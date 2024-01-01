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MB ve yeni yıl…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Spekülasyona açık ortam yaratmak: Furya, panik, oynaklık, planlayamama gibi olumsuzlukların temeli… Mal veya hizmet piyasasında “dengesizlik” nedeni…

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Manipülasyon gibi “yasa dışı” davranışlar ise bu ortamın diğer bir getirisi…

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Ürettiğinden para kazanamayan… Üretimde kendine yetmeyen/tüketimi üretiminden fazla olan… Ve/veya… Türev piyasalarda, altında, dövizde, senette, coinde, rantta “spekülatif hareketlerle” üretimden çok daha fazla kazanıldığını gören toplumlarda gerçekçilikten uzaklaşılıyor… Verimsizlik artıyor… Ve “borçlanma” ihtiyacı başlıyor…

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O dönemlerde gücü ölçüsünde Merkez Bankaları (MB) da devreye giriyor… Üreterek, fazlayı dışa satarak MB’sinin kasasını güçlendiren toplumlar, bu dönemleri “sıkıntısız” atlatıyor…

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MB’sini “verimli reel yapısı” ile güçlendiremeyenler ise: Ya çalışıp üretebileceği zamanlarda, olan parası spekülatif araçlarda değerlendirerek, “MB güçlensin” diye dua etmeyi tercih edip, tüm zamanında MB bilançosunu takip ediyor! Ya da sonsuza kadar suçlu arıyor…

VELHASIL

Verimli/planlı üretim, kâr/döviz/ tasarruf/refah getiriyor… Spekülasyona açık ekonomilerde ise “verimsiz üretim” tetikleniyor… Verimsizler, verimlileri de olumsuz etkiliyor… Bu döngü “borç” ihtiyacını ve maliyetini (faiz) artırıyor…

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Ve… Güçlü MB ile “verimsiz yapı” verimliye dönmüyor… “Verimli yapı” ile “güçlü MB ve kurumlar” inşa edilebiliyor…

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Ancak verimlilikle sağlayabileceğimiz, bereketli bir ekonomik yapıda refah içinde, sağlıklı, huzurlu nice yıllara…

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