Merkez Bankası’nın adımları piyasaları nasıl etkileyecek?

Piyasalar hareketli bir haftaya daha başlıyor. Hafta sonu Merkez Bankası’ndan gelen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını TL mevduata dönüştürme adımı bugünden itibaren fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

Merkez Bankası döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırırken bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

Bankacıların işi artıyor!

Atılan bu adımlar sonrasında TL mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Bu kararların dövize ek talep yaratıp yaratmayacağı ise bir diğer kritik konu. TL mevduat faizlerinin hangi seviyede denge bulacağı hisse senedi piyasası için önemli.

Çünkü mevduat faizlerinin enflasyon oranlarına yaklaşması, risk almak istemeyen yatırımcıların TL mevduatlara yönelimini artırabilir. Yeni düzenlemeler parasını KKM’de değerlendirenlerin getirileri için bir değişiklik ifade etmiyor. Sadece vade sonunda bankalar KKM müşterilerini TL mevduata geçiş konusunda ikna mücadelesine girişebilir.

PPK kararı yakından izlenecek

Haftanın ilk gününden itibaren Merkez Bankası’nın kararlarının etkisi hissedilecekken perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı da yakından izlenecek. Piyasa oyuncularının tamamı faiz artımı bekliyor.

Beklentiler 100 ila 250 baz puan arasından yoğunlaşıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'dan yüzde 17.50'ye yükseltilmişti. Yurtdışı piyasaların en önemli gündem maddesi Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunum ve vereceği mesajlar.

Dolarda kritik seviyeler

Yoğun bir haftaya başlarken dolar/TL paritesinin teknik görünümüne bakalım… Parite günlük bazdaki grafikte 29 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı agresif yükseliş kanalının alt bandının dışına çıktı.

Bu teknik açıdan olumlu olsa da parite 27 Haziran 2023 tarihinde biraz daha eğimi düşük ikinci bir yükseliş trendi üzerinde hareketini devam ettiriyor. Önümüzdeki birkaç gün bu trendin destek bölgesi 27.00 – 27.15 TL seviyelerine denk geliyor. Bu sebeple şu an için olası geri çekilmelerde bu destek bandı oldukça kritik.

Yukarı hareketlerde 27.36-27.45 TL bandı takip edilmesi gereken bölge. Bu bant şu ana kadar paritedeki yukarı hareketlerde ciddi bir direnç bölgesi görevi gördü. Aşılması durumunda paritede yukarı hareketlerin ivme kazanması riski var. 27.00-27.15 TL bandının altına gelinmesi 25.98 – 26.00 TL bandına kadar bir geri çekilme olasılığını artırabilir.

Borsada ‘temkinli hareket’ haftası

BIST 100 Endeksi cuma günü gelen satışlarla gerilemişti. Endeks haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlattığı agresif yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bunun yanında bu trendin üzerinde daha sert bir yükseliş trendi oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta bu trendin destek noktası olan 7 bin 410 puan seviyesi hemen hemen test edildi. Bu hafta için ise destek seviyesi ise 7 bin 628 puan seviyesine denk geliyor. Geçtiğimiz haftaki kapanış bu noktanın altında gerçekleşti. Bu sebeple önümüzdeki hafta için 7 bin 628 puan seviyesinin altında ya da üzerinde oluşacak değerler teknik bağlamda endeks için yönü belirleyecek önemli bir etken olacak.

Bu noktanın altında oluşacak değerlerde ana trendin destek seviyelerine kadar geri çekilme riski masada olacak. Böyle bir senaryoda hedef kademeli de olsa 6 bin 800 – 6 bin 900 puan bandı olabilir. Yukarı hareketlerde ise 7 bin 930 – 7 bin 950 puan seviyeleri olumlu senaryoda dikkat edilmesi gereken noktalar olacak. Teknik göstergeler bu hafta için temkinli olunmasına işaret ediyor.