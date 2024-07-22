Moody’s kararı fiyatlandı, olası kâr satışlarına dikkat!
Kredi notunu iki kademe artıran Moody’s bu kararla Türkiye’nin notunu diğer derecelendirme kuruluşlarıyla aynı seviyeye taşıdı. Not artışı kararının büyük ölçüde fiyatlara yansıdığı belirtilirken iki kademe artışı satın almak isteyenlerin pozitif açılışa neden olabileceği söyleniyor. Ancak mart ve mayıstaki not artışlarını takip eden haftada borsanın düştüğü görülüyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu artırmaya devam ediyor. Cuma günü Moody’s, 11 yıl aradan sonra Türkiye’nin kredi notunu yükseltti.
Moody’s, “B3” seviyesinde bulunan kredi notunu ilk kez iki kademe artırarak “B1”e çıkartırken görünümü “pozitif” olarak korudu. Not kararı ile ilgili yapılan açıklamada, kredi notunun B1’e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.
Bunun Türkiye’nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, “Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025’e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor” değerlendirmesinde bulunuldu.
Moody’s not seviyesini eşitledi
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası›na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı. Ayrıca, sıkı politika duruşunun Türkiye›nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.
Moody’s’den önce mayıs ayında S&P, mart ayında da Fitch Türkiye’nin kredi notunu birer basamak yükseltmişti. Bu artırımlar sonrasında Moody’s’in Türkiye’ye verdiği kredi notu hem Fitch hem de S&P’nin iki kademe altında bulunuyordu. Dolayısıyla Moody’s yaptığı iki kademelik artışla Türkiye’nin kredi notunu diğer iki kredi derecelendirme kuruluşlarıyla aynı seviyeye taşıdı. Peş peşe not artışı kararları gelse de Türkiye’nin kredi notu hala yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor.
Moody’s kararının piyasalara nasıl yansıyacağı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çünkü kredi notu artışı olacağı fiyatlara büyük ölçüde yansıtılmıştı. Not artışının iki kademe olması haftaya olumlu bir başlangıca neden olabileceği tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar Moody’s kararının olumlu etkisinin uzun sürmeyebileceği konusunda uyarıyor.
Mart ve mayıs ayında yapılan not artışlarına bakıldığında, borsanın karar öncesinde yukarı yönlü bir seyir izlediği ancak kararı takip eden haftada ağırlıklı olarak satıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Mart ayındaki Fitch’in not kararını takip eden haftada BIST 100 Endeksi yüzde 3.57 geriledi. Mayıs ayında S&P’nin not artışı sonrasındaki haftada da endeks yüzde 0.56 düştü.
BIST 100 Endeksi’nde kritik seviyeler
Moody’s’in not artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta bu not artışının iki kademe olabileceğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Dolayısıyla önceden satın alınan beklenti gerçekleşince kar satışlarına neden olabilir. Cuma günü 11 bin 177 puan ile tarihinin en yüksek kapanışını yapan BIST 100 Endeksi’nde 11 bin 400 puan-11 bin 800 puan aralığı ilk direnç bölgesi.
Beklentinin bittiği gerekçesiyle satışların hızlanması halinde endekste 10 bin 850 puan seviyesindeki destek noktası yakından takip edilecek. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satışlar derinleşebilir. Not kararının ardından piyasaların ana gündemi içeride enflasyonun seyri, dışarıda ise ABD’deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik haber akışları olacak.
"Not artırımlarının devamı gelir"
Moody'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından ekonomistler, başka not artırımlarının da gelmesini beklediklerini söyledi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Moody's, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından çok geride kalmıştı, aradaki farkın kapanması için acele etmeliydi" dedi. Bürümcekçi, şu anda hepsinin Türkiye için aynı yerde ve pozitif görünümde olduğunu, bundan sonraki ilk kararlarının da birer kademe not artışı olacağı öngörüsünde bulundu.
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de iki kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çekti. Bu kararın Moody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini söyledi. Ash, “Türkiye'nin kredi notunun iki kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor" diye konuştu.
Yabancı sermaye girişlerinin önünü açılmasına katkı sağlar
Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol ise kararın, ileriki yıllarda, özellikle 2025'te Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin önünün açılabilmesi için de katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, kararın belki de doğrudan yabancı yatırım girişlerinin kalıcı hale gelmesinde de büyük katkı sağlayabileceğini kaydetti.
Yatırım kategorisi için reform sürmeli
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, önümüzdeki süreçte yatırım yapılabilir kategori için reform tarafının güçlü şekilde ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Umarım bu süreç gelir dağılımı etkileri de minimize edilerek ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilir. O zaman yeni not artışları da gelecektir" diye konuştu.