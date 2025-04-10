  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Suat TAŞPINAR
  4. ‘Milli yenge’ de tarife darbesinden kurtaramadı

‘Milli yenge’ de tarife darbesinden kurtaramadı

Suat TAŞPINAR
Suat TAŞPINAR AVRUPA'NIN DOĞUSU [email protected]

“Slovenya’nın başına talih kuşu kondu. Artık dünyanın yıldızı olacağız. Mil­li damadımız Trump bizi ihya edecek!”

Trump şapkadan tavşan çıkarıp ilk kez Beyaz Saray’ın efendisi olduğunda, kimi Slovenler bu minval üzere coşkuyla el çır­pıyordu. Ne de olsa bu toprakların eseri first lady Melania’nın yüzü suyu hürmeti­ne bir ayrıcalık beklemek abartı olmazdı.

Meğerse olurmuş; çünkü yıllar geçti ve Slovenya Trump’ın hiçbir hayrını görme­di. Sadece ABD’li emekli turlarıyla Mela­nia Trump’ın doğup büyüdüğü Sevnitsa ka­sabası bir parça ‘first lady turizmi’ yaşadı. Hatta birisi ağaçtan oyup Melania’nın hey­kelini yaptı, Trump'ın ilk başkanlık yemin töreninde giydiği açık mavi elbiseyle tas­vir etti. Lakin ‘naif sanat’ ürünü tuhaf odun heykel Şirine’ye benzetilip eleştirildi, son­ra 2020 yılının 4 Temmuz gecesi, ABD Ba­ğımsızlık Günü’nde vandallarca ateşe ve­rildi. Aynı yere heykelin bronz hali konsa da, Melenia Hanım lütfedip ziyarete bile gelmedi. Zaten eski top modelin, first lady olduktan sonra yürüyüşü değişti; memle­kete bir daha arz-ı endam da etmedi.

Bu arka planı ballandırarak anlatmamın nedeni paparazzi tutkum değil, Sloven­ya’nın yediği darbenin fiziki ve duygusal etkilerini okurun idrakine vesile olmak.

Kimine küçük, kimine büyük…

Zira büyüklük, küçüklük olgusu nereden baktığınıza bağlı: Beyaz Saray’dan bakın­ca mesela minik Slovenya, ABD'nin toplam çelik ticaretinde binde 1’den az pay sahi­bi; sözünü etmeye değmez. Lübliyana’dan bakınca çelik ve alüminyum, Slovenya’nın ABD’ye ihracatının yüzde 11’ine tekabül ediyor; yani büyük pasta!

2 milyon nüfuslu dünya güzeli memle­ket Slovenya, ihracat odaklı bir ekonomi. ABD’ye yılda 90 milyon euroyu aşan çelik ve 32,5 milyon euroluk alüminyum ürü­nü satıyor. Yüzde 10 genel tarifenin üzeri­ne bir de yüzde 20 AB vergisiyle işler sar­pa sardı. Bu şartlarda ABD pazarından çekilme riski taşıyan Sloven üreticiler, Trump’ın tarifeler konusunda ‘kayınvalide kontenjanı’ tanımamasına kırgın.

-“Bazen de yağmur yağar…”-

Hırvatistan da şu günlerde zarar hesa­bı yapıyor. Geçen yıl 800 milyon euro ka­dar ihracat yapılan ABD, ihracatta yüzde 3,5’luk pay alsa da, ilaç, otomotiv sektö­rü için metal ve yan sanayi ürünü satan­lar zorda. Avrupa Birliği ABD mallarına yö­nelik 28 milyar dolarlık misilleme tarifesi planladı. Levi's kot pantolonları, bourbon viskisi ve Harley-Davidson motosikletleri hedefte. Gücü yeten yetene. Liberal ekono­minin cenaze marşı çalınıyor.

Maalesef Melania Slovenya’yı kurtara­madı, ‘tarihsel bağlar ve köklü stratejik iş­birliği’ de Avrupa’yı. Çarşı karıştı. Umul­madık şeyler oluyor. Bir film repliğinde dendiği gibi, “Bazen kazanırsın, bazen kay­bedersin, bazen yağmur yağar…”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Berlin’den İstanbul’a Avrupa metrosu 27 Mart 2025
‘Hoş geldiniz’ derlerdi, ‘Yakamızdan düşün’ diyorlar 13 Mart 2025
Avrupa’nın kır katır-kırk satır devri 27 Şubat 2025
Amerikalıya cennet Bangladeşliye cehennem memleket! 06 Şubat 2025
Sıkıcı rutine 'ulusal boykot' darbesi 30 Ocak 2025
Kimi insan ev, kimi ev insan peşinde 09 Ocak 2025
AB'nin 'gurbetçi paraları' kimi ne kadar besliyor? 20 Aralık 2024
1 cent için plastik şişe toplar mısınız? 05 Aralık 2024
Değişen dünyada hobi ve fobi dertleri 28 Kasım 2024
Bürokrasi otobanında Roma’ya çıkan yollar 22 Kasım 2024