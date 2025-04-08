Musk, Milei, Maga
Kasım ayındaki yazılarımızın gerçeğe döndüğü zamanlardayız. Kamu borcu, bütçe ve cari açık (dış ticaret açığı) nedeni ile DOGE hayata geçecek, ABD faturayı herkese kesecek demiştik. NATO harcamaları için Ukrayna’ya, AB’ye; dış ticaret açıkları için Panama’ya, Çin’e; bütçe açıkları nedeni ile tüm dünyaya tarifeler ile açık faturalar adreslerine postalanmaya başladı.
Öngörü ABD ekonomisine bu ekonomik yaptırımların 100 milyar dolara kadar büyümeyi yavaşlatacağı şeklinde. 28 trilyon dolarlık bir ekonomide, yıllık 1.8 trilyon dolar açık verirken, bu rakam kısa vadede kendisine vızıltı kalır ancak etkileri diğer ekonomilerde kalıcı hasarlar bırakır.
Borsalar başta olmak üzere finansal piyasalardaki karışıklık, erimeler kavgaya girince yumrukları saymaya çalışmak gibi, kazanan ben olunca niye sayayım ki diyor. Sonunda kazanacağını düşünen taraf Dede Korkut hikâyesindeki Dumrul gibi köprüden geçenden 33 akçe, geçmeyenden döverek 40 akçe istiyor.
Bütçe açıkları ile ihraç ettiği tahvillerin, kurla birlikte kendisine karşı silah olarak kullanıldığını görünce aynı silahla atağa geçti. Altının onsu kadar külçesindeki hareketler daha yeni başladığımızı gösteriyor. Smithsonian sonrası “serbest dalgalı kur rejimi”, 2023 LIBOR sonrası “serbest dalgalı faiz rejimi” ile taçlanmıştı. Küreselleşme bitti, korumacılık başladı.
Make Argentina Great Again
ABD seçimi öncesinde Milei Musk ile ilişkileri sağlamlaştırmış ve ikili koltuğa geçmeden neoliberal politikaları ile IMF hazırlığına başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda emeklilerin protestosu sürerken, kongrede tutarı, şartları bilinmeyen IMF kredisi kaotik bir şekilde onaylandı. IMF kredilerinde %28 payı ve 41 milyar dolar borcu ile Milei mucizesi, ABD dünyaya tarifeleri koyarken hazine bakanı ile ilk görüşen ülke olarak ödüllendiriliyordu. 1 milyon çocuk akşam aç yatıp, emekliler geçinemezken, yoksulluk %38’e geriledi deniyor.
Maaş endeksi Milei’nin başladığı döneme indi, başkentinde hala nüfusun yarısı yoksulluk sınırında ve M2 para arzı yükselirken, faizleri düşürdüğü için enflasyon geri geliyor. Çünkü bütçede faiz giderleri diğer kalemlere göre en az artış oranına sahip kalem oldu.
Milei seçildiği dönemdeki rakamlara dönen enflasyon dâhil bu gibi rakamlar bir başarı mı bilinmez ancak Meksika ve Kanada ile Çin gibi tedarikçilerinin yerine geçecek neoliberal ekonomiler arasında “Make Argentina Great Again” parlamaya başladı bile. Mar-a-Lago’da geçen hafta aldığı “Lion of Freedom” ödülü bunun nişanı.
Milei hocanın daha önce “IMF güneşli günlerde şemsiye tutar, kötü günlerde geri alır” cümlelerine en yakın rakibi “bizi eleştirdiğin IMF’e götürdün, neoliberal politikaların iflas etti” diye eleştiri alsa da tek gerçek önümüzdeki yıllarda dış borç servisi için daha fazla dolara ihtiyaç duyacağı.
Make America Great Again
Elon Musk DOGE ile nasıl dertlenmesin ki. Fed’in yılsonu finansalları geldi. Zarar 1 trilyon 63 milyar dolar. Üstelik bilanço daralırken. Döviz rezervi üç aylık dış ticaret açığını veya bir yıllık dış borcunu karşılamıyor.
Swap hariç net rezerv yayınlayanlar diğer merkez bankalarını bir türlü raporlarında göstermediklerinden kıyaslama da yapılamıyor. Oysa dünyada tonla swap yapan merkez bankası varken.
Machlup (1966) bu optimum rezerv oranlarının yetersiz ve rezerv seviyesinin önemsiz olduğunu, rezerv artışına bakıldığını söylemiş olsa da kazan doğurursa ölebilir de.
Trump tüm bu nedenlerden makro ihtiyati tedbirler içeren “ABD Yeni Ekonomi Modelini” duyurdu. Acı reçete içmemiz lazım diyerek yapısal reformla açıklarını kapatmaya çalışıyor. Bir yandan Powell’a seslenerek içeride de maliyetleri düşürmeme yardımcı ol diyor. Zaten bu hızla küresel piyasalar devam ederse 1-2 haftaya faiz indirimi olmasa da QE gelir. Bunlar olurken ana akım faiz indirimi dengeleri bozar dedi. Beklenen ve gerçekleşen enflasyona göre bile reel faiz varken, iddia ettiği Taylor Kuralından kural bazlı iktisat döneminde ana akımın varyans artıyor.
Kura ve işgücü (asgari ücret) maliyetine göre ihracatta rekabetin bittiği bir döneme girdik. Nixon 1971 sonrası veya 1985-1995 sonrası Çin Modeli gibi yeni bir finansal mimaride ana akım ortodoks ezberler artık çözüm değil. Yeni Türkiye Ekonomi Modelinin tekrar tam zamanı.