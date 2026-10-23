Mühendislik gücünü 4 alanda büyütecek

Dünyanın en büyük 50 uluslararası müteahhidi arasında 11 yıldır yer alan Rönesans, uluslararası inşaat ve mühendislik faaliyetlerini sosyal altyapı, ulaştırma, enerji ve dijital altyapı yatırımlarıyla Rönesans Altyapı çatısı altında birleştir­di. 30 Haziran 2026 itibarıyla 8,7 milyar euroluk inşaat iş portfö­yüne sahip olan şirket, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere faali­yetlerini dört stratejik alanda bü­yütmeyi; mühendislik, yatırım, finansman ve uzun vadeli işletme kabiliyetlerini tek bir iş modelin­de buluşturmayı hedefliyor.

Kü­resel büyüme yolculuğunda yeni bir döneme giren şirket, yaklaşık 40 ülkede 1.000’i aşkın projeye imza atarken, uluslararası proje­lerden bugüne kadar toplam 50 milyar dolarlık gelir elde etti. Şir­ketin Avrupa’daki inşaat faaliyet­lerinde, Hollanda’nın önde gelen müteahhitlik şirketlerinden ve yaklaşık 150 yıllık Ballast Nedam ile Almanya ve İsviçre’de faali­yet gösteren Heitkamp şirketleri önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye’de ortaklarıyla 13 milyar dolarlık yatırım yaptı

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Ka­yaalp, Rönesans’ın küresel büyü­mesinde uluslararası ortaklıkla­rın önemli rol oynadığına dikkat çekerek, IFC, Meridiam, Tota­lEnergies, Sojitz, Samsung C&T ve Digital Realty gibi önde gelen uluslararası kuruluşlarla gelişti­rilen ortaklık ve iş birliklerinin, finansman olanaklarının yanı sı­ra küresel bilgi birikimi, teknik uzmanlık, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli katkılar sağladığını be­lirtti.

Ilıcak Kayaalp, “Bugüne ka­dar Türkiye’de yaklaşık 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ha­yata geçirdik. Bu yatırımlar ara­cılığıyla 2,5 milyar dolarlık doğ­rudan yabancı yatırım girişine ve 7,5 milyar dolarlık uluslararası fi­nansman sağlanmasına katkıda bulunduk. Uluslararası projele­rimizde yaklaşık 3.000 Türk üre­tici ve 500 taşeron firmayla çalış­tık. Son 10 yılda Türkiye’den yurt dışındaki projelerimize 2 milyar doları aşan mal ve hizmet taşıdık. Globalleşmek bizim için Türki­ye’den uzaklaşmak değil, dün­yada kazandığımız deneyimi ve oluşturduğumuz ekonomik değe­ri Türkiye’ye taşımak anlamına geliyor” diye konuştu.

“Hollanda, faaliyetlerimizin iki ana merkezinden biri ”

Rönesans Altyapı CEO’su Ke­mal Sağlam ise, yeni yapının uluslararası inşaat ve mühendis­lik faaliyetlerini uzun vadeli alt­yapı yatırımlarıyla bir araya ge­tirdiğini belirterek, Rönesans’ın küresel mühendislik deneyimini sağlık, ulaştırma altyapısı, yeni­lenebilir enerji ve veri merkez­leri alanlarına taşıdıklarını ifade etti. Türkiye ve Hollanda’yı Rö­nesans Altyapı’nın iki ana paza­rı olarak konumlandırdıkları­nı belirten Sağlam, Ballast Ne­dam’ın Hollanda’da ulaştırma alyapısı, su yönetimi, modüler inşaat, yenilenebilir enerji alt­yapısı ve endüstriyel projeler­de köklü mühendislik deneyi­mine sahip olduğunu vurguladı.

Ballast Nedam’ın Johan Cruijff ArenA, Gaasperdammertunnel ve Maasdeltatunnel gibi Hollan­da’nın simge projelerinde yer al­dığını anlatan Sağlam, “Hollan­da’da önemli bir konut açığı bu­lunuyor ve hükümet yılda 100 bin yeni konut inşa edilmesi­ni hedefliyor. Biz modüler inşa­at teknolojilerimizle bu ihtiyaca daha hızlı ve daha düşük çevre­sel etkiyle yanıt vermeyi amaçlı­yoruz. Lahey’de inşasını üstlen­diğimiz 1.171 konutluk Waldorp Four projesi, Avrupa’nın en bü­yük modüler konut projeleri ara­sında yer alıyor. Rijnkade’de taş­kın riskine karşı altyapının güç­lendirilmesinde rol üstlenirken, Windplanblauw’da yenilenebi­lir enerji altyapısına yönelik mü­hendislik çözümleri geliştirdik” diye konuştu.

“İstanbul’da da veri merkezi kuracağız”

Digital Realty ile stratejik bir ortaklık kurduklarını belirten Sağlam, ilk veri merkezi kampü­sünün inşaatına Ankara Temel­li’de başladıklarını açıkladı. Sağ­lam, “Digital Realty’nin küresel veri merkezi deneyimini, müşteri ekosistemini ve işletme kabiliye­tini Rönesans’ın mühendislik, ya­tırım ve finansman gücüyle bir­leştiriyoruz. Ankara’daki ilk kam­püsümüzün birinci fazında 22 MW’ın üzerinde IT kapasitesi ve 10 bin metrekarenin üzerinde be­yaz alan planlıyoruz. İlk fazı 2028 yılında faaliyete geçirmeyi hedef­liyoruz. Ankara’nın ardından İs­tanbul’da da yeni bir veri merke­zi kampüsü geliştirmeyi planlı­yoruz. Uzun vadede, tüm fazların hayata geçirilmesiyle toplam 204 MW IT kapasitesine ve ortak giri­şim düzeyinde 3 milyar dolara ka­dar toplam yatırım potansiyeli­ne ulaşabilecek bir platform oluş­turmayı öngörüyoruz” dedi.

“6 şehir hastanesinde 9.300 yatak kapasitesine ulaştık”

Rönesans Altyapı’nın uzun va­deli yatırım ve işletme modelinin en önemli örneklerinden birinin şehir hastaneleri olduğunu belir­ten Sağlam, Türkiye’de kamu-ö­zel iş birliği modeliyle hayata ge­çirilen altı şehir hastanesinin yaklaşık 9.300 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Enerji yatırımlarının Röne­sans Altyapı’nın büyüme strate­jisinde önemli bir yere sahip ol­duğunu belirten Sağlam, TotalE­nergies’in Rönesans Enerji’nin yüzde 50 ortağı olduğunu hatır­lattı. Sağlam, “Hedefimiz 2028 yılına kadar yaklaşık 1.400 MW, orta vadede ise yaklaşık 2.000 MW işletmedeki kurulu güce ulaşmak” dedi.

Ballast Nedam’la Hollanda’nın altyapısını dönüştürüyor

Rönesans’ın Hollanda’daki iştiraki Ballast Nedam, ulaştırma altyapısından modüler konuta ve yenilenebilir enerjiye uzanan projelerde görev alıyor. Rotterdam Limanı’nın ulaşım bağlantılarını güçlendiren A24 Blankenburg Bağlantısı’nda nehir yatağının 30 metre altında tünel elemanları birleştirilirken, Yeni Merwede Köprüsü ile ulaşım kapasitesi ve lojistik verimliliğin artırılması hedefleniyor. Lahey’deki 1.171 konutluk Waldorp Four projesinde modüler yapı teknolojisiyle inşaat süresinin ve malzeme atığının azaltılması amaçlanıyor. Arnhem’deki Rijnkade projesi taşkın riskine karşı kentsel dayanıklılığı güçlendirirken, Windplanblauw’da 28 eski türbinin yerini daha verimli 24 yeni türbin aldı. Rönesans Altyapı, bu projelerde edindiği mühendislik deneyimini farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor.