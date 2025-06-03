Musk gitti
11 Şubat 2025 tarihli Dünya Gazetesi yazıma bakmanızı tavsiye ederim. O yazımda çok açık bir şekilde Trump’ın bu şekilde ilerlerse ilk kurbanının Elon Musk olacağını söylemiştim. Nitekim Elon Musk artık DODGE ekibini yönetemeyecek. Ne kadar Trump’ın danışmanı olarak kalacağı söylense de bu aslında yumuşak bir ayrılışın çok net göstergesi.
Trump o kadar büyük problemlere rağmen başkanlık seçimini kazandı. Ve onu iktidara getiren kitleye karşı ciddi bazı vaatleri yerine getirmek zorundaydı. Bu vaatlerden biri de şüphesiz ki devleti daha verimli hale getirebilmek için yapılacak iyileştirmeler.
Bu sürecin başına da Elon Musk'ı geçirdi. Ancak bir şeyi kabul etmek gerekir ki yılların bürokrasisi, devlet teşkilatı, oturmuş bir düzen, emeğini yıllarca devletin bir birimine vermiş bürokratlar ellerinde tabletle dolaşan ve onlara sen ne iş yapıyorsun diye sorular soran bir ekibi çok da kabul edebilmeleri mümkün değildi. Bunun büyük kriz yaratacağını ve bu sürecin er ya da geç Trump’ın karşısına çok büyük sorun olarak çıkacağını söylemiştim.
Tabi her şey bir yana Trump’ın bugünkü anketlerde destek oranlarına baktığımızda tüm zamanların en düşüğü olduğu dönemleri yaşıyoruz. Böyle bir destek oranıyla ilerlerken, iç ve dış politikada verdiğiniz bazı sözlerde daha önemli hale geliyor. Yirmi dört saatte bitireceğim dediği Ukrayna savaşında, daha ben bu yazıyı kaleme aldığım sıralarda iki taraf da birbirini bombalamaktaydı.
Ucu alınamayan kaotik bir ortam
İsrail her hafta barış görüşmelerinden bahsedip, bir diğer hafta onlarca insanın üzerine bombalar yağdırıyor. Göçmen meselesi yumuşak bir geçişle değil Amerikan iç ve dış politikasını ve hatta ekonomisini krize sokar bir şekilde ilerliyor. Amerika'nın belki de en büyük gücünü oluşturan Amerikan üniversitelerinde yabancı öğrenci alımlarına müdahale ediliyor. Çin ile vergi savaşları bir ara %134’lere kadar çıkmışken, %30’lara kadar geriledi. Diğer ülkelerle olan vergilerde tam stabilize olmuş denirken, çelik ithalatına tekrar %50 vergi getirme süreci gündeme geldi.
İçeride her gün Trump’ın aldığı bir kararın bir mahkeme tarafından iptali, sonra o kararın farklı bir şekilde tekrar uygulanması, daha sonra yüksek mahkemeye taşınması ve bir daha iptali derken ucu alınamayan kaotik bir ortam Amerikan hükümetini git gide işlevsiz bir hale getiriyor. Üstüne üstlük Katar’dan alınması gündeme gelen uçak meselesinin iç politikaya yansımaları borsada ki hızlı iniş çıkışların, ekonomi piyasalarında yarattığı soru işaretleri Trump yönetiminin daha altı ayının içindeyken çok büyük sıkıntılara soktu. İşte tam da bu yüzden artık karşımızda çok net bir şekilde kaybettiği desteği geri toplamaya çalışan ve bunu yapmak zorunda olan bir Trump görüyoruz.
Bunu yapar yapamaz ayrı bir konu ama burada esas olan Cumhuriyetçi Partinin içinde bile Trump’a yapılan sessiz eleştiriler tonunu ve dozunu arttırmaya başladı. Unutmayalım ki kısa bir zaman sonra yaşanacak ara seçimler şayet ki bu tabloyla ilerlenir ise Cumhuriyetçiler için önemli zorlukları beraberinde getirir. İşte bu yüzden Trump mecburen bazı değişimleri yapmak mecburiyetinde kalacak.
Trump’ın ekibinde değişiklik beklentisi
11 Şubat 2025 tarihindeki DÜNYA Gazetesi yazımda yazdığım gibi ilk kurban Elon Musk oldu. Musk’ın kendi işlerine mevcut görevinin yaptığı etki, şirketlerinin ekonomik olarak zedelenmesi, Mevcut görevinin, özel sektördeki göreviyle menfaat çatışması ciddi anlamda Elon Musk'ı zor durumda bıraktığı da bir gerçek. Ama açık söyleyelim ki bu sürecin bu noktaya gelmesinin esas sebebi, Donald Trump’ın kendisine her şeye rağmen iktidara getiren kitlesini memnun edebilmek için aldığı ve Amerikan devlet sistemini sarsan önemli kararlar.
Bu yazımda çok net bir tespitte daha bulunmak isterim Trump eğer bir şekilde dört senelik başkanlık sürecini tamamlasa bile bunu mevcut kabinesi ya da danışmanlarıyla tamamlayamayacağı kanaatindeyim. Artık ok yaydan çıktı ve birçok değişiklik bundan sonraki süreçte Trump’ın yakın ekibinden, kabinesinden ayrılıklara, hatta bazen sert eleştirilerle ilerleyen süreçlere şahitlik edeceğiz.