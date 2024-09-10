Mevduat hacminde reel daralma
Ekonomide geçen yılki radikal politika değişikliği ile faizde yaşanan rekor artış sürecinde oluşan “mevduata hücum” algısına karşılık, vadeli mevduatın hacminde reel bazda büyüme olmadığı belirlendi.
Son üç ayda enflasyondaki düşüş sayesinde aylık getirisi aylık TÜFE artışlarının üzerinde seyrettiği için reel olarak da kazandırmaya başlayan vadeli mevduatın hacmi, özellikle haziran-temmuzdaki reel büyümenin ardından ağustosta yeniden daraldı. Vadeli mevduatın hacmi reel olarak bir yıl önceki düzeyinin hala yüzde 9,2 altında.
Aylık reel getiri
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre başlıca finansal yatırım araçları içinde mevduat, ağustos ayında yüzde 3,35 olan aylık nominal faizi yüzde 2,47’lik tüketici fiyatları (TÜFE) bazında aylık enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 0,86 reel getiri sağladı. Son bir yıllık dönemde vadeli mevduatın aylık getirisi bu yıl hazirana kadar negatif seyretmişti. Buna göre son üç aydır mevduatta reel getiri elde ediliyor.
Geçen yıl ağustosta aylık yüzde 9,09 olan enflasyona karşılık mevduat, aylık nominal getirisi yüzde 1,69 olduğu için reel olarak yüzde 6,78 zarara uğratmıştı. Aylar itibarıyla enflasyonla faiz arasındaki makasın giderek daralması ile aylık reel zarar bu yıl mayısta yüzde 0,19’a düşmüş, haziranda ise aylık nominal faiz yüzde 3,29 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,64’te kaldığı için mevduat yüzde 1,62 ile reel getiri bandına geçmişti. Vadeli mevduatın aylık nominal getirisi temmuzda da yüzde 3,34’le aylık yüzde 3,23’lük enflasyonun üzerinde kalmış ve yatırımcısı yüzde 0,11’le reel getiri elde etmişti.
Enflasyon kadar büyümedi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, vadeli mevduatın temmuz sonunda 11 trilyon 222,7 milyar lira olan hacmi ağustos ayında cari olarak yüzde 1,74 büyüyerek 11 trilyon 418,3 milyar liraya yükseldi. Ancak mevduat hacmindeki cari büyüme, enflasyonun altında kaldı. Aylık yüzde 2,47’lik enflasyondan arındırıldığında vadeli mevduatın hacminde yüzde 0,71 reel daralma olduğu belirlendi.
Son bir yılda aşırı yükselen faizlerin yarattığı koşullarda ekonominin üretim, tüketim ve yatırım ayaklarında sert fren eğilimi ortaya çıkmıştı. Bu gelişme, geniş halk kitlelerinin birikimleri ve sanayi sermayesi de dahil eldeki kaynakların mevduata yöneldiği algısına yol açmıştı. Ancak aylar itibarıyla vadeli mevduat hacmindeki büyüme bu yıl mart sonuna kadar enflasyonun altında seyretmiş, başka deyişle mevduat hacmi reel bazda daralma süreci yaşamıştı. Vadeli mevduatın hacmi ilk kez nisanda yüzde 0,34’le reel büyümeye geçmiş, mayısta enflasyonla aynı oranda büyümüş, haziranda reel olarak yüzde 1,55, temmuz ayında da yüzde 0,67 oranında büyüme kaydetmişti.
BDDK verilerine göre son bir yılda toplam mevduat hacmi cari olarak yüzde 35,3 büyüyerek 17 trilyon 441,4 milyar liraya yükseldi. Toplam mevduatın ağustos sonu itibarıyla 11 trilyon 418,3 milyar liralık bölümünü vadeli, 6 trilyon 23,1 milyarını vadesiz mevduat oluşturdu. Vadesiz mevduatın hacmi son bir yılda cari olarak yüzde 30,5 büyürken, faiz hareketlerine tepkinin ölçülmesinde asıl baz alınması gereken vadeli mevduat yüzde 38’le daha hızlı büyüdü. Ancak enflasyonla indirgendiğinde vadeli mevduatın hacminin reel olarak bir yıl önceki düzeyinin yüzde 9,2 altında olduğu görüldü.
Ağustos sonu itibarıyla toplam vadeli mevduatın 6 trilyon 952,7 milyarla en büyük bölümünü, gerçek kişilere ait hesaplar oluşturdu. Son bir yıldaki cari büyümesi yüzde 42,4’le enflasyonun altında kalan söz konusu mevduat son bir yılda hacmi reel olarak yüzde 6,3 daraldı. Şirketlere ait vadeli mevduatın hacmi son bir yılda yüzde 30,4 cari artışla 3 trilyon 708,6 milyar lira olurken; reel olarak yüzde 14,2 daralma kaydetti. Resmi kuruluşlara ait vadeli mevduat da son bir yılda yüzde 37,8 cari büyüme ile 757 milyar lira olurken, reel bazda yüzde 9,3 daraldı.
Ağustosta da en yüksek getiri altından
TÜİK verilerine göre ağustos ayında başlıca finansal yatırım araçları içinde en yüksek reel getiri külçe altından elde edildi. Aylık TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının aylık reel getirisi yüzde 4,01 oldu. TÜFE ile indirgenmiş aylık reel getiri oranında bu enstrümanı yüzde 1,4’le euro ve yüzde 0,86 ile mevduat faizi izledi. Ağustosta reel olarak dolarda yüzde 0,18, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yüzde 1,44 ve Borsa’da ise yüzde 10,76 zarar yaşandı.
Son bir yılda ise külçe altın yüzde 5,54 oranı ile reel bazda kazandıran tek finansal yatırım aracı oldu. Bu dönemde reel olarak en büyük zarar ise yüzde 32,66 ile DİBS’te yaşandı. Son aylarda reel getiri bandına geçmesine rağmen mevduat yatırımcısı da yıllık bazda zararda. Geçen yılki düşük faizlere ve yıllık enflasyona göre mevduat son bir yılda reel olarak yüzde 20,68 zarara uğrattı. Yıllık bazda dolarda yüzde 17,92, euroda yüzde 17,19, Borsa’da yüzde 13,87 oranında reel zarar yaşandığı açıklandı.
1 milyon TL mevduatın aylık getirisi
TÜİK’in, ortalama yüzde 3,35 açıkladığı mevduatın ağustos ayı brüt nominal faizinden yüzde 7,5 stopaj düşülünce aylık net getiri yüzde 3,10 oluyor. Buna göre 1 milyon liralık mevduat hesabının aylık net getirisi 31 bin TL ve vade sonu bakiyesi 1 milyon 31 bin TL.
Merkez Bankası’na göre ise ağustos ayında sektör ortalamasında bir aya kadar vadeli mevduatın yıllık basit faiz oranı yüzde 53,99. Bu faiz oranı üzerinden açılmış örneğin 29 gün vadeli bir hesabın yıllık faizi 365’e bölünüp 29 ile çarpıldığında aylık brüt nominal faiz getirisi yüzde 4,29 ve yüzde 7,5’lik stopaj sonrası net getirisi yüzde 3,97. Bu oranla 1 milyon liralık birikimin vade sonu getirisi 39 bin 700 TL ve dönem sonu bakiyesi 1 milyon 39 bin 700 TL. Ancak “reel” getiri hesabı için aylık nominal oranın enflasyondan arındırılması gerekiyor.
Merkez Bankası veri setine göre bir aya kadar vadeli mevduatın geçen yıl ağustosta yüzde 23,49 olan sektör ortalaması yıllık basit faiz oranı izleyen dönemde yükselerek bu yıl mayısta yüzde 56,18’e kadar çıktı ve 1 milyon TL’lik hesabın aylık getirisi mayısta 41 bin 288 TL oldu. İzleyen üç ayda ise faiz kademeli düşüşle yüzde 54’ün altına indi. Bu dönemde diğer vadelerde de faizler geriledi. Tüm vadeler ortalamasında toplam TL mevduat yıllık basit faizi son üç ayda düşerek ağustosta yüzde 55,41’e indi.
KKM’de rekor azalış
Dövizdeki yükselişi baskılamak için ekonomi yönetimi tarafından 2022 başında “liralaşma” hedefiyle ihdas edilen, ancak kamuya yüklediği aşırı yük nedeniyle geçen yıl göreve gelen yeni ekonomi yönetimince tasfiye süreci başlatılan Kur Korumalı Mevduatın (KKM) hacmi hızla küçüldü. Vadeli TL mevduat hacminin içinde yer alan KKM hesaplarının geçen yıl ağustos sonunda 3 trilyon 368,7 milyar lira olan, yılın sonunda 2 trilyon 626,4 milyara gerileyen hacmi, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 594,4 milyara kadar indi. Son bir yılda hacmi 1 trilyon 774,3 milyar lira küçülen KKM’de cari olarak yüzde 52,7, reel olarak yüzde 68,9 küçülme yaşandı