  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Erkin IŞIK
  4. Merkez Bankası’nın önceki yıldan sarkan zararı

Merkez Bankası’nın önceki yıldan sarkan zararı

Erkin IŞIK
Erkin IŞIK PARASAL EKONOMİ [email protected]

Türkiye Cumhuri­yet Merkez Ban­kası (TCMB) bugün yıllık olağan genel ku­rul toplantısını ger­çekleştirecek ve 2024 yılına ilişkin yıllık fa­aliyet raporunu açık­layacak. Gündemde en çok yer alacak konu da muhtemelen geçen yıl yapılan zarar olacak. Daha ön­ce Resmî Gazete’de yayımlanan 2024 yılı sonu bilançosunda bu zararın 700.3 milyar TL olduğu görülmüştü ama bunun ayrıntıla­rını faaliyet raporunda göreceğiz.

Aslında TCMB’nin analitik bi­lançosu üzerinden yıl içindeki kâr/zarar gelişimini günlük baz­da yaklaşık olarak takip edebil­mek mümkün. Analitik bilanço­da "diğer kalemler" hesabı, bü­yük ölçüde kar/zarar kaleminden oluşuyor. Ancak bu kalem, önceki yıllardan birikmiş bir zarar varsa, onu da içeriyor. Örneğin 2024 so­nunda bu kalem, geçen yıl için de açıklanan zarar ile geçmiş yıl za­rarının toplamı olan 1,509 milyar TL’ye yakın bir seviyede, 1,510 milyar TL olarak açıklanmıştır.

Ancak ayrıntılı bir bilanço ana­lizi yapıldığında, aslında geçen yıl yazılan zararın, büyük ölçüde 2023 yılındaki işlemlerden kay­naklandığı anlaşılıyor.

Değerleme hesabını da değerlendirmeye almak lazım

Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer değişimi ile uluslararası piyasalarda altın fi­yatlarında meydana gelen deği­şimlerin etkisiyle aktif ve pasifte yer alan döviz, efektif ve yaban­cı para cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ile altınların de­ğerlemesi sonucu oluşan lehte ve aleyhte farkların değerleme hesa­bında izlenmektedir. Yani, TCM­B'nin döviz ve altın pozisyonları kaynaklı değer değişimleri, henüz realize edilmediği sürece değerle­me hesabında gösterilmektedir.

2021 yılı sonunda 54 milyar TL kâra işaret eden değerleme hesabı, 2022 sonunda 329 milyar TL za­rara, 2023 sonunda ise 816 milyar TL zarara dönüşmüştür. 2024 so­nunda ise değerleme zararının 491 milyar TL’ye gerilediği görülmek­tedir. Bu gerilemenin temel sebe­binin, TCMB’nin swap işlemleri­ni kademeli olarak kapatması ve bu işlemlerden doğan zararların değerleme hesabından çıkarılarak doğrudan kâr/zarar hesabına ak­tarılması olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle TCMB bilançosu­nu daha sağlıklı analiz edebilmek için, kâr/zarar kaleminin (geçmiş yıl ve cari yıl zararlarının topla­mı) değerleme hesabı ile birlik­te değerlendirilmesi gerekmek­tedir. Bu şekilde yapılan hesap­lamaya göre, TCMB’nin birikmiş kar/zarar büyüklüğü 2021 sonun­da 91 milyar TL kardan, 2022 so­nunda 288 milyar TL zarara dön­müş, 2023 sonunda ise 1,711 mil­yar TL zarara ulaşmıştır. 2024 sonunda ise bu iki kalemin top­lamı 2,002 milyar TL’lik birikmiş zarara işaret etmektedir.

Önceki yıla göre bu artıştan, TC­MB’nin sadece 2024 yılı operas­yonları sonucu elde ettiği net zarar büyüklüğünün 290 milyar TL’nin civarında olduğu anlaşılmaktadır.

Zararın miktarı kadar sebebi de önemli

Bu şekilde hesapladığımızda daha düşük miktarda olsa da TC­MB’nin geçtiğimiz yılı da zarar ile kapattığı açıktır. Ancak bura­da sadece zararın miktarı değil, zararın kaynağı da büyük önem taşımaktadır.

2023 yılında oluşan zararın önemli kısmı Kur Korumalı Mev­duat (KKM) uygulamasından kaynaklanmıştır. TCMB yıllık faaliyet raporunda, 2022 yılın­da KKM uygulamasından dolayı 72.8 milyar TL, 2023 yılında ise 833.4 milyar TL zarar kaydedil­diği açıklanmıştı. Başlangıçta bu zararların bir bölümü bütçe üze­rinde karşılanırken, daha son­ra tüm zarar TCMB bilançosuna yansıtılmıştır.

Bütçeye yüklen­mesi gereken bu maliyetin TCMB tarafından üstlenilmesi, kamu mali operasyonlarının parasal ge­nişleme yoluyla finanse edilme­si anlamına gelmektedir. Bu du­rum finansal koşullarda gevşe­meye, ekonomik büyümede artışa ve enflasyon üzerinde talep yönlü baskılara neden olmuştur.

2024 yılında ise zararların kay­nağı değişmiştir. Bu yıl oluşan za­rar büyük ölçüde ekonomik poli­tikası hedeflerine ulaşmak ama­cıyla yapılan işlemler sonucu meydana gelmiştir. TCMB, dö­viz alımları ile piyasaya sağladığı TL likidite fazlasını sterilize et­mek amacıyla açık piyasa işlem­leri yapmış, burada da bankalara faiz ödemiştir. Eğer sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmeseydi, bankalararası piyasada faiz oran­ları politika faizinin belirgin şe­kilde altına inebilir, böylece pa­ra politikasının etkinliği zayıfla­yabilirdi.

Bunun yanı sıra, TCMB tarafından bankaların zorunlu karşılıklarına faiz ödenmesi de faiz giderlerini artırmıştır. Ancak bu sayede bankacılık sektöründe uzun süre yüksek tutulan faizle­rin yaratabileceği finansal riskle­rin büyümesi engellenmiştir. Ak­si takdirde, ekonomide hedefle­nen "yumuşak iniş" süreci yerine sert bir daralma yaşanabilirdi.

2025 yılına ilişkin ilk gözlemler

2025 yılına ilişkin analitik bi­lanço verileri incelendiğinde, 24 Nisan 2025 itibarıyla "diğer ka­lemler" hesabındaki toplam za­rar büyüklüğünün 1.7 trilyon TL olduğu, bunun 1.5 trilyon TL’si­nin geçmiş yıl zararlarından kay­naklandığı görülmektedir. De­ğerleme hesabı ise aynı tarihte 59 milyar TL tutarında bir fazla ver­mektedir.

Bu iki hesap birlikte değerlendirildiğinde, TCMB’nin 2025 yılı operasyonları sonucun­da yaklaşık 325 milyar TL net kâr elde ettiği anlaşılmaktadır. An­cak TCMB’nin geçmiş yıllardan devreden zararları tamamen ka­patılmadıkça, kâr oluşsa dahi önümüzdeki yıllarda bütçeye kâr transferi yapılamayacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Merkez Bankası neden sürpriz yaptı? 24 Nisan 2025
Merkez Bankası’ndan sürpriz gelir mi? 16 Nisan 2025
Faiz görünümü, enflasyonun netleşmesini bekliyor 02 Nisan 2025
Yabancı yatırımcıların TL macerası: Girişler, çıkışlar ve swap kısıtlamaları 26 Mart 2025
Güçlü talep görünümü, yavaşlama söylemini zorluyor 19 Mart 2025
Trump senaryoları 12 Mart 2025
Faiz indirimleri hızlanır mı? 05 Mart 2025
İndirime devam edersek, kredilere acil fren lazım… 26 Şubat 2025
Dış ticarette bir iyi bir de kötü haber… 19 Şubat 2025
Faiz indirimlerinde vites küçültmek gerekebilir 12 Şubat 2025