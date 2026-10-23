Mühendislik gücünü 4 alanda büyütecek
Dünyanın en büyük 50 uluslararası müteahhidi arasında 11 yıldır yer alan Rönesans, uluslararası inşaat ve mühendislik faaliyetlerini sosyal altyapı, ulaştırma, enerji ve dijital altyapı yatırımlarıyla Rönesans Altyapı çatısı altında birleştirdi. 30 Haziran 2026 itibarıyla 8,7 milyar euroluk inşaat iş portföyüne sahip olan şirket, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere faaliyetlerini dört stratejik alanda büyütmeyi; mühendislik, yatırım, finansman ve uzun vadeli işletme kabiliyetlerini tek bir iş modelinde buluşturmayı hedefliyor.
Küresel büyüme yolculuğunda yeni bir döneme giren şirket, yaklaşık 40 ülkede 1.000’i aşkın projeye imza atarken, uluslararası projelerden bugüne kadar toplam 50 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin Avrupa’daki inşaat faaliyetlerinde, Hollanda’nın önde gelen müteahhitlik şirketlerinden ve yaklaşık 150 yıllık Ballast Nedam ile Almanya ve İsviçre’de faaliyet gösteren Heitkamp şirketleri önemli bir rol üstleniyor.
Türkiye’de ortaklarıyla 13 milyar dolarlık yatırım yaptı
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans’ın küresel büyümesinde uluslararası ortaklıkların önemli rol oynadığına dikkat çekerek, IFC, Meridiam, TotalEnergies, Sojitz, Samsung C&T ve Digital Realty gibi önde gelen uluslararası kuruluşlarla geliştirilen ortaklık ve iş birliklerinin, finansman olanaklarının yanı sıra küresel bilgi birikimi, teknik uzmanlık, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli katkılar sağladığını belirtti.
Ilıcak Kayaalp, “Bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımını hayata geçirdik. Bu yatırımlar aracılığıyla 2,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişine ve 7,5 milyar dolarlık uluslararası finansman sağlanmasına katkıda bulunduk. Uluslararası projelerimizde yaklaşık 3.000 Türk üretici ve 500 taşeron firmayla çalıştık. Son 10 yılda Türkiye’den yurt dışındaki projelerimize 2 milyar doları aşan mal ve hizmet taşıdık. Globalleşmek bizim için Türkiye’den uzaklaşmak değil, dünyada kazandığımız deneyimi ve oluşturduğumuz ekonomik değeri Türkiye’ye taşımak anlamına geliyor” diye konuştu.
“Hollanda, faaliyetlerimizin iki ana merkezinden biri ”
Rönesans Altyapı CEO’su Kemal Sağlam ise, yeni yapının uluslararası inşaat ve mühendislik faaliyetlerini uzun vadeli altyapı yatırımlarıyla bir araya getirdiğini belirterek, Rönesans’ın küresel mühendislik deneyimini sağlık, ulaştırma altyapısı, yenilenebilir enerji ve veri merkezleri alanlarına taşıdıklarını ifade etti. Türkiye ve Hollanda’yı Rönesans Altyapı’nın iki ana pazarı olarak konumlandırdıklarını belirten Sağlam, Ballast Nedam’ın Hollanda’da ulaştırma alyapısı, su yönetimi, modüler inşaat, yenilenebilir enerji altyapısı ve endüstriyel projelerde köklü mühendislik deneyimine sahip olduğunu vurguladı.
Ballast Nedam’ın Johan Cruijff ArenA, Gaasperdammertunnel ve Maasdeltatunnel gibi Hollanda’nın simge projelerinde yer aldığını anlatan Sağlam, “Hollanda’da önemli bir konut açığı bulunuyor ve hükümet yılda 100 bin yeni konut inşa edilmesini hedefliyor. Biz modüler inşaat teknolojilerimizle bu ihtiyaca daha hızlı ve daha düşük çevresel etkiyle yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Lahey’de inşasını üstlendiğimiz 1.171 konutluk Waldorp Four projesi, Avrupa’nın en büyük modüler konut projeleri arasında yer alıyor. Rijnkade’de taşkın riskine karşı altyapının güçlendirilmesinde rol üstlenirken, Windplanblauw’da yenilenebilir enerji altyapısına yönelik mühendislik çözümleri geliştirdik” diye konuştu.
“İstanbul’da da veri merkezi kuracağız”
Digital Realty ile stratejik bir ortaklık kurduklarını belirten Sağlam, ilk veri merkezi kampüsünün inşaatına Ankara Temelli’de başladıklarını açıkladı. Sağlam, “Digital Realty’nin küresel veri merkezi deneyimini, müşteri ekosistemini ve işletme kabiliyetini Rönesans’ın mühendislik, yatırım ve finansman gücüyle birleştiriyoruz. Ankara’daki ilk kampüsümüzün birinci fazında 22 MW’ın üzerinde IT kapasitesi ve 10 bin metrekarenin üzerinde beyaz alan planlıyoruz. İlk fazı 2028 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ankara’nın ardından İstanbul’da da yeni bir veri merkezi kampüsü geliştirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede, tüm fazların hayata geçirilmesiyle toplam 204 MW IT kapasitesine ve ortak girişim düzeyinde 3 milyar dolara kadar toplam yatırım potansiyeline ulaşabilecek bir platform oluşturmayı öngörüyoruz” dedi.
“6 şehir hastanesinde 9.300 yatak kapasitesine ulaştık”
Rönesans Altyapı’nın uzun vadeli yatırım ve işletme modelinin en önemli örneklerinden birinin şehir hastaneleri olduğunu belirten Sağlam, Türkiye’de kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen altı şehir hastanesinin yaklaşık 9.300 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Enerji yatırımlarının Rönesans Altyapı’nın büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sağlam, TotalEnergies’in Rönesans Enerji’nin yüzde 50 ortağı olduğunu hatırlattı. Sağlam, “Hedefimiz 2028 yılına kadar yaklaşık 1.400 MW, orta vadede ise yaklaşık 2.000 MW işletmedeki kurulu güce ulaşmak” dedi.
Ballast Nedam’la Hollanda’nın altyapısını dönüştürüyor
Rönesans’ın Hollanda’daki iştiraki Ballast Nedam, ulaştırma altyapısından modüler konuta ve yenilenebilir enerjiye uzanan projelerde görev alıyor. Rotterdam Limanı’nın ulaşım bağlantılarını güçlendiren A24 Blankenburg Bağlantısı’nda nehir yatağının 30 metre altında tünel elemanları birleştirilirken, Yeni Merwede Köprüsü ile ulaşım kapasitesi ve lojistik verimliliğin artırılması hedefleniyor. Lahey’deki 1.171 konutluk Waldorp Four projesinde modüler yapı teknolojisiyle inşaat süresinin ve malzeme atığının azaltılması amaçlanıyor. Arnhem’deki Rijnkade projesi taşkın riskine karşı kentsel dayanıklılığı güçlendirirken, Windplanblauw’da 28 eski türbinin yerini daha verimli 24 yeni türbin aldı. Rönesans Altyapı, bu projelerde edindiği mühendislik deneyimini farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor.
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