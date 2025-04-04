'Mesa' markasını sanayi ve hizmete taşıyacak
Bugüne kadar 14 milyon metrekare alanda 135 binden fazla konut üreten Mesa, konuttaki markalaşmayı yeni faaliyet alanlarında da yapacak. Portföyünü sanayi ve hizmet alanında genişleten şirket, 2025 yılında cirosunu 21 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Markalı konut sektörünün önde gelen gruplarından Mesa, holding bünyesine eklediği yeni sektörlerle büyümesini sürdürecek. 56 yıldır faaliyet gösterdiği inşaat ve gayrimenkulün yanı sıra sanayi-hizmet, tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanlarında olmak üzere 7 farklı sektörde toplamda 10 şirket ile faaliyetlerini sürdüren Mesa Holding, 2024 yılını 15 milyar TL ciro ile kapattı.
“2025’te faaliyetlerine hız kazandıracağımız Mesalas ve Mesa Farmtech gibi yatırımlarımızla 21 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyen Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, bu yıla ilişkin hedeflerini anlatırken, inşaatın ana iş kolu olmaya devam edeceğini fakat son dönemde girdikleri iki farklı sektördeki yatırımların da ön planda olacağını ifade ediyor ve ekliyor; “MESA markasını inşaat ve gayrimenkulün yanı sıra sanayi-hizmet alanında oldukça sık görmeye başlayacağız. Burada özellikle tarım alanında faaliyet gösteren Mesa Farmtech ve lastik fabrikamız Mesalas öne çıkaracağımız yatırımlar olacak.”
MESA bugüne kadar 14 milyon metrekare alanda 135 binden fazla konut üretti. 5’i Türkiye’de; Irak’ta 1, Özbekistan’da 2, Rusya’da 5 olmak üzere 8’i yurt dışında toplam 13 aktif şantiyesi bulunuyor.
Boysanoğlu, “Holdingin amiral gemisi inşaatın payı yüzde 60, diğer sektörlerin payı yüzde 40 civarında. Yüzde 60’ın içerisinde yurtdışı işlerimizin payı ise yüzde 40. Yurtdışında toplam 1,2 milyar dolarlık iş hacmimiz var” diyor. Boysanoğlu, konut yatırımlarını ve sektörü, sanayideki yatırım planlarını ve holdingdeki büyük dönüşümü DÜNYA’ya anlattı.
800 milyon dolarlık yurtiçi projeler
Yurt içi inşaat tarafında MESA Mesken ile yeni projelerimizi ana hedeflerimiz doğrultusunda zamanında tamamlamaya odaklanıyoruz. Tema World ve Otel, Çınarköy, Bodrum Otel, Kent Etiler ve Yeşilyaka Bahçe projeleri olmak üzere, yurt içinde 5 aktif şantiyemiz bulunuyor.
MESA tarafında, devam eden 800 milyon dolar yatırım değerine sahip yurt içi projelerimiz özelinde 2024’te 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiş olup 2025 yılında ise 140 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Buna ilave olarak, Ömerli, Göktürk ve Resneli olmak üzere toplam 350 milyon dolar yatırım değerine sahip yeni projelerimize başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Kemerburgaz’da da çalışmalarımız planlanıyor.
Rusya ve Irak’ta 1 milyar dolarlık proje yürütüyoruz
Yurt dışı inşaatta da Mesa Uluslararası bünyesindeki projelerimizle etkin rol alıyoruz. Şu an için ağırlıklı olarak Rusya ve Irak pazarında aktif durumdayız. Bu bölgelerde toplamda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde proje yürütüyoruz. Libya’da savaş dolayısıyla durdurduğumuz bazı projelere yeniden başladık. Irak’ta parlemonta binası yapıyoruz.
2025’te yeni pazar arayışlarımız sürecek
Mevcut faaliyet gösterdiğimiz ülkeler dışında, 2025 yılı itibarıyla uluslararası yeni pazar araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle UAE, Özbekistan, Balkanlar ve Avrupa’daki güçlü varlığımızı pekiştirerek, sektördeki liderliğimizi daha da ileriye taşımayı ve yurt dışı ciromuzu daha da arttırmayı hedefliyoruz. MESA markasını yeni pazarlarda da en iyi şekilde temsil etmek ve global ölçekte daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Gelecek yıllarda, daha fazla bölgesel ve uluslararası projede yer alarak, global pazarda daha geniş bir etki alanı oluşturmayı planlıyoruz.
Suriye için devletin öncülük yapmasını bekliyoruz
Suriye’yi çok önemsiyoruz. Suriye’nin en temel ihtiyacı olarak, bölgede altyapının yeniden inşasının gerektiğini ve bu noktada Suriye’de sadece MESA olarak değil, devletimiz önderliğinde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Tahminim 500-600 milyar dolarlık alt yapı işi var. Bölgedeki altyapı ve inşaat anlamındaki ihtiyacı ancak ülkemizin çözebileceğini, özellikle tünel kalıp teknolojisi sayesinde çok hızlı sonuçlar alınabileceğini, bu alanda yetkinliğimizi ve liderliğimizi ortaya koymuş olmanın verdiği deneyimle söyleyebiliriz.
Bölgede bu çalışmaların hayata geçirilebilmesi için projelerin nasıl finanse edileceği, bu konuda geliştirilecek strateji, program, bölgede her anlamda güvenliğin sağlanması gibi konuların önem taşıdığını ve belirleyici olduğunu düşünüyoruz.
Günah keçisi biz olduk ama arsa fiyatları yüksek
Türkiye’de, arz-talep dengesi çok güzel. Çünkü hep talep var ve olacaktır. Son dönemde finansmana ulaşımın zorlaşması nedeniyle talep biraz ötelenmiş görünüyor. Ama talep orada ve duruyor.
Makro ölçekte baktığımızda Türkiye’de çok ciddi bir konut açığı var. İnşaat firmaları ağırlıklı olarak aynı segmentte üretim yapıyor. Esas konut açığı olan C segmentine üretim yapamıyoruz. Bunun en büyük sebebi, arsanın maliyetidir.
Fiyatlar konusunda inşaat firmalarına yükleniliyor, biz güneş keçisi ilan edildik. Ancak esas sorun olan, konut maliyetinden daha yüksek bedeli olan arsa maliyeti, en çok sorgulanması gereken, sektörümüzün en önemli konusudur. Fırsatçılık yapıp fiyatları artırdığımızı söylüyorlar. Ayrıca, çimentoya, demire fiyat farkı geldiğinde biz ancak bunu 4-5 ay sonra yansıtabiliyoruz. Sattığımız fiyata üretemiyoruz ve bu nedenle zam yapmak zorunda kalıyoruz. Kamu-özel sektör ortaklığı olmadan Biz C segmentine yani dar gelirliye konut üretemeyiz.
Arsanın konuttaki payının azaltılması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi yani devletin arsa üretimini arttırması sektöre olumlu yönde etki edecektir. Devletin arsa üretmesi ve bu kat karşılığı oranların bambaşka bir noktaya gelmesi lazım. Ayrıca yılık 4-5 konut faizlerinin sunulması gerekiyor. Aylık 200-300 bin kredi ödemeleri çok yüksek.
Yangınlar sonrasında Los Angeles’tan ciddi siparişler aldık
Türkiye’ye ‘tünel kalıp’ sistemini ilk biz getirdik. MESA İmalat şirketimiz, bugün Avrupa’nın en büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri olarak biliniyor. Kalıp ve iskele sistemlerimiz bugüne kadar 6 kıtada, 77 ülkede pek çok önemli inşaat projesinde tercih edildi. 6 Şubat sonrasında deprem bölgesi için 120 bin konutluk tünel kalıp ürettik.
Hatta ABD’deki Los Angeles yangınları sonrasında da bölgedeki yeniden inşa sürecinde yine ciddi siparişler almaya başladık. Bu bizim için yeni bir pazarın da kapılarını açmış oldu. 2025 yılı faaliyetlerimiz kapsamında Özbekistan’da yeni başlayan “Yeni Taşkent” projesinde yer almak adına görüşmeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Hareketlenen diğer bir pazar da Cezayir olacak. Oradan 5 yılın ardından ilk siparişimizi aldık ve 300 bin konutun ihale edilmesiyle müşterilerle görüşmelerimize başladık.
Faaliyetlerimizin bulunduğu ülkelere ve pazarlara yenilerini ekliyoruz. Tünel kalıp sistemi; sağlam, maliyeti düşük ve zamandan çok tasarruf ettiriyor. Normalde inşaatta bir katı 7-8 günde çıkarken bu kalıpla 3 günde bir kat çıkabiliyorsunuz. Mesa İmalat şirketimiz 2024 yılını 813,2 milyon TL ciro ile kapattı. Toplam ihracat rakamımız ise 376,4 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı için ciro hedefimiz 930 milyon TL, ihracat hedefimiz 470 milyon TL olacak.
1.5 yılda Türk tohumunu piyasaya süreceğiz
Mesa Farmtech bünyesinde, tarım alanında üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri meyvelerini vermeye başlayacak. 1.5 yılda Türk Tohumunu piyasaya süreceğiz. Ayrıca termal enerjiye sahip iki bölgede sera yatırımı için fiziki yapıların çalışmalarını gerçekleştirdik.
Afyonkarahisar, Sandıklı’da topraksız bitkisel üretim yapmak amacıyla sera yatırımımız mevcut. Ağırlıkla yurt dışı pazarları hedefleyen Mesa Farmtech ile yılda 2.200 ton Siranzo cinsi domates üretimi ile 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyoruz.
Mesa Ahşap tarafında, son dönemde ürün gamının da genişlemesinin ardından 2024 yılında başta Mesa Panorama ve Tema World projeleri olmak üzere faaliyetlerimize hız kazandırdık.Otel projelerindeki imalatlara başladık. Geniş ürün kapasitemizle MESA projeleri ve ortaklı projelerimizde imalatlarımızı bu yıl da sürdürüyor olacağız. Mesa Ahşap özelinde de 2024 yılında gerçekleşen ciro 204 milyon TL olurken, 2025 yılında 660 milyon TL ciro hedefimiz mevcut.
300 milyon $'lık lastik fabrikası yatırımı
Mesalas bünyesinde, Afyonkarahisar, Emirdağ’da, 90 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu 60 bin metrekare kapalı alanda lastik üretim fabrikası yatırımımız devam ediyor. Forklift, iş makineleri, tarım araçları lastiklerinin üretimi yapılacak.
Zamanla radyal binek, SUV, hafif ticari ve kamyon/otobüs araç lastiklerinin de katılımıyla zenginleştireceğimiz ürün profilimizle, yüzde 70 gibi ağırlıklı olarak ihracat hedefi ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış yapacağız. Temel amaç gelişmiş ve güncel know-how ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda saygın bir üretici olabilmek, markamızı bir dünya markası haline getirebilmek, bu sayede yeni istihdam ve ihracat girdisi sağlamak. İlk faz için 60 milyon dolarlık yatırım yaptık, ikinci faz 180 milyon dolarlık, üçüncü fazda da 300 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiş olacağız.
Mesalas tarafında başlangıçta 30 ton/gün üretim yapılması planlanıyor. Üretim kapasitesinin de günlük 100 ton, yıllık ise 31.200 tona çıkması hedefleniyor. İlk etapta 500, ilerleyen süreçte ise 4.500 kişiye istihdam sağlayacak olan Mesalas, ihracat ağırlıklı olarak yıllık 3 milyar TL ciro hedefi ile de önümüzdeki yıllarda holding ciromuza önemli katkı sağlayacak.