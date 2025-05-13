Mundus Versatur Circa Solem
Geçen hafta iktisat biliminin kurallarına dönünce yine bilimle devam edelim. Değişik zamanlardan geçiyoruz. 1971 sonrasına çok benzeyen bir dönem, 1985-95 sonrası küreselleşme gibi yeni bir dönem başladı diye çok yazdık.
Küre deyince, dünya düzdür gibi ay ve güneş dünyanın etrafında dönüyor demişti Aristoteles. Kopernik, Galileo olmasa belki de neoklasik ana akımın doğruları gibi hala öyle biliyor olacaktık.
Galileo dünya güneşin etrafında dönüyor yazdı diye Roma Engizisyonunda 1633’te yargılandı. 359 yıl sonra Papa John Paul II ile Vatikan özür diledi. Specola Vaticana (Vatican Observatory) yani Vatikan Gözlemevini Papa Leo 13 resmi olarak 1891’de kurdu. İlginç olan sitesinde (Gregoryen Takvimin ilanı) 1582’ye kadar geçmişi olduğu yazıyor.
3 Mayıs günü önce Social Truth sonra Beyaz Saray hesabından kendisini Papa gibi gösteren fotoğrafı ile Trump mesaj mı vermişti! Haftasına seçilen yeni Papa Leo 14 adını alan Robert Prevost ABD’li. Matematik diplomasına sahip ve 5 dil biliyor.
Tutamıyorum zamanı
İddia o ki güneşteki patlamalarla AB ülkelerinde elektrikler gitmişti. Uzayda tek derdimiz bu değil. Uzayı şimdiden çöplüğe çevirdik. 1972’de uzaya giden Kosmos 482 geçen hafta dünyaya düştü. İşte zamanda yolculuk.
İsterseniz Nixon sonrası Smithsonian “Serbest Dalgalı Kur Rejimi” gibi Trump ABD Yeni Ekonomi Modeli ile başlayan yeni “Serbest Dalgalı Faiz Rejimi” döneminin gökyüzünden gelen işareti olarak düşünebiliriz. Eski çağlarda insanlar buna inanırdı. Gerçi astroloji ile hala inanıyor. Astroloji malum bilim olarak kabul görmüyor.
Geçtiğimiz Nisan’da Blue Origin ile Jeff Bezos’un eşi ve Katy Perry dâhil 6 kişilik kadın mürettebat Karman Hattına gittiler. Medyada, ilk defa sadece kadınlardan oluşan ekip uzaya gitti dense de uzay sınırından bir arkadaşa bakıp çıktılar.
Elon Musk güneş yüzünden dünyada yaşamın sona erebileceğini, çok gezegenli bir medeniyete dönmemiz gerektiğini söyledi. Eğer nüfusumuz sona ermez veya yapay zekâ bizi ele geçirmezse.
Dünya Bankası olur da Uzay Bankası olmaz mı? Türkiye’nin ilk ve tek markalı astroekonomisti olarak verilecek görevlere hazırım.
Vatikan Bankası
Çok bilinmez. Bir banka olmasa da Vatikan’ın finansal işlerini yürüten “the Istituto per le Opere di Religione (IOR)” diğer adı ile “Din Eserleri Enstitüsü” Papa Pius XII tarafından 1942’de kuruldu. Vatikan Bankası olarak da bilinen IOR, Papa 13. Leo’nun 1987’de kurduğu Hayır İşleri Komisyonuna (Commissione ad pias causas) dayanıyor. Bakalım halef 14. Leo selefini geçebilecek mi?
2023 özet finansallarına göre 107 çalışanı olan Vatikan Bankasının 12.361 müşterisi bulunuyor. Bunlar doğal olarak din işleri ile ilgilenen birey ve organizasyonlar. Genel Müdürü Gian Franco Mammì. Kardinaller Komisyonu (5 kişi) ve Denetim Kurulu (6 kişi) var.
Sermayesi 700 milyon Euro. Aktif büyüklüğü 5.4 milyar Euro. Karı 30.5 milyon. %23 net kar, %31 net komisyon marjı ile çalışıyor. %60 sermaye yeterlilik ve %48 maliyet/getiri oranı var.
Kardinaller Komisyonu 13.6 milyon karını din ve hayır işlerine kullanma kararı almış. Bunlar IAS-IFRS standartlarına göre hazırlanmış rakamlar. Mazars Italia S.p.A bağımsız denetim şirketi tarafından Nisan 2024’de onaylanmış.
Tanrı parçacığı
Dan Brown romanları kahramanı simgebilimci Robert Langdon gibi Vatikan turumuzdan CERN’e geçelim. CERN’de yapılan bir araştırma ile Alis Harikalar Diyarına geçmiş olabilir.
ALICE (Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi) ile LHC'de (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda) yüksek enerjili kurşun çekirdekleri arasındaki çarpışmalar, protonları etkisiz hale getirip kurşunu geçici miktarda altın çekirdeğine dönüştürebildi.
CERN’de kara delik oluşturuyorlar komplo teorileri doğru çıktı denebilir mi? Öyle ya, simyacı (alşimist) değersiz metalleri altına çevirmeye çalışan kişi. Eğer altın kolayca üretilebilecekse kıymetli maden olmaz demek. Nixon’dan sonra altındaki en büyük kara delik değilse nedir?
Belki de ABD Hazine Bakanı Scott Bessen bunun için şu açıklamayı yaptı: “Dijital varlıklar için Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci sınıf bir varış noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Dijital varlıklar, stablecoin mevzuatıyla ABD dolarının dünya çapında kullanımını artırabilecek önemli bir yenilik kaynağıdır.”