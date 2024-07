Moody’s kararı fiyatlandı, olası kâr satışlarına dikkat!

Kredi notunu iki kademe artıran Moody’s bu kararla Türkiye’nin notunu diğer derecelendirme kuruluşlarıyla aynı seviyeye taşıdı. Not artışı kararının büyük ölçüde fiyatlara yansıdığı belirtilirken iki kademe artışı satın almak isteyenlerin pozitif açılışa neden olabileceği söyleniyor. Ancak mart ve mayıstaki not artışlarını takip eden haftada borsanın düştüğü görülüyor.

Uluslararası kredi dere­celendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu artır­maya devam ediyor. Cuma günü Moody’s, 11 yıl aradan sonra Tür­kiye’nin kredi notunu yükseltti.

Moody’s, “B3” seviyesinde bulu­nan kredi notunu ilk kez iki kade­me artırarak “B1”e çıkartırken gö­rünümü “pozitif” olarak korudu. Not kararı ile ilgili yapılan açık­lamada, kredi notunun B1’e yük­seltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellik­le ortodoks para politikasına ka­rarlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bu­nun Türkiye’nin başlıca makroe­konomik dengesizliklerinin azal­tılması açısından ilk gözle görü­lür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, “Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye baş­laması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025’e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine da­ir bize daha fazla güven veriyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody’s not seviyesini eşitledi

Açıklamada, Türkiye Cumhu­riyet Merkez Bankası’nın (TC­MB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası›na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı. Ayrıca, sıkı politika duruşunun Türkiye›nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.

Moody’s’den önce mayıs ayın­da S&P, mart ayında da Fit­ch Türkiye’nin kredi notunu birer basamak yükseltmişti. Bu artırımlar sonrasında Mood­y’s’in Türkiye’ye verdiği kredi notu hem Fitch hem de S&P’nin iki kademe altında bulunuyordu. Dolayısıyla Moody’s yaptığı iki kademelik artışla Türkiye’nin kredi notunu diğer iki kredi de­recelendirme kuruluşlarıyla ay­nı seviyeye taşıdı. Peş peşe not artışı kararları gelse de Türki­ye’nin kredi notu hala yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor.

Moody’s kararının piyasala­ra nasıl yansıyacağı ise yatırım­cılar tarafından merak ediliyor. Çünkü kredi notu artışı olacağı fiyatlara büyük ölçüde yansıtıl­mıştı. Not artışının iki kademe olması haftaya olumlu bir baş­langıca neden olabileceği tah­min ediliyor. Ancak uzmanlar Moody’s kararının olumlu etki­sinin uzun sürmeyebileceği ko­nusunda uyarıyor.

Mart ve ma­yıs ayında yapılan not artışları­na bakıldığında, borsanın karar öncesinde yukarı yönlü bir seyir izlediği ancak kararı takip eden haftada ağırlıklı olarak satıcılı bir seyrin hakim olduğu görülü­yor. Mart ayındaki Fitch’in not kararını takip eden haftada BIST 100 Endeksi yüzde 3.57 geriledi. Mayıs ayında S&P’nin not artışı sonrasındaki haftada da endeks yüzde 0.56 düştü.

BIST 100 Endeksi’nde kritik seviyeler

Moody’s’in not artışı yapaca­ğına kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta bu not artışının iki kade­me olabileceğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Dola­yısıyla önceden satın alınan bek­lenti gerçekleşince kar satışla­rına neden olabilir. Cuma günü 11 bin 177 puan ile tarihinin en yüksek kapanışını yapan BIST 100 Endeksi’nde 11 bin 400 pu­an-11 bin 800 puan aralığı ilk di­renç bölgesi.

Beklentinin bitti­ği gerekçesiyle satışların hız­lanması halinde endekste 10 bin 850 puan seviyesindeki destek noktası yakından takip edile­cek. Bu seviyenin altına inilme­si halinde satışlar derinleşebi­lir. Not kararının ardından pi­yasaların ana gündemi içeride enflasyonun seyri, dışarıda ise ABD’deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik haber akışları olacak.

"Not artırımlarının devamı gelir"

Moody'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ar­dından ekonomistler, başka not artırımlarının da gelmesini bek­lediklerini söyledi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Moody's, diğer kredi derecelendirme ku­ruluşlarından çok geride kalmış­tı, aradaki farkın kapanması için acele etmeliydi" dedi. Bürüm­cekçi, şu anda hepsinin Türkiye için aynı yerde ve pozitif görü­nümde olduğunu, bundan sonra­ki ilk kararlarının da birer kade­me not artışı olacağı öngörüsün­de bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi Geli­şen Piyasalar Kıdemli Stratejis­ti Timothy Ash de iki kademe not artırımının nadiren görüldüğü­ne dikkati çekti. Bu kararın Mo­ody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne ka­dar gerisinde olduğunu ve on­lara yetişmesi gerektiğini orta­ya koyduğunu belirten Ash, Ha­zine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini söyledi. Ash, “Tür­kiye'nin kredi notunun iki kade­meli yükseltilmesi ve olumlu gö­rünüm, daha fazlasının geleceği­ni gösteriyor" diye konuştu.

Yabancı sermaye girişlerinin önünü açılmasına katkı sağlar

Pariterium Danışmanlık Ku­rucusu Dr. İsmet Demirkol ise kararın, ileriki yıllarda, özellikle 2025'te Türkiye'ye yabancı ser­maye girişinin önünün açılabil­mesi için de katkı sağlayabilece­ğini vurgulayarak, kararın belki de doğrudan yabancı yatırım gi­rişlerinin kalıcı hale gelmesinde de büyük katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Yatırım kategorisi için reform sürmeli

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, önümüzdeki süreçte yatırım yapılabilir kategori için reform tarafının güçlü şekilde ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Umarım bu süreç gelir dağılımı etkileri de minimize edilerek ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilir. O zaman yeni not artışları da gelecektir" diye konuştu.