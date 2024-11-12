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MB’nin beklentisi (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

 

Merkez Bankası bilgilendirme toplan­tısı için dün:

“Gerçeklerin “kırmadan/dökmeden” anlatıldığı ve rasyonel/doğru veriler ışı­ğında yanıtların verildiği böyle bir toplan­tıyı “son yıllarda” hatırlamıyorum…” de­miştim…

Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Hatice Ka­rahan’ın cümleleriyle de örneklendirmiş­tim…

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Enflasyon ile mücadelede “para politi­kası” dışında neler önceliklendirilmeli:

Başkan Yardımcısı Dr.Cevdet Akçay’ın, kendileri için yaptığı bir tespitin ayrıntı­larında gizli…

***

Farklı konular ön plana çıkarıldı ama Akçay, özetle şunları da söyledi:

“Beklentiler önemli…

Bunu, kaçak güreşmek için söylemiyo­ruz…

Ve…

Geçmişe dönük gerçekleşmelerin, gele­cek beklentilerindeki ağırlığı yüksek…

Bu nedenle atalette yüksek oluyor…

Öyle olunca gerçekleşecek enflasyon rakamlarını ıskalamaya başlıyorsunuz…”

***

Ekledi:

“Hatalarınızı (ıskalamaların nede­nini…) görüyor ve hata düzeltme süre­cine başlıyorsunuz…

Ama…

Geriden gelen travmalar nedeniyle, beklentilerdeki katılığı kırmak kolay olmuyor…”

VELHASIL

Beklentiler önemli...

Gençlerin meslek seçiminden ya­tırımlara, üretimden ihracata “eko­nomiyi ekonomi yapan faktörler”in temeli…

Bu nedenle beklentileri iyileştir­meli…

Ve bu nedenle hatalardan ders alıp, “zaman alacak olsa da” düzeltmeli…

***

Dün açıklanan işsizlik verileri, sa­nayi üretimi ve faizden enflasyona, borçlardan açıklara tüm makro ve­riler, hatalardan ders almadı­ğımızın ve beklentileri olum­suza çevirdiğimizin, üstüne “katılaştırdığımızın” göstergesi…

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