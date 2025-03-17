Meyve-sebze ve tahıl-hububat üretiminde Ukrayna ortaklığı… (1)

Andrii Sybiha… Ukrayna Dışişleri Bakanı…

Ve…

Ukrayna’nın eski Ankara Büyükelçisi…

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Ankara’da görev yaptığı yıllarda (2017-2021) 4 kez röportaj yapmıştım Sybi­ha ile…

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Sybiha...

Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ti­caret Anlaşması (STA) imzalanması için ciddi çaba göstermişti…

Sanayi illerine yaptığı ziyaretler ve kurdu­ğu samimi ilişkilerle, iki ülke iş dünyasının ortak yatırımlar yapmasına ve 10 milyar do­larlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştiril­mesine zemin hazırlamıştı…

Ayrıca…

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden pay­laştığı fotoğraflarla, Ukraynalı turist sayısı­nın artışına da öncülük etmişti…

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Sybiha, 5 Nisan 2021’de yaptığımız soh­betteki:

“Ukrayna’da tahıl-hububat, Türki­ye’de meyve-sebze üretiminde dev or­taklıklar kurabiliriz.” şeklindeki cümlesi ile gıda sektörünün de dikkatini çekmiş, or­taklık arayışlarına ivme kazandırmıştı…

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Araya, Rusya-Ukrayna savaşı girdi…

VELHASIL

Tarım Bakanı Yumaklı ve Ticaret Ba­kanı Bolat geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü…

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ara­sındaki iş birliğinde üçüncü ülkelere tarım­sal ihracatla ilgili yol haritasının ele alındığını söyledi...

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, STA’yı imzalamak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşasın­da Türk müteahhitlerinin hazır olduğunu ilet­tiklerine dikkat çekti…

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Başkan Zelenskiy ise iki ülke arasında­ki ticaret ilişkilerinin güçlenmesi için Ukray­na’nın, Türkiye ile STA’yı onaylamaya hazır ol­duğunu belirtti.

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“Ortak üretim mi?”, “Serbest ticaret mi?”, “STA her zaman faydalı mı?” gibi soruların ya­nıtını yarın arayalım…