Meyve-sebze ve tahıl-hububat üretiminde Ukrayna ortaklığı… (1)
Andrii Sybiha… Ukrayna Dışişleri Bakanı…
Ve…
Ukrayna’nın eski Ankara Büyükelçisi…
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Ankara’da görev yaptığı yıllarda (2017-2021) 4 kez röportaj yapmıştım Sybiha ile…
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Sybiha...
Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması için ciddi çaba göstermişti…
Sanayi illerine yaptığı ziyaretler ve kurduğu samimi ilişkilerle, iki ülke iş dünyasının ortak yatırımlar yapmasına ve 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştı…
Ayrıca…
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden paylaştığı fotoğraflarla, Ukraynalı turist sayısının artışına da öncülük etmişti…
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Sybiha, 5 Nisan 2021’de yaptığımız sohbetteki:
“Ukrayna’da tahıl-hububat, Türkiye’de meyve-sebze üretiminde dev ortaklıklar kurabiliriz.” şeklindeki cümlesi ile gıda sektörünün de dikkatini çekmiş, ortaklık arayışlarına ivme kazandırmıştı…
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Araya, Rusya-Ukrayna savaşı girdi…
VELHASIL
Tarım Bakanı Yumaklı ve Ticaret Bakanı Bolat geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü…
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinde üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili yol haritasının ele alındığını söyledi...
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, STA’yı imzalamak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerinin hazır olduğunu ilettiklerine dikkat çekti…
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Başkan Zelenskiy ise iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlenmesi için Ukrayna’nın, Türkiye ile STA’yı onaylamaya hazır olduğunu belirtti.
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“Ortak üretim mi?”, “Serbest ticaret mi?”, “STA her zaman faydalı mı?” gibi soruların yanıtını yarın arayalım…