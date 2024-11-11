MB’nin beklentisi (1)
Merkez Bankası (MB) toplantısı sonrası…
Eğitim ve kültürel sistemin edindirdiği alışkanlıklar çalıştı:
“Asgari ücret” hakkındaki açıklamaların “küçük bir bölümü” ve “MB yönetiminin maaşları” ön plana çıktı/çıkarıldı…
***
Yani/yine…
“Öncelik vereceğimiz”, “odaklanacağımız” açıklamalar yerine, bizi, “kısır döngüde” devam ettiren/ettirecek (bugünkü sıkıntıları yaşatan) konulara odaklanıldı…
***
Oysa…
MB Başkanı Dr. Fatih Karahan da Başkan Yardımcıları Dr. Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan da “ne yapıldığını”, “ne yapılmaya çalışıldığını”, “zorluğun nedenlerini” ve “yapılması gerekenleri”, “açık yüreklilikle” / “tekrardan da kaçınmayarak” anlatmaya çalıştı...
***
MB toplantılarını uzun yıllardır takip ediyorum…
Gerçeklerin “kırmadan/dökmeden” anlatıldığı ve rasyonel/doğru veriler ışığında yanıtların verildiği böyle bir toplantıyı “son yıllarda” hatırlamıyorum…
***
Yarınki yazımda ayrıntılarına gireceğim ama, bir örneği şimdiden paylaşayım…
Örneğin:
MB Başkanı Dr. Fatih Karahan sunumunda “vurgulayarak” dikkat çekti; Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ise anlamayanlar için detaylandırdı:
“Para politikasının etki alanı dışındaki unsurlar (gıda, kira vb.) nedeniyle güncellemeye gittik…”
VELHASIL
MB özetle şöyle diyor:
Para politikası ile yapılabilecekler yapılacak/yapılıyor…
Ama…
Sadece “para politikası” ile eğitimdeki, verimlilikteki, geliştirmedeki “yani üretimdeki” temel problemler çözülmüyor…
Bu problemler çözülmeyince, sorunlar daha büyük sorunları tetikliyor, birbirini besliyor…
***
Sonuçta:
“Hatalardan ders almayınca beklentiler ‘olumsuz tarafta’ katılaşıyor…
Beklentilerdeki katılık ise ‘sorun büyüten’ en önemli meselemiz oluyor… ” (Yarınki konumuz)