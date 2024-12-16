Milli gelirde bölgeler arası uçurum
Türkiye’de coğrafi bölgeler arasındaki ekonomik gelişmişlik uçurumu daha da derinleşerek devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iller bazında açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini coğrafi bölgeler bazına irca ederek yaptığımız çalışma, milli gelire en fazla katkı yapan Marmara ile en az katkı yapan Doğu Anadolu, başka deyişle refah düzeyi en yüksek ve en düşük ili bölge arasındaki farkın son on yılda daha da büyüdüğünü ortaya koydu.
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, hizmetler ve sanayi katma değeri en yüksek ve en çok göç alan bölge olan Marmara 2013-2023 döneminde, daha da artan payı ile milli gelirin en büyük bölümünü yaratmaya devam etti. Bu dönemde tüm coğrafi bölgelerin dolar cinsinden toplam milli gelirinde artış yaşanırken, artış ivmesinde Akdeniz, Güneydoğu ve Marmara önce çıktı.
Dolar cinsinden en düşük artışın yaşandığı Karadeniz ise nüfustaki düşük artışa rağmen kişi başına milli geliri azalan tek bölge oldu. Kişi başı milli geliri en fazla artan bölge ise Akdeniz.
2023 yılında 1 trilyon 130,1 milyar dolar olan milli gelirin 505,7 milyar dolarla tek başına yüzde 44,7’sini, toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun yaşadığı Marmara Bölgesi yarattı. Bunun da 343,1 milyar doları tek başına İstanbul tarafından gerçekleştirildi. İstanbul, on bir ilin yer aldığı Marmara Bölgesi'nin toplam gayri safi hasılasında yüzde 67,9, toplam GSYH’de de yüzde 30,4 pay aldı.
Marmara, 2013 yılında 950,4 milyar dolar olan GSYH’nin 419,4 milyar dolarla yüzde 44,1’ini sağlamıştı. Buna göre 2013-2023 döneminde yüzde 15,6 nüfus artışı kaydeden Marmara’nın dolar cinsinden milli geliri yüzde 20,6, ülke milli gelirindeki payı da 0,6 puan arttı. Marmara’nın bölgesel gayri safi hasılasına İstanbul’dan sonra en fazla katkı veren iller ise 46 milyar dolarla Kocaeli ve 44,6 milyar dolarla Bursa.
Geçen yılki milli gelirin 189,9 milyar dolarla yüzde 16,8’i İç Anadolu’da oluştu. Son yıllarda sanayisi hızla büyüyen Ankara 2023’te 108,1 milyar dolarla bölgede yaratılan hasılaya yüzde 56,9, toplam ülke milli gelirine yüzde 9,6 katkı verdi. Bölgesel gayri safi hasılası on yıl önceye göre dolar cinsinden yüzde 19,5 büyüyen İç Anadolu’nun 2013 yılında yüzde 16,7 olan ülke milli gelirindeki payı 2023’te yüzde 16,8’e yükseldi.
Ege’nin payı geriliyor
2013-2023 arasında bölgesel gayri safi hasılası yüzde 16 artarak 139,6 milyar dolara yükselen Ege’nin toplam milli gelirdeki payı ise yüzde 12,7’den yüzde 12,4’e geriledi. Bölgenin geçen yılki gayri safi hasılasının 68,7 milyar dolarla yarıdan fazlasını tek başına İzmir yarattı. Akdeniz Bölgesi ise bölgesel hasılasını yüzde 26,8 artırarak 122,2 milyar dolara, ülke GSYH’sindeki payını yüzde 10,1’den yüzde 10,8’e çıkardı.
2023 itibarıyla toplam GSYH’nin 68,4 milyar doları Karadeniz, büyük bölümü tek başına Gaziantep’te olmak üzere 60,5 milyar doları Güneydoğu ve 43,8 milyar doları Doğu Anadolu Bölgesi'nde oluştu. Güneydoğu milli gelirde 2013’e göre yüzde 26,8’le Akdeniz’le birlikte en hızlı büyümeyi kaydeden bölge olurken, Doğu Anadolu’da artış yüzde 8,4’te kaldı.
Karadeniz yerinde saydı
Karadeniz ise yüzde 1,6 ile en düşük artışın yaşandığı bölge oldu. Ülke nüfusunun yüzde 27,4’ünün yaşadığı bu üç bölgenin geçen yıl milli gelirdeki toplam payı yüzde 15,4 oldu.
2013-2023 döneminde toplam milli gelirde Güneydoğu’nun payı yüzde 5’ten yüzde 5,4’e çıkarken, Karadeniz’in payı yüzde 7,1’den yüzde 6,1’e, Doğu Anadolu’nun payı da yüzde 4,3’ten yüzde 3,9’a geriledi.
Milli gelire en büyük katkıyı veren Marmara Bölgesi ile en az katkı yapabilen Doğu Anadolu’nun milli gelir hacmi arasında 2013 yılında 9,4 kat olan fark, 2023’te 10,5 kata çıktı. Buna göre refah düzeyi en yüksek ve en yoksul iki bölge arasındaki gelişmişlik farkı kapanmak yerine daha da derinleşti.
Marmara “yüksek gelir” liginde
TÜİK’in iller bazında GSYH verilerinde geçen yıl Türkiye ortalamasında 13.243 dolar olarak yer alan kişi başına milli gelir, Dünya Bankası’nın 2023 için belirlediği yüksek gelirli ülke kategorisine girmek için aranan eşik değerin altında kaldı.
Ancak coğrafi bölgeler bazında hesaplandığında farklı
bir tablo ortaya çıkıyor. Buna göre Marmara Bölgesi kişi başına 19.102 dolar milli gelirle bu çıtayı fazlasıyla aşıyor, İç Anadolu Bölgesi 13.935 dolar ve Ege de 12.783 dolarla eşik değeri yakınsamış durumda. Akdeniz Bölgesi'nde 11.177 dolar olan kişi başı milli gelir Karadeniz’de 8.526 dolara, Güneydoğu Anadolu’da 6.879 dolara ve Doğu Anadolu’da ise 6.684 dolara düşüyor.
2013-2023 döneminde kişi başı milli geliri en fazla artan bölge, turizm katma değeri yüksek Akdeniz oldu. Bu dönemde yüzde 12,9’luk nüfus artışına karşılık yüzde 26,8’lik milli gelir artışı kaydeden bu bölgede kişi başına gelir yüzde 12,3 artış kaydetti.
Kişi başına gelir artışında Akdeniz’i yüzde 9 artışla Güneydoğu, yüzde 6,6 artışla İç Anadolu izledi. On yıl önceye göre kişi başına düşen milli gelir Doğu Anadolu’da yüzde 5,6, Marmara’da yüzde 4,6 ve Ege’de yüzde 4,5 arttı.
Karadeniz ise bu dönemde kişi başına milli geliri düşen tek bölge oldu. On yıllık dönemdeki nüfus artışı yüzde 6,1’le düşük olmasına rağmen gayri safi bölgesel hasılası sadece yüzde 1,6 artan Karadeniz Bölgesinde kişi başına milli gelir on yıl önceki düzeyinin yüzde 4,2 altına geriledi.