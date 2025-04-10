‘Milli yenge’ de tarife darbesinden kurtaramadı

“Slovenya’nın başına talih kuşu kondu. Artık dünyanın yıldızı olacağız. Mil­li damadımız Trump bizi ihya edecek!”

Trump şapkadan tavşan çıkarıp ilk kez Beyaz Saray’ın efendisi olduğunda, kimi Slovenler bu minval üzere coşkuyla el çır­pıyordu. Ne de olsa bu toprakların eseri first lady Melania’nın yüzü suyu hürmeti­ne bir ayrıcalık beklemek abartı olmazdı.

Meğerse olurmuş; çünkü yıllar geçti ve Slovenya Trump’ın hiçbir hayrını görme­di. Sadece ABD’li emekli turlarıyla Mela­nia Trump’ın doğup büyüdüğü Sevnitsa ka­sabası bir parça ‘first lady turizmi’ yaşadı. Hatta birisi ağaçtan oyup Melania’nın hey­kelini yaptı, Trump'ın ilk başkanlık yemin töreninde giydiği açık mavi elbiseyle tas­vir etti. Lakin ‘naif sanat’ ürünü tuhaf odun heykel Şirine’ye benzetilip eleştirildi, son­ra 2020 yılının 4 Temmuz gecesi, ABD Ba­ğımsızlık Günü’nde vandallarca ateşe ve­rildi. Aynı yere heykelin bronz hali konsa da, Melenia Hanım lütfedip ziyarete bile gelmedi. Zaten eski top modelin, first lady olduktan sonra yürüyüşü değişti; memle­kete bir daha arz-ı endam da etmedi.

Bu arka planı ballandırarak anlatmamın nedeni paparazzi tutkum değil, Sloven­ya’nın yediği darbenin fiziki ve duygusal etkilerini okurun idrakine vesile olmak.

Kimine küçük, kimine büyük…

Zira büyüklük, küçüklük olgusu nereden baktığınıza bağlı: Beyaz Saray’dan bakın­ca mesela minik Slovenya, ABD'nin toplam çelik ticaretinde binde 1’den az pay sahi­bi; sözünü etmeye değmez. Lübliyana’dan bakınca çelik ve alüminyum, Slovenya’nın ABD’ye ihracatının yüzde 11’ine tekabül ediyor; yani büyük pasta!

2 milyon nüfuslu dünya güzeli memle­ket Slovenya, ihracat odaklı bir ekonomi. ABD’ye yılda 90 milyon euroyu aşan çelik ve 32,5 milyon euroluk alüminyum ürü­nü satıyor. Yüzde 10 genel tarifenin üzeri­ne bir de yüzde 20 AB vergisiyle işler sar­pa sardı. Bu şartlarda ABD pazarından çekilme riski taşıyan Sloven üreticiler, Trump’ın tarifeler konusunda ‘kayınvalide kontenjanı’ tanımamasına kırgın.

-“Bazen de yağmur yağar…”-

Hırvatistan da şu günlerde zarar hesa­bı yapıyor. Geçen yıl 800 milyon euro ka­dar ihracat yapılan ABD, ihracatta yüzde 3,5’luk pay alsa da, ilaç, otomotiv sektö­rü için metal ve yan sanayi ürünü satan­lar zorda. Avrupa Birliği ABD mallarına yö­nelik 28 milyar dolarlık misilleme tarifesi planladı. Levi's kot pantolonları, bourbon viskisi ve Harley-Davidson motosikletleri hedefte. Gücü yeten yetene. Liberal ekono­minin cenaze marşı çalınıyor.

Maalesef Melania Slovenya’yı kurtara­madı, ‘tarihsel bağlar ve köklü stratejik iş­birliği’ de Avrupa’yı. Çarşı karıştı. Umul­madık şeyler oluyor. Bir film repliğinde dendiği gibi, “Bazen kazanırsın, bazen kay­bedersin, bazen yağmur yağar…”