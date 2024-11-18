Memur ve emeklisine 4 puan daha düşük zam
Emekli aylığı ve memur maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyona göre yapılacak artışların ne kadar olacağı şimdiden sıcak gündem oluştururken, hesaplama yöntemi farklılığı nedeniyle zammın oranı kesimler arasında farklılaşacak. Memur ve emeklilerini yılbaşında SSK ve BAĞ-KUR emeklisine göre 4 puan dolayında daha da düşük zam bekliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında altı aylık dönemler için bir önceki altı ayda gerçekleşen tüketici (TÜFE) enflasyonu kadar zam alırken; memur ve memur emeklilerinin maaş/aylık artışları ise bir önceki altı ayda toplu sözleşme kapsamında uygulanan zam ile o dönemde gerçekleşen enflasyon arasındaki yüzde farkın yeni dönem toplu sözleşme zammına eklenmesi yoluyla belirleniyor.
Buna göre 2025 başında yapılacak zamlar, 2024 yılı ikinci yarı enflasyonu belli olduğunda netleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak. 2024’ün ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almış bulunan memur ve emeklilerine ise ikinci yarıdaki enflasyonun farkının 2025’in ilk altı ayı için alınan yüzde 6’lık zammın üstüne eklenmesiyle oluşacak oranda zam verilecek.
Mevcut seyre göre yıllık ve dolayısıyla ikinci yarıdaki enflasyona ilişkin tahminler değişmekle birlikte, mevcut hesaplama yönteminde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin, 4 puanın üzerinde olmak üzere memur ve emeklilerinden daha yüksek zam alacağını ortaya koyuyor.
Yıllık yüzde 44 hedefi de aşılabilir
Geçen yıl hazırlanan 2024- 2026 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) tüketici fiyatları (TÜFE) bazında 2024 yılı enflasyonu yüzde 33 olarak hedeflenirken, aylar itibarıyla seyir bu hedefle uyumlu gitmemişti. Ekonomi yönetimi en son eylül ayı başında hazırladığı 2025-2027 dönemine ait OVP’de 2024 enflasyonunun yüzde 41,5 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Ancak eylül ve ekimdeki seyirle bu tahminin de tutmayacağı anlaşıldı.
Merkez Bankası da başlangıçta yüzde 36 öngördüğü 2024 yılı enflasyon tahminini daha sonra yüzde 38’e ve en son geçtiğimiz günlerde açıkladığı yılın 4’üncü enflasyon raporunda yüzde 44’e revize etti. Banka’nın son tahmininin tutması için kasım ve aralıkta aylık artışların yüzde 1,5 dolayında, başka deyişle son iki ayın toplam enflasyonunun yüzde 3,02’de kalması gerekiyor.
Ancak fiyat hareketlerine etki eden mevcut dinamiklere ve gelir artışı beklentisiyle ertelenmiş tüketimlerin öne çekilmesi ve yılbaşına özel harcamaların da etkisiyle genelde kasım ve aralık aylarında fiyat artışlarının yüksek çıktığı göz önüne alındığında, aylık oranların bu düzeyde kalmasının zor olduğu, revize yıllık tahminin de önemli ölçüde aşılacağı bekleniyor. Ayrıca bu yıl ocak-ekim döneminde aylık bazda enflasyonun, yaz dönemi de dahil hiç bu düzeye inmediği de bir diğer gösterge.
Güçlü olasılık yıllık yüzde 45 ve üstü
Bu arada Merkez Bankası’nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları anketinde aylık TÜFE artışı beklentisi cari ay için yüzde 2,01, aralık ayı için yüzde 1,67, yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 44,81 olarak ölçüldü. Ancak kasım ve aralık için öngörülen bu oranlarda fiyat artışı yaşanması durumunda yıllık enflasyon yüzde 44,96 olacak.
Kasım ve aralıkta ortalama aylık yüzde 2 artış olasılığında (iki aylık toplam yüzde 4,04) ise yıllık enflasyon yüzde 45,4 çıkacak. TÜFE’de aylık ortalama yüzde 2,5 artış olasılığında son iki ayın enflasyonu yüzde 5,1, yıllık enflasyon yüzde 46,8; aylık ortalama yüzde 3 artış durumunda iki aylık enflasyon yüzde 6,1, yıllık yüzde 48,3 olacak. Zayıf olasılık olmakla birlikte kasım ve aralıkta yüzde 3’ü geçen aylık artışlar olasılığı ise yıllık enflasyonun yüzde 50’ye yaklaşması anlamına geliyor.
Yüzde 44 hedefi tutarsa
Son iki ayda aylık artışların hedefle uyumlu seyretmesi ve yıllık enflasyonun öngörüldüğü gibi yüzde 44 çıkması durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15,44 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2025’in ilk yarısında bu yılın ikinci yarı enflasyonu kadar olmak üzere bu oranda artırılacak. Memur ve emeklileri ise yüzde 10’luk 2024 ikinci yarı zammı ile indirgendiğinde oluşan yüzde 4,95’lik enflasyon farkının, yüzde 6’lık 2025 ilk yarı toplu sözleşme zammının üzerine eklenmesiyle oluşacak yüzde 11,24 oranında zam alacak. Buna göre memur ve emeklilerinin alacağı zam, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden 4,20 puan daha düşük kalacak.
Enflasyon hedefi aşılırsa
Kasım ve aralıkta fiyat artışları piyasa katılımcılarının öngördüğü düzeylerde gelirse, ilk on ayda yüzde 39,77 artmış bulunan TÜFE son iki ayda da yüzde 3,71 artmış olacak ve yıllık artış yüzde 44,96’ya ulaşacak. Bu durumda, temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci yarı yıl enflasyonu yüzde 16,22 düzeyinde gerçekleşecek ve SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025’in ilk yarısı için bu oranda zam alacak.
Bu varsayımda; memur ve emeklileri cephesinde ise yüzde 10’luk 2024 ikinci yarı zammı ile indirgendiğinde yüzde 5,65’lik enflasyon farkı oluşacak, yüzde 6’lık 2025 ilk yarı toplu sözleşme zammının üzerine bunun eklenmesi ile bu kesimin 2025 ilk yarı zammı yüzde 11,99 çıkacak. Böylece memur ve emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden 4,23 puan daha düşük zam almış olacak.
En güçlü olasılık hangisi?
Mevcut seyre göre en güçlü olasılık, son iki ayda ortalama fiyat artışının yüzde 2,5 dolayında çıkması. Bu durumda kasım ve aralıkta yaşanacak toplam yüzde 5,06’lık artışla, maaş ve aylık artışlarının belirlenmesinde esas alınan ikinci yarıyıl enflasyonu yüzde 17,73 olacak, SSK ve BAĞ- KUR emeklileri bununla aynı oranda; memur ve emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 13,45 zam alacak, arada memurlar aleyhine 4,28 puanlık fark oluşacak.
Son iki aydaki ortalama enflasyonun yüzde 3 (iki ayda toplam 6,09) olması durumunda ikinci yarıyıldaki enflasyon yüzde 18,88 olarak gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zam alırken, memur ve emeklilerinin alacağı zam, bundan 4,33 puan daha düşük olmak üzere yüzde 14,55’te kalacak.
20 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son verilerine Kurum’dan aylık alan emekli ve hak sahibi kişilerin sayısı, 11 milyon 69 bin 67’si 4/a (eski SSK), 2 milyon 902 bin 583’ü 4/b (BAĞ-KUR) ve 2 milyon 511 bin 820’si 4/c kapsamında olmak üzere toplamda 16 milyon 483 bin 470’e ulaşıyor. Aktif sigortalı konumunda (görevdeki) memurların sayısı da 3 milyon 637 bin 223. Buna göre yıl başında aylık ve maaşlara yapılacak zamlar toplamda 20 milyon 120 bin 693 kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Bu arada kamuda, ücretleri ilgili dönemlerde devlet memuru olarak çalışanların maaş artışlarına paralel artırılan 400 bine yakın da sözleşmeli personel görev yapıyor. Buna göre yılbaşı zamlarından etkilenecek toplam nüfus, bu kişilerin aileleri de hesaba katıldığında 50-60 milyona ulaşıyor.