Milli savunma teknolojilerini güçlendireceğiz

Altınay Savunma Teknolojileri, savunma teknolojilerinin büyük oyuncularından biri olmak için kolları sıvadı. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip şirket, halka arzla birlikte yatırımlarını büyütecek.

Sene 1974... Kıbrıs Barış harekatı Türkiye’nin tek gündemi… 10 yaşında havacılığa meraklı bir çocuk. Askeri harekattan etkilenerek mahalledeki arkadaşlarıyla ‘yer kartalları’nı kuruyor. O günkü çocuk aklıyla Türkiye'ye olası bir saldırıyı bertaraf etmek için uzaktan kumandalı uçaklar yapıyor. Mahallede ‘Bilgin Hakan’ olarak anılıyordu.

Çocukluk yıllarından itibaren havacılık, uzay ve bilime meraklı olan Hakan Altınay, yıllar sonra Türkiye’nin ilk uzay mühendisi oldu. Bugün Türk savunma sanayinin milli projeleri, Altay Tankı, Milli Muharip Uçak Kaan ve Milgem (Milli Gemi) gibi Türkiye’nin en önemli projelerinde imzası bulunuyor. Milli savunmada küresel oyuncu olmayı hedefliyor. Hakan Altınay şimdi de Altınay Savunma Teknolojileri’ni Borsa İstanbul’da halka açıyor.

Türkiye’nin ilk uzay mühendisi ilk robotu yaptı

Hakan Altınay, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Türkiye’nin ilk dört uzay mühendisinden biri olarak 1990 yılında mezun oldu.

Fakültede araştırma görevlisi olarak yüksek lisans yaparken dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci’nin daveti ile İTÜ’de KOSGEB tarafından ülkemizin ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)’e bir proje sundu ve kabul aldığı destekle 1994 yılında Altınay Robotik ve Otomasyon Ltd. Şti.100 metrekarelik bir odada faaliyete başladı.. Robotik şirketi, endüstriyel robot teknolojisini kalıcı olarak geliştirmek üzere yapılan çalışmalar sonucunda 30 Ağustos 1993 Zafer Bayramı’nda 6 eksenli ilk Türk sanayi robotu “Altınay HSR-4”ü kamuoyuna duyurdu.

2019 yılında Aselsan ve Tusaş ile ortak oldu

2019 yılında ASELSAN, Altınay Teknoloji Grubu şirketlerinden Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait olan DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin yüzde 40’ını satın aldı. Şirket’in bir başka bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri ise yine 2019’da TUSAŞ ortaklığıyla kuruldu.

30 yılda ulusal ve uluslararası 1.000’in üzerinde nitelikli mühendislik projeleri gerçekleştiren ve robotik, makina, yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv gövde üretim teknolojileri, enerji depolama, savunma ve havacılık konularında 10 milyon saati aşan Ar-Ge ve ÜrGe birikimine sahip Altınay Teknoloji Grubu, bünyesindeki Altınay Savunma Teknolojileri’ni halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin aldı.

“Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” diyen Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Halka arz sürecimiz ile hem mevcut yatırımlarımızı güçlendirecek hem de gelecekteki projelerimize kaynak sağlayacağız. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisinde ki başarı hikâyelerine katkı sağlayarak milli savunma teknolojilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hisse fiyatı 32,00 lira olarak satışa sunulacak olan Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı için talep toplama tarihleri ise 8-9- 10 Mayıs olarak belirlendi. ALTNY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görecek Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzına konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek.

Halka arzda; 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 TL nominal değerdeki paylar ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. 200 milyon TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 235 milyon 294 bin 118 TL olacak. Yaklaşık 1,9 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 69’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i de Altınay Grubu çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Halka arz geliriyle yatırımlarını büyütecek

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz gelirleriyle yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırımlarına güç katacağını ifade eden Altınay, “Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yarısını hem yeni tesis hem de üretim teknolojileri yatırımlarımıza aktaracağız.

Halka arz gelirlerinin diğer yarısı ise test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımları, global satış ve pazarlama ağı yatırımları, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıklarının kurulmasına aktarılacak. Yatırımlarımız büyümenin finansmanı olacak. Yatırımcılarımız da şirketimizle birlikte bu büyümeye ortak olacak” diye konuştu.

Tesis yatırımı milli teknolojiye katkı sağlayacak

Altınay Savunma Teknolojileri’nin Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB'de savunma ve havacılık sanayisine yönelik olarak tasarladığı 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste, yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıca elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

Yatırımlarla milli savunma teknolojilerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade eden Hakan Altınay, “Üretim ve AR-GE yatırımlarımızla teknoloji kabiliyetimizi daha da genişleterek milli katkımızı artıracağız. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’DA 16 bin 255 metrekarelik bir alanda ‘Havacılık ve Uzay Mükemmeliyet Merkezi’ tesis yatırımı planlıyoruz. Halka arz gelirlerinin bir kısmı bu tesislerin üretim ve test altyapısı yatırımlarına aktarılacak” açıklamasını yaptı.

İhracat kalemini güçlendirecek Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirme amacıyla faaliyetlerini sürdüren Altınay Savunma Teknolojileri, geliştirdiği yerli ve milli projelerle ihracat kalemini de güçlendirmeyi hedefliyor. Teknolojiye yön veren ülkeler arasında Türkiye’nin potansiyelini yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Altınay, “Ülkemiz için Orta Doğu, Uzak Doğu Asya (Endonezya, Malezya, Filipinler), Güney Amerika ve Afrika potansiyel pazar konumunda.

Teknolojiye yön vermek hedefiyle yurtdışında kritik teknolojiler geliştiren firmalarla ilgili yatırımlar planlıyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız hem savunma teknolojileri alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak hem de ihracattaki potansiyelimizi artıracağız” açıklamasında bulundu.

“Altınay’a güvenimiz tam”

Altınay Savunma Teknolojileri’ne 2022 yılında yaptığı yatırımla, yüzde 20’lik pay ile ortak olan, SPK’nın izni ile GSYF yöneten portföy yönetim şirketleri içerisinde fon büyüklüğünde yedinci sırada yer alan Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin geliştirdiği iş modeline, alanındaki teknik yeterliliğine ve halka arz sonrası yatırım stratejisine güvenimiz tam. Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı ile yüzde 20’lik payımızın yalnızca yüzde 5’inden çıkıyoruz. Halka arz süreciyle Altınay Savunma Teknolojileri’nin milli savunma teknolojilerine sunacağı katkıyı artıracağından ve yatırımlarla büyüyeceğinden şüphemiz yok” açıklamasında bulundu.

Halka arz ile elde edilecek kaynağın kullanım yerleri

-Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları

-Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları

-Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları

-İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

-Finansal Borç Ödemeleri