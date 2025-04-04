'Mesa' markasını sanayi ve hizmete taşıyacak

Bugüne kadar 14 milyon metrekare alanda 135 binden fazla konut üreten Mesa, konuttaki markalaşmayı yeni faaliyet alanlarında da yapacak. Portföyünü sanayi ve hizmet alanında genişleten şirket, 2025 yılında cirosunu 21 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Markalı konut sektörü­nün önde gelen grup­larından Mesa, hol­ding bünyesine eklediği yeni sektörlerle büyümesini sürdü­recek. 56 yıldır faaliyet göster­diği inşaat ve gayrimenkulün yanı sıra sanayi-hizmet, tarım, turizm, enerji ve teknoloji alan­larında olmak üzere 7 farklı sektörde toplamda 10 şirket ile faaliyetlerini sürdüren Mesa Holding, 2024 yılını 15 milyar TL ciro ile kapattı.

“2025’te faaliyetlerine hız kazandıracağımız Mesalas ve Mesa Farmtech gibi yatırımla­rımızla 21 milyar TL ciro hedef­liyoruz” diyen Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boy­sanoğlu, bu yıla ilişkin hedef­lerini anlatırken, inşaatın ana iş kolu olmaya devam edeceği­ni fakat son dönemde girdikleri iki farklı sektördeki yatırımla­rın da ön planda olacağını ifade ediyor ve ekliyor; “MESA mar­kasını inşaat ve gayrimenkulün yanı sıra sanayi-hizmet alanın­da oldukça sık görmeye başla­yacağız. Burada özellikle tarım alanında faaliyet gösteren Me­sa Farmtech ve lastik fabrika­mız Mesalas öne çıkaracağımız yatırımlar olacak.”

MESA bugüne kadar 14 mil­yon metrekare alanda 135 bin­den fazla konut üretti. 5’i Türki­ye’de; Irak’ta 1, Özbekistan’da 2, Rusya’da 5 olmak üzere 8’i yurt dışında toplam 13 aktif şantiye­si bulunuyor.

Boysanoğlu, “Hol­dingin amiral gemisi inşaatın payı yüzde 60, diğer sektörlerin payı yüzde 40 civarında. Yüzde 60’ın içerisinde yurtdışı işleri­mizin payı ise yüzde 40. Yurt­dışında toplam 1,2 milyar do­larlık iş hacmimiz var” diyor. Boysanoğlu, konut yatırımla­rını ve sektörü, sanayideki ya­tırım planlarını ve holdingde­ki büyük dönüşümü DÜNYA’ya anlattı.

800 milyon dolarlık yurtiçi projeler

Yurt içi inşaat tarafında ME­SA Mesken ile yeni projelerimi­zi ana hedeflerimiz doğrultu­sunda zamanında tamamlama­ya odaklanıyoruz. Tema World ve Otel, Çınarköy, Bodrum Otel, Kent Etiler ve Yeşilyaka Bah­çe projeleri olmak üzere, yurt içinde 5 aktif şantiyemiz bu­lunuyor.

MESA tarafında, devam eden 800 milyon dolar yatı­rım değerine sahip yurt içi projelerimiz özelinde 2024’te 170 milyon dolarlık yatı­rım gerçekleştirmiş olup 2025 yılında ise 140 milyon dolar ya­tırım planlıyoruz. Bu­na ilave olarak, Ömerli, Göktürk ve Resneli olmak üze­re toplam 350 milyon dolar ya­tırım değerine sahip yeni proje­lerimize başlamayı hedefliyo­ruz. Ayrıca Kemerburgaz’da da çalışmalarımız planlanıyor.

Rusya ve Irak’ta 1 milyar dolarlık proje yürütüyoruz

Yurt dışı inşaatta da Mesa Uluslararası bünyesindeki pro­jelerimizle etkin rol alıyoruz. Şu an için ağırlıklı olarak Rusya ve Irak pazarında aktif durum­dayız. Bu bölgelerde toplamda yaklaşık 1 milyar dolar değerin­de proje yürütüyoruz. Libya’da savaş dolayısıyla durdurduğu­muz bazı projelere yeniden baş­ladık. Irak’ta parlemonta binası yapıyoruz.

2025’te yeni pazar arayışlarımız sürecek

Mevcut faaliyet gösterdiği­miz ülkeler dışında, 2025 yılı itibarıyla uluslararası yeni pa­zar araştırmalarımızı sürdürü­yoruz. Özellikle UAE, Özbekis­tan, Balkanlar ve Avrupa’daki güçlü varlığımızı pekiştirerek, sektördeki liderliğimizi daha da ileriye taşımayı ve yurt dışı ci­romuzu daha da arttırmayı he­defliyoruz. MESA markasını yeni pazarlarda da en iyi şekilde temsil etmek ve global ölçekte daha büyük başarılara imza at­mak istiyoruz. Gelecek yıllar­da, daha fazla bölgesel ve ulus­lararası projede yer alarak, glo­bal pazarda daha geniş bir etki alanı oluşturmayı planlıyoruz.

Suriye için devletin öncülük yapmasını bekliyoruz

Suriye’yi çok önemsiyoruz. Suriye’nin en temel ihtiyacı ola­rak, bölgede altyapının yeniden inşasının gerektiğini ve bu nok­tada Suriye’de sadece MESA olarak değil, devletimiz önder­liğinde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tah­minim 500-600 milyar dolarlık alt yapı işi var. Bölgedeki altyapı ve inşaat anlamındaki ihtiyacı ancak ülkemizin çözebileceği­ni, özellikle tünel kalıp teknolo­jisi sayesinde çok hızlı sonuçlar alınabileceğini, bu alanda yet­kinliğimizi ve liderliğimizi or­taya koymuş olmanın verdiği deneyimle söyleyebiliriz.

Böl­gede bu çalışmaların hayata ge­çirilebilmesi için projelerin na­sıl finanse edileceği, bu konuda geliştirilecek strateji, program, bölgede her anlamda güvenli­ğin sağlanması gibi konuların önem taşıdığını ve belirleyici olduğunu düşünüyoruz.

Günah keçisi biz olduk ama arsa fiyatları yüksek

Türkiye’de, arz-talep den­gesi çok güzel. Çünkü hep talep var ve olacaktır. Son dö­nemde finansmana ulaşımın zorlaşması nedeniyle talep biraz ötelenmiş görünüyor. Ama talep orada ve duruyor.

Makro ölçekte baktığımızda Türkiye’de çok ciddi bir ko­nut açığı var. İnşaat firmaları ağırlıklı olarak aynı segment­te üretim yapıyor. Esas ko­nut açığı olan C segmentine üretim yapamıyoruz. Bunun en büyük sebebi, arsanın ma­liyetidir.

Fiyatlar konusunda inşaat firmalarına yüklenili­yor, biz güneş keçisi ilan edil­dik. Ancak esas sorun olan, konut maliyetinden daha yüksek bedeli olan arsa ma­liyeti, en çok sorgulanması gereken, sektörümüzün en önemli konusudur. Fırsatçılık yapıp fiyatları artırdığımızı söylüyorlar. Ayrıca, çimento­ya, demire fiyat farkı geldi­ğinde biz ancak bunu 4-5 ay sonra yansıtabiliyoruz. Sat­tığımız fiyata üretemiyoruz ve bu nedenle zam yapmak zorunda kalıyoruz. Kamu-ö­zel sektör ortaklığı olmadan Biz C segmentine yani dar gelirliye konut üretemeyiz.

Arsanın konuttaki payının azaltılması yönünde çalış­malara ağırlık verilmesi yani devletin arsa üretimini arttır­ması sektöre olumlu yönde etki edecektir. Devletin arsa üretmesi ve bu kat karşılı­ğı oranların bambaşka bir noktaya gelmesi lazım. Ayrı­ca yılık 4-5 konut faizlerinin sunulması gerekiyor. Aylık 200-300 bin kredi ödemele­ri çok yüksek.

Yangınlar sonrasında Los Angeles’tan ciddi siparişler aldık

Türkiye’ye ‘tünel kalıp’ sistemini ilk biz getirdik. MESA İmalat şirketimiz, bugün Avrupa’nın en büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri olarak biliniyor. Kalıp ve iskele sistemlerimiz bugüne kadar 6 kıtada, 77 ülkede pek çok önemli inşaat projesinde tercih edildi. 6 Şubat sonrasında deprem bölgesi için 120 bin konutluk tünel kalıp ürettik.

Hatta ABD’deki Los Angeles yangınları sonrasında da bölgedeki yeniden inşa sürecinde yine ciddi siparişler almaya başladık. Bu bizim için yeni bir pazarın da kapılarını açmış oldu. 2025 yılı faaliyetlerimiz kapsamında Özbekistan’da yeni başlayan “Yeni Taşkent” projesinde yer almak adına görüşmeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Hareketlenen diğer bir pazar da Cezayir olacak. Oradan 5 yılın ardından ilk siparişimizi aldık ve 300 bin konutun ihale edilmesiyle müşterilerle görüşmelerimize başladık.

Faaliyetlerimizin bulunduğu ülkelere ve pazarlara yenilerini ekliyoruz. Tünel kalıp sistemi; sağlam, maliyeti düşük ve zamandan çok tasarruf ettiriyor. Normalde inşaatta bir katı 7-8 günde çıkarken bu kalıpla 3 günde bir kat çıkabiliyorsunuz. Mesa İmalat şirketimiz 2024 yılını 813,2 milyon TL ciro ile kapattı. Toplam ihracat rakamımız ise 376,4 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı için ciro hedefimiz 930 milyon TL, ihracat hedefimiz 470 milyon TL olacak.

1.5 yılda Türk tohumunu piyasaya süreceğiz

Mesa Farmtech bünyesin­de, tarım alanında üniversi­telerle yaptığımız iş birlikleri meyvelerini vermeye başlaya­cak. 1.5 yılda Türk Tohumu­nu piyasaya süreceğiz. Ayrıca termal enerjiye sahip iki böl­gede sera yatırımı için fiziki yapıların çalışmalarını ger­çekleştirdik.

Afyonkarahisar, Sandıklı’da topraksız bitkisel üretim yapmak amacıyla sera yatırımımız mevcut. Ağırlık­la yurt dışı pazarları hedefle­yen Mesa Farmtech ile yılda 2.200 ton Siranzo cinsi doma­tes üretimi ile 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyoruz.

Mesa Ahşap tarafında, son dö­nemde ürün gamının da ge­nişlemesinin ardından 2024 yılında başta Mesa Panora­ma ve Tema World projeleri olmak üzere faaliyetlerimi­ze hız kazandırdık.Otel pro­jelerindeki imalatlara başla­dık. Geniş ürün kapasitemiz­le MESA projeleri ve ortaklı projelerimizde imalatlarımı­zı bu yıl da sürdürüyor olaca­ğız. Mesa Ahşap özelinde de 2024 yılında gerçekleşen ciro 204 milyon TL olurken, 2025 yılında 660 milyon TL ciro he­defimiz mevcut.

300 milyon $'lık lastik fabrikası yatırımı

Mesalas bünyesinde, Afyonkarahisar, Emir­dağ’da, 90 bin metre­karelik arazi üzerine kurulu 60 bin metre­kare kapalı alanda lastik üretim fabri­kası yatırımımız de­vam ediyor. Forklift, iş makineleri, tarım araçları lastikle­rinin üretimi ya­pılacak.

Zaman­la radyal binek, SUV, hafif ticari ve kamyon/otobüs araç lastikle­rinin de katılımıyla zenginleş­tireceğimiz ürün profilimizle, yüzde 70 gibi ağırlıklı olarak ihracat hedefi ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış yapacağız. Temel amaç gelişmiş ve güncel know-how ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda saygın bir üre­tici olabilmek, markamızı bir dünya markası haline getirebil­mek, bu sayede yeni istihdam ve ihracat girdisi sağlamak. İlk faz için 60 milyon dolarlık yatı­rım yaptık, ikinci faz 180 milyon dolarlık, üçüncü fazda da 300 milyon dolarlık yatırım gerçek­leştirmiş olacağız.

Mesalas ta­rafında başlangıçta 30 ton/gün üretim yapılması planlanıyor. Üretim kapasitesinin de günlük 100 ton, yıllık ise 31.200 tona çıkması hedefleniyor. İlk etapta 500, ilerleyen süreçte ise 4.500 kişiye istihdam sağlayacak olan Mesalas, ihracat ağırlıklı olarak yıllık 3 milyar TL ciro he­defi ile de önümüzdeki yıllarda holding ciromuza önemli katkı sağlayacak.