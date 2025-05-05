Mevduatta dövize yöneliş arttı
İç ve dış gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve güven kaybı nedeniyle ekonomide kırılganlığın arttığı yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde mevduatta dövizin payı yükseldi. Özellikle toplam yurt içi mevduatın yarıya yakınına sahip olan İstanbul’da döviz mevduatındaki artış bunda etkili oldu. Mevduatta dövizin oranına göre “en dolarize iller” sıralamasında Aksaray 81 il içinde birinciliğini korurken Bingöl, Elâzığ, Bayburt ve Çankırı ilk beşte yer aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) mart sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, ilk çeyrekte yüzde 12,2 oranında 2 trilyon 141,5 milyar lira artarak 19 trilyon 711,6 milyar liraya ulaştı. Bunun 12 trilyon 705,2 milyarını TL cinsi, 7 trilyon 6,4 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. Bu dönemdeki artış esas olarak döviz hesaplarından kaynaklandı.
İlk üç ayda TL mevduat hacmi cari olarak yüzde 7,3 oranında 867,5 milyar lira artarken, bu dönemde TÜFE bazında yüzde 10,06 olan enflasyona göre reel olarak yüzde 2,6 daraldı. Aynı dönemde döviz mevduatının kur farkı da dahil TL cinsi tutarında ise yüzde 22,2 oranında 1 trilyon 274 milyar liralık bir büyüme yaşandı. Aralık 2024 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 32,6’sını oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı ilk çeyrekte 3 puana yakın artışla yüzde 35,5’e çıktı.
Mevduatın yarısı İstanbul’da
Yaklaşık 16 milyonla Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı ancak, yarattığı milli gelir itibarıyla diğer il ve bölgelerle arasında gelişmişlik uçurumu bulunan İstanbul, toplam mevduatın da yaklaşık yarısına sahip bulunuyor.
Mart sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 45,6 oranındaki 8 trilyon 993,8 milyar lirası, büyük hacimde şirket hesaplarının da bulunduğu bu ildeki mudilere ait. İstanbul, 5 trilyon 745,6 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 45,2’sine ve 3 trilyon 248,3 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 46,4’üne sahip durumda. İlk çeyrekte İstanbul’un TL mevduatı yüzde 6 artarken, döviz mevduatındaki artış yüzde 26,1’e ulaştı, böylece toplam mevduatı yüzde 12,5 arttı. Mart sonu itibarıyla ilin toplam mevduat hacminin yüzde 36,1’ini döviz mevduatı oluşturuyor.
Mevduat hacminde ilk on il
Toplam mevduat hacminde İstanbul’u 2 trilyon 593,3 milyar lira ve yüzde 13,2 payla Ankara izliyor. İstanbul’un mevduat hacminde önemli oranda ticari mevduat yer alırken, Ankara’da ise kamu mevduatı hacmi büyütüyor. Ankara’nın mevduat hacminde dövizin payı yüzde 34,7 düzeyinde. Yüzde 32,2’si döviz olmak üzere 1 trilyon 93,3 milyar liralık mevduatla üçünü sıradaki İzmir’in toplam yurt içi mevduattaki payı yüzde 5,5. Üç büyük ili 634,5 milyar liralık mevduatı ile Antalya, 513,4 milyarla Bursa, 381,9 milyarla Kocaeli izliyor. Adana 308,5 milyar, Mersin 277,1 milyar, Muğla 272,2 milyar ve Konya 271,1 milyar lira ile en fazla mevduata sahip ilk on il arasında yer alıyor. Yurt içi mevduatın yüzde 77,8 oranındaki yaklaşık 13 trilyon liralık bölümü bu on ilde bulunuyor.
En az mevduata sahip ile ise Bayburt. Nüfusu 84 bine yaklaşan ilin bankalardaki toplam mevduatı mart sonu itibarıyla sadece 4,8 milyar lira. Ardahan 6,4 milyar, Kilis 7,7 milyar, Hakkâri 7,7 milyar ve Gümüşhane 10,6 milyar lira ile en az mevduata sahip iller arasında.
Kişi başı mevduatta 6 katlık batı-doğu farkı
Mart 2025 itibariyle Türkiye genelinde kişi başına ortalama 148 bin 313 lira TL mevduat, 81 bin 788 lira döviz mevduatı ve 230 bin 101 lira toplam mevduat düşüyor. Marmara bölgesi kişi başına 256 bin 58 lira TL mevduat, 145 bin 463 lira döviz mevduatı ve 401 bin 521 lira toplam mevduatla ilk sırada. Kişi başına düşen mevduat miktarında bu bölgeyi 257 bin 921 lira ile İç Anadolu, 189 bin 678 lira ile Ege, 151 bin 755 lira ile Akdeniz, 106 bin 640 lira ile Karadeniz, 60 bin 584 lira ile Güneydoğu ve 56 bin 653 lira ile Doğu Anadolu izliyor. Kişi başına ortalama (toplam) mevduat miktarının en yüksek olduğu Marmara ile bu miktarın en düşük olduğu Doğu Anadolu arasında 6 katlık fark bulunuyor.
Kişi başı mevduatta Tunceli sürprizi
İstanbul, kişi başına düşen ortalama mevduat miktarında 572 bin 797 TL ile 81 il içinde ilk sırada yer alıyor. Bu ili, kişi başı ortalama 442 bin 234 liralık mevduatla, önemli oranda kamu mevduatının da bulunduğu Ankara izlerken, üçüncü sırada 251 bin 598 lira ile turizm ili Muğla, 243 bin 319 lira ile Türkiye’nin üçüncü büyük ili olan İzmir izliyor. Daha sonra 233 bin 81 lira ile yine önemli turizm gelirine sahip Antalya, 179 bin 310 lira ile ağır sanayi ili Kocaeli geliyor. 147 bin TL ile Kastamonu, 138 bin lira ile Bursa ve Aydın ve 135 bin TL ile Edirne geliyor.
Kastamonu ortalama 174 bin 788, Çanakkale 166 bin 509 ve önemli tarım ve turizm gelirine sahip illerden Aydın 166 bin 381 lira ile kişi başı mevduatı en yüksek iller arasında yer alırken, yurt içi ve dışına göç verdiği nüfusla bağlantılı ancak sabit nüfusu son derece az olan Tunceli de kişi başına 162 bin 127 lira ile onuncu sırada bulunuyor.
Mart itibarıyla 27 bin 172 TL ile kişi başına mevduatı en düşük il olan Şırnak ile İstanbul arasındaki fark ise 20 kat.
Aksaray birinciliğini sürdürdü
Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, ilk çeyrekte daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü. Mart sonu itibarıyla Aksaray’ın 56,6 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 48,8’ini döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı 2024 sonunda yüzde 48,2 düzeyinde bulunuyordu.
Mevduatta dolarizasyon oranında Aksaray’ı yüzde 47,2 ile Bingöl, yüzde 46,7 ile Elâzığ, yüzde 46,5’le Bayburt ve aynı oranla Çankırı izledi. Karaman yüzde 46,4, Yozgat yüzde 45,7, Sakarya yüzde 44,9, Nevşehir yüzde 44,4, Kütahya yüzde 43’le mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı.
Marmara’nın payı yüzde 54
Toplam yurt içi mevduatın yüzde 54,1’i, İstanbul’un yanı sıra ilk ondaki illerden Kocaeli ve Bursa’nın da yer aldığı Marmara bölgesinde bulunuyor. Marmara’nın, mart sonu itibariyle 10 trilyon 660,3 milyar lira olan mevduat hacminin 6 trilyon 798,3 milyarını TL, 3 trilyon 862 milyarını döviz cinsi mevduatlar oluşturuyor. Toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 53,5’i, döviz mevduatının da yüzde 55,1’i bu bölgedeki mudilere ait.
Yurt içi mevduatın dağılımında Marmara’yı, büyük bölümü Ankara’ya ait olmak üzere 3 trilyon 543,5 milyar liralık hacim ve yüzde 18 payla İç Anadolu, yarıdan fazlası İzmir’e ait toplam 2 trilyon 81,6 milyar lira ve yüzde 10,6 payla Ege, 1 trilyon 659,7 milyar lira ve yüzde 8,4 payla Akdeniz izliyor. 857,6 milyar liralık mevduat hacmine sahip olan Karadeniz toplamda yüzde 4,4 ve 540,4 milyar lira mevduatı bulunan Güneydoğu yüzde 2,7 pay alırken, 368,5 milyar lira ile en az mevduata sahip bölge olan Doğu Anadolu’nun payı yüzde 1,9’da kalıyor.
Coğrafi bölge bazında mevduat hacminde dövizin payında ise İç Anadolu yüzde 36,3’le ve yüzde Marmara 36,2 ile başı çekiyor. Bu oran Doğu Anadolu’da yüzde 35,5, Karadeniz’de yüzde 35,2, Akdeniz’de yüzde 33,8, Ege’de yüzde 33 ve Güneydoğu’da yüzde 32,7.