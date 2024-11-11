MB’nin beklentisi (1)

Merkez Bankası (MB) toplantısı son­rası…

Eğitim ve kültürel sistemin edindirdiği alışkanlıklar çalıştı:

“Asgari ücret” hakkındaki açıklamaların “küçük bir bölümü” ve “MB yönetiminin maaşları” ön plana çıktı/çıkarıldı…

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Yani/yine…

“Öncelik vereceğimiz”, “odaklanacağı­mız” açıklamalar yerine, bizi, “kısır dön­güde” devam ettiren/ettirecek (bugünkü sıkıntıları yaşatan) konulara odaklanıldı…

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Oysa…

MB Başkanı Dr. Fatih Karahan da Başkan Yardımcıları Dr. Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan da “ne yapıldığını”, “ne ya­pılmaya çalışıldığını”, “zorluğun nedenle­rini” ve “yapılması gerekenleri”, “açık yü­reklilikle” / “tekrardan da kaçınmayarak” anlatmaya çalıştı...

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MB toplantılarını uzun yıllardır takip ediyorum…

Gerçeklerin “kırmadan/dökmeden” an­latıldığı ve rasyonel/doğru veriler ışığın­da yanıtların verildiği böyle bir toplantıyı “son yıllarda” hatırlamıyorum…

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Yarınki yazımda ayrıntılarına gireceğim ama, bir örneği şimdiden paylaşayım…

Örneğin:

MB Başkanı Dr. Fatih Karahan sunu­munda “vurgulayarak” dikkat çekti; Baş­kan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ise anlamayanlar için detaylandırdı:

“Para politikasının etki alanı dışındaki unsurlar (gıda, kira vb.) nedeniyle güncel­lemeye gittik…”

VELHASIL

MB özetle şöyle diyor:

Para politikası ile yapılabilecekler yapılacak/yapılıyor…

Ama…

Sadece “para politikası” ile eğitim­deki, verimlilikteki, geliştirmedeki “yani üretimdeki” temel problemler çözülmüyor…

Bu problemler çözülmeyince, so­runlar daha büyük sorunları tetikli­yor, birbirini besliyor…

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Sonuçta:

“Hatalardan ders almayınca bek­lentiler ‘olumsuz tarafta’ katılaşıyor…

Beklentilerdeki katılık ise ‘sorun büyüten’ en önemli meselemiz olu­yor… ” (Yarınki konumuz)