacak, (sayısı gün geçtikçe aza-lan) üreticiyi de oyunda tutacak…
Küçük adıma örnek mi? 81 il ve 100’e yakın ilçede kurula-cak soğuk hava depoları için…
Ka-munun 1 yıllık yol, toplantı, ko-naklama harcamalarının yüzde 20’sine denk gelen bir bütçe ye-tiyor…