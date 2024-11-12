MB’nin beklentisi (2)
Merkez Bankası bilgilendirme toplantısı için dün:
“Gerçeklerin “kırmadan/dökmeden” anlatıldığı ve rasyonel/doğru veriler ışığında yanıtların verildiği böyle bir toplantıyı “son yıllarda” hatırlamıyorum…” demiştim…
Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Hatice Karahan’ın cümleleriyle de örneklendirmiştim…
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Enflasyon ile mücadelede “para politikası” dışında neler önceliklendirilmeli:
Başkan Yardımcısı Dr.Cevdet Akçay’ın, kendileri için yaptığı bir tespitin ayrıntılarında gizli…
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Farklı konular ön plana çıkarıldı ama Akçay, özetle şunları da söyledi:
“Beklentiler önemli…
Bunu, kaçak güreşmek için söylemiyoruz…
Ve…
Geçmişe dönük gerçekleşmelerin, gelecek beklentilerindeki ağırlığı yüksek…
Bu nedenle atalette yüksek oluyor…
Öyle olunca gerçekleşecek enflasyon rakamlarını ıskalamaya başlıyorsunuz…”
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Ekledi:
“Hatalarınızı (ıskalamaların nedenini…) görüyor ve hata düzeltme sürecine başlıyorsunuz…
Ama…
Geriden gelen travmalar nedeniyle, beklentilerdeki katılığı kırmak kolay olmuyor…”
VELHASIL
Beklentiler önemli...
Gençlerin meslek seçiminden yatırımlara, üretimden ihracata “ekonomiyi ekonomi yapan faktörler”in temeli…
Bu nedenle beklentileri iyileştirmeli…
Ve bu nedenle hatalardan ders alıp, “zaman alacak olsa da” düzeltmeli…
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Dün açıklanan işsizlik verileri, sanayi üretimi ve faizden enflasyona, borçlardan açıklara tüm makro veriler, hatalardan ders almadığımızın ve beklentileri olumsuza çevirdiğimizin, üstüne “katılaştırdığımızın” göstergesi…